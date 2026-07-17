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Шест найлонови парцала в космоса: Какво остана от американските знамена на Луната

/Поглед.инфо/ През юли 1969 г. Нийл Армстронг и Бъз Олдрин забиха първия национален флаг на Луната. Зад този силно пропаганден жест обаче не стои никаква романтика, а сурова инженерна логистика. Между 1969 и 1972 г. американските астронавти оставиха общо шест знамена на повърхността на нашия естествен спътник. Днес, десетилетия по-късно, от тези символи на държавна доминация вероятно е останало твърде малко. Изложени на радиационна бомбардировка, брутални температурни амплитуди и липса на атмосфера, найлоновите платнища преминаха през изпитания, които нито един земен материал не е проектиран да издържи. Физиката и астрономията не се интересуват от патриотизъм — те просто разрушават материята.

Деж. редактор Александра Докова 9958 прочитания
Шест найлонови парцала в космоса: Какво остана от американските знамена на Луната
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Евтиният найлон срещу космическата пустош

Когато инженерът от НАСА Джак Кинзлер проектира конструкцията на лунния флаг, той не е мислил за вечността, а за теглото и обема на полезния товар. Противно на по-късните легенди, платът на знамената не е бил изработен от някакъв свръхтехнологичен космически материал. НАСА купува стандартни найлонови знамена, произведени от компанията Annin Flagmakers в Ню Джърси, за по пет долара парчето. Цялата „космическа модификация“ се състои в добавянето на телескопичен пилон и хоризонтална напречна греда от анодизиран алуминий. Тази напречна греда е трябвало да държи флага изпънат в безвъздушното пространство, имитирайки земен вятър.

Проблемите с тази конструкция започват още при проектирането. Тъй като знамената са били монтирани от външната страна на лунния модул, съществува сериозен риск да се стопят от горещите газове при кацането, където температурите на теория достигат над хиляда градуса по Целзий. Затова при първите мисии те са поставени в термоизолационен кожух от неръждаема стомана и алуминий с изолация Thermoflex, която ограничава температурата до по-поносимите 82 градуса. При последните три мисии — „Аполо 15“, „Аполо 16“ и „Аполо 17“ — инженерите променят разположението им, като ги прибират в отделението за научно оборудване на модула (MESA), което обезсмисля сложната термична защита.

Реалността на терена: Кални бани и паднали пилони

Разполагането на знамената на реалния лунен терен се оказва логистичен кошмар. По време на мисията „Аполо 11“ Армстронг и Олдрин бързо разбират, че лунният реголит (слоят прах и натрошени скали) е неочаквано твърд под повърхностния си пухкав слой. Астронавтите успяват да забият пилона на едва 15 до 23 сантиметра дълбочина. Олдрин по-късно докладва, че по време на излитането на възходящата степен на лунния модул, струята от ракетния двигател е съборила флага в прахта. Това твърдение съвпада напълно с физичните изчисления за динамиката на газовете в безвъздушно пространство.

При „Аполо 12“ механизмът на напречната греда заяжда и знамето така и не се разпъва напълно, увисвайки безжизнено. За следващите мисии астронавтите вече са инструктирани да забиват знамената значително по-далеч от модула — на разстояние от поне тридесет до четиридесет метра, за да не бъдат повредени при старта. Особена гордост за НАСА е флагът на последната мисия „Аполо 17“. Това е по-голямо знаме с ширина 1.8 метра, което преди това е висяло в залата на Центъра за управление на полетите в Хюстън. Джийн Сърнан го забива в долината Таурус-Литроу, но дори и това по-солидно парче плат е изпратено на сигурна смърт в една от най-агресивните среди, познати на науката.

Ултравиолетовият чук и температурният шок

Луната няма атмосфера, която да филтрира слънчевата светлина, нито магнитно поле, което да отклонява космическата радиация. Това означава, че всеки квадратен сантиметър от тези найлонови знамена е подложен на постоянна бомбардировка от твърди ултравиолетови лъчи. На Земята найлонът избледнява и започва да се разпада след няколко месеца пряко слънчево греене. На Луната този процес протича в пъти по-бързо и по-разрушително. Радиацията систематично разкъсва полимерните връзки на материала.

Към това трябва да добавим и термичния шок. Лунното денонощие трае 28 земни денонощия, което означава 14 дни непрекъснато нагряване до 120 градуса по Целзий, последвани от 14 дни в леден мрак при минус 170 градуса. За повече от петдесет години тези знамена са преминали през над 600 цикъла на такова радикално свиване и разширяване на материала. Дори алуминиевите пилони и напречни греди са подложени на термична умора. Повечето химици и материаловеди са единодушни: днес американските знамена най-вероятно са се превърнали в крехки, напълно обезцветени сиво-бели парцали, които при най-малкото докосване биха се разпаднали на прах.

Според орбиталните наблюдения, направени от сондата LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) на НАСА след 2009 г., сенките от флаговете на „Аполо 12“, „Аполо 16“ и „Аполо 17“ все още се виждат при ниско слънцестоене. Това доказва, че металните пилони все още стоят изправени. При „Аполо 11“ сянка липсва, което потвърждава разказа на Бъз Олдрин за събарянето на флага. Истината за състоянието на самия плат обаче не може да бъде видяна от орбита. Камерите на LRO нямат необходимата резолюция, за да различат дали на върха на металния стълб виси парче тъкан, или просто празна метална рамка. За да разберем дали найлонът е оцелял, или е станал част от лунния прах, ще трябва да изчакаме следващите пилотирани мисии да стигнат до местата на кацане.

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