Социално учене без пирони: Защо делфините останаха блокирани в каменната ера

/Поглед.инфо/ Твърдението, че океаните крият развита паралелна цивилизация, звучи като евтина сензация, докато биоакустиците и еволюционните биолози не извадят твърдите събирателни данни от терена. Китоподобните наистина притежават сложна социална архитектура, матриархални диалекти и вертикален трансфер на умения, които по всички биоеквивалентни дефиниции покриват критериите за култура. Проблемът с липсата на подводни градове не е въпрос на умствен капацитет, а на термодинамика, солена вода и отсъствие на противоположния палец.

Анатомичната присъда и липсата на термодинамичен тласък

Преди да потънем в архивното гробище на научнопопулярните митове, трябва да свалим романтичната гладкост от въпроса. Всеки път, когато някой започне да говори за „древни подводни империя“, се сблъсква с проста физика. В океана няма огън. Без огън няма металургия, без металургия няма топене на руда, а без обогатяване на материали еволюцията на каквито и да е занаяти спира на нивото на заобления камък. Това изглежда логично за обяснение на технологичния вакуум, но тук има един сериозен физически и хидродинамичен проблем: водната среда налага невъзможни лимити върху съхранението на енергия.

Сухоземният човек развива цивилизация, защото разполага с две свободни ръце с противопоставими палци и външен източник на енергия — изгарянето на дървесина и въглища. Китоподобните са затворени в хидродинамичен торпедообразен корпус, където устата служи едновременно за хващане, хранене и проучване. Анатомията им запечатва еволюционния им статус: те могат да пренасят предмети, но не могат да ги модифицират трайно. В докладите на морските биолози от Шарк Бей, Западна Австралия, подробно е документирано как определени женски афалини (Tursiops aduncus) откъсват морски гъби и ги поставят върху муцуните си (rostrum), за да предпазят тъканите си от нараняване, докато ровят по пясъчното дъно за дънни риби. Изследванията на д-р Ана Копс потвърждават, че това използване на инструменти се предава вертикално от майка на дъщеря — процес, наричан в генетиката "културен стоп". Но въпреки тази демонстрация, технологичният им праг остава физически закован до нивото на естествената гъба.

Матриархат, менопауза и акустични диалекти

Ако извадим термина „цивилизация“ от градския му контекст и го сведем до социална структура, предаване на традиции и езикова диференциация, картината става доста по-неудобна за антропоцентричната наука. Оказва се, че косатките (Orcinus orca), белухите и късоперите пилоти са сред малкото бозайници на планетата — наред с хората — при които женските индивиди преминават през менопауза и живеят десетилетия след края на репродуктивните си възможности.

В еволюционната биология това се обяснява с т.нар. „хипотеза за бабата“. Старите женски не са излишен ресурс; те са архивите на стадото. По време на периоди на суша или липса на храна, възрастните косатки водят групите си до исторически ловни места, които са запомнили преди 40 или 50 години. Изследвания на биоакустични екипи в Северния Пасифик показват, че отделните матриархални кланове използват уникални вокални диалекти. Звуковите им пулсове и свирения са толкова ясно разграничими, че хидрофонните записи позволяват идентифицирането на конкретното семейство без визуално потвърждение. Това не са просто вродени рефлекси — малките ученичета усвояват тези звуци с години чрез социално учене, а преходът от един звуков регистър към друг изисква пълна социализация в групата.

Вид Социална структура Културен пренос Физически лимит Косатка (Orcinus orca) Матриархален матриклиникален матрикс Ловни стратегии, акустични диалекти Липса на крайници за обработка Афалина (Tursiops) Гъвкави отворени мрежи Използване на гъби и камъни Среда без термична енергия Белуха (Delphinapterus) Сложни родови групи Миграционни маршрути, реч Зависимост от ледовата покривка

Неудобната истина за океанолозите е, че при косатките се наблюдават локални ловни "традиции", които не се застъпват с тези на съседни групи от същия вид. Записите показва как кланове край бреговете на Аржентина се изхвърлят съзнателно на брега, за да уловят тюлени — риск, който изисква прецизно изчисление на прилива — докато клановете в Антарктика съвместно създават вълни, за да съборят пингвини от плаващи ледени блокове. Тези умения не се пренасят чрез ДНК; те се преподават.