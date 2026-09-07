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Сибирски генетици сляха човешки и комарни клетки в търсене на скритите механизми на генома

/Поглед.инфо/ В лабораториите на Института по цитология и генетика към Сибирското отделение на Руската академия на науките беше извършен опит, който прекрачва стандартните методологични рамки на съвременната генетика. Чрез соматична хибридизация и полиетиленгликол учените успели да слеят човешки клетки с генетичен материал от комар — два биологични вида, разделили се в еволюционната си история преди около 600 милиона години. Целта не е създаването на трансгенен организъм, а опит да се разбере как клетката разпознава, блокира и потенциално активира напълно чужди, заспиващи секции от ДНК. Експериментът показва, че с масиран протеинов натиск "мълчаливите" комарни фрагменти могат да бъдат накарани да произвеждат РНК транскрипти в човешка среда.

Деж. редактор - Александра Докова 10543 прочитания
Сибирски генетици сляха човешки и комарни клетки в търсене на скритите механизми на генома
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Еволюционният разрив от 600 милиона години и соматичната хибридизация

В научните среди от десетилетия съществува един чисто оперативен проблем: почти цялата ни представа за регулацията на гените се базира върху изключително тесен кръг от лабораторни модели. Работи се предимно с хора, мишки, дрожди и Drosophila melanogaster. Това е все едно да се опитваш да разбереш цялата световна архитектура, анализирайки само две тухлени сгради в един и същи град. По думите на Вениамин Фишман, водещ изследовател в сектора за геномни механизми на онтогенезата в ИЦГ СО РАН, познатият ни набор от генетични последователности е просто една точка в необятния биохимичен спектър. За да се излезе от тази интелектуална мъгла, сибирският екип прилага подход, базиран на соматична хибридизация с помощта на полиетиленгликол — агент, който временно разрушава клетъчните мембрани и ги кара да се слеят.

Получените хибридни клетки съдържат масивни вложки от комарна ДНК, които по обем в определени случаи са сравними с цели хромозоми. Комарът и човекът са се разделили толкова отдавна, че клетъчната биохимия на човека не разполага с готови, еволюционно отработени механизми за специфично разчитане на тези нови последователности. Първоначалният анализ очаквано показва, че чуждата ДНК незабавно бива "опакована" в плътен, неактивен heterochromatin. Клетката просто я изолира, за да не хаби енергия и да не рискува с транскрипционен хаос. Не се произвежда РНК, а чуждите нуклеотиди остават биохимично "мълчаливи".

Принудително активиране: Когато един протеинов активатор не е достатъчен

Интересното в случая започва тогава, когато изследователите се опитват да преодолеят този клетъчен блокиращ механизъм. Екатерина Глумова от Лабораторията по геномни технологии за медицинска генетика посочва, че отделни копия от стандартни активаторни протеини не са били в състояние да събудят плътно опакованата комарна ДНК. Нуклеозомите остават твърде стегнати, а транскрипционният апарат на човешката клетка просто подминава тези участъци.

Ситуацията се променя рязко, когато учените прилагат тактика на "масирано насищане". Чрез насочване на множество копия от силен активаторен протеин към една и съща точкова област от чуждата ДНК, физическата структура на хроматина се декомпактира. В избрания сегмент ДНК се разплита, става достъпна за ензимите и човешката клетка започва да синтезира РНК транскрипти въз основа на комарния код. Изключително важен детайл от гледна точка на клетъчната физиология е, че цялата тази интервенция не нарушава жизнеспособността на самите хибридни клетки. Те продължават да се делят и функционират нормално, носейки в себе си функциониращи фрагменти от организъм, с когото нямат нищо общо от времето на докамбрия.

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