Спагетификация на плътта: Какво остава от човешкото тяло при пресичане на хоризонта на събитията

/Поглед.инфо/ Сценарият, в който добре екипиран изследовател се спуска плавно към сърцето на черна дупка и там намира библиотека или портал към алтернативна реалност, е чудесен за касовите апарати на кината, но няма нищо общо с термодинамиката и реалната физика на космоса. Ако оставим настрана метафорите, срещата на биологичен обект с подобна гравитационна аномалия е брутален, чисто механичен процес на разпад. Преди да се стигне до екзотичните парадокси на време-пространството, реалността предлага много по-прозаични пречки – триене, рентгеново лъчение с убийствена мощност и елементарна механика на флуидите, които превръщат всяка материя в еднородна гореща плазма още по пътя към целта.