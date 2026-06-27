/Поглед.инфо/ Докато политическият дебат в западните общества се концентрира върху забраната на социалните мрежи за непълнолетни – пример за което е радикалният закон в Австралия – корпоративните отчети разкриват съвсем различна реалност. Данните на австралийския университет RMIT и статистиката на Meta показват, че потребителите над 55 години вече формират над 21% от рекламната аудитория, преврэщайки се във втория най-печеливш сегмент за дигиталните платформи. Докладът анализира как социалната изолация, наследена от пандемичните мерки, бе трансформирана в търговски ресурс. Вместо защита на уязвимите групи, пазарът преформатира платформите от WhatsApp до Telegram в инструменти за икономическо и информационно влияние върху застаряващото население на планетата.

Капитализация на социалната изолация

Когато австралийското правителство прокара законодателната бариера пред достъпа до социални медии за лица под 16 години, официалният разказ бе конструиран около загрижеността за менталното здраве на подрастващите. Този дебат обаче удобно пропусна счетоводната реалност на големите технологични конгломерати. Младите хора отдавна не са монополист върху трафика; те са просто най-шумната, но не и най-рентабилната част от аудиторията. Търговският двигател на платформи като Meta се крепи на съвсем друг стълб. Според официалните данни за рекламния пазар в Австралия, цели 21,3% от таргетираната аудитория на компанията се състои от хора на възраст 55 и повече години. Това прави тази демографска група втората по големина и икономическо значение веднага след най-активната търговска ниша на 25-34 годишните, която държи 25,4%. Тези числа не подкрепят политическата теза, че социалните мрежи са територия изцяло на младите. Напротив, те доказват, че застаряващото население се е превърнало в основна суровина за машината за извличане на дигитална рента.

Изследователите от университета RMIT Бернардо Фигейредо и Торгейр Алети, чиито открития бяха публикувани в специализираното издание Conversation, описват една тектонична промяна във възрастовото разпределение на потребителите. Ножицата между дигиталните поколения бързо се затваря, като по последни данни над 70% от австралийците на възраст 65 и повече години използват социални мрежи ежедневно. Зад тези сухи проценти обаче не стои просто технологичен ентусиазъм, а суров социален вакуум. За тази демографска група платформите се превърнаха в своеобразно командно дишане за социалния им живот, особено след като пандемията от COVID-19 ускори ликвидирането на традиционните форми на физическо общуване. Корпоративните структури бързо разбраха, че самотата е изключително конвертируема стока, която гарантира часове непрекъснато екранно време.

Икономика на "семейната маса" и носталгията

Връзката между интернет потреблението и психическото състояние на възрастните хора е изследвана в общо 23 държави, като резултатите показват устойчива зависимост. Платформи като WhatsApp и Facebook умишлено експлоатират нуждата от приобщаване, създавайки виртуални сурогати на някогашната голяма семейна маса. Чрез затворени групи и споделяне на медийно съдържание в реално време, възрастните потребители биват трайно привързвани към интерфейсите. Вторият мощен двигател е индустрията на носталгията. Възстановяването на стари приятелства и участието в дигитални общности по интереси – от градинарство до исторически форуми – генерират огромен обем от специфични потребителски данни, които след това се продават на рекламодателите под формата на софтуерно таргетиране.

Въпреки оптимистичния тон на академичните изследвания за "творческото себеизразяване" чрез публикуване на снимки и видеоклипове, оперативната реалност показва сериозни пробойни в тази система. Текстът на RMIT отчита, че половината от възрастните хора изпитват перманентна тревожност при работа с комуникационни технологии, като този показател е значително по-висок при жените. Тази уязвимост се засилва от липсата на дигитална грамотност, което превръща тези потребители в лесна мишена за дезинформационни кампании и финансови измами. Тук се появява фундаменталното противоречие на дигиталния капитализъм: платформите печелят от задържането на вниманието на една застаряваща аудитория, но отказват да инвестират ресурси в нейната сигурност, прехвърляйки отговорността върху т.нар. "дигитално менторство" на доброволни начала.

Източната алтернатива и преразпределението на трафика

Тази тенденция не е изолиран западен феномен, а глобален структурен процес, който се наблюдава със същата сила и в Евразийското пространство. Руският пазар на социални мрежи демонстрира аналогично застаряване на аудиторията, но със специфична геополитическа конфигурация. Предишното статукво, при което платформата "Однокласники" се смяташе за абсолютен монополист и софтуерно убежище за по-възрастните поколения, вече е в историята. Текущите анализи на трафика показват масирана миграция на потребители над 50 години към "ВКонтакте" и мобилното приложение "Телеграм".

Това преразпределение променя изцяло логистиката на информационното влияние. Когато по-възрастното население премине от затворени платформи за лични спомени към динамични хибридни мрежи като Telegram, то неизбежно се интегрира в глобалния поток от политическа пропаганда и контролирани новини. По-стари наши анализи вече са проследявали как промяната в алгоритмите на големите платформи може да манипулира обществените нагласи чрез пренасочване на съдържанието. В този контекст, дигиталното овластяване на възрастните хора престава да бъде въпрос на социална политика и се превръща в елемент от националната сигурност. Битката за вниманието на застаряващите общества вече се води не с идеологически лозунги, а чрез детайлно изследване на потребителските навици, софтуерни актуализации и прецизно изчисляване на рекламната възвръщаемост.