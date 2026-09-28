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Сривът в Торино: Защо медицинското досие на Ницше отрича сифилиса

/Поглед.инфо/ На 3 януари 1889 година на площада „Карло Алберто“ в Торино историята на европейската философия претърпява рязък, почти хирургически разрез. Сцената с прегърнатия, бичуван кон и последвалия колапс отдавна е превърната в сантиментален фолклор, но архивните документи и запазените медицински протоколи от клиниките в Базел и Йена разкриват съвсем различна, физиологично сурова реалност. Вместо внезапно прозрение или метафизично наказание, клиничните данни сочат към дълъг, мъчителен и логистично документален процес на неврологичен срив, чиито корени нямат нищо общо с нихилизма и много общо с съдовата патология.

Деж. редактор - Александра Докова 5704 прочитания
Сривът в Торино: Защо медицинското досие на Ницше отрича сифилиса
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Анатомия на един колапс: От Торино до клиниката в Йена

Официалната версия за торинския инцидент разчита предимно на спомени, записани години след събитието, включително тези на хазяина на Ницше, Давиде Фино. Документалната следа обаче започва от смущаващите краткописни бележки, известни като "Wahnbriefe" (писма на лудостта), изпратени в периода между 1 и 6 януари 1889 година. Писмата, адресирани до Якоб Буркхарт, Франц Овербек и европейски държавници, съдържат ясен показател за субакутен маниен синдром, придружен от мегаломания и синтактичен деструктуризъм.

Когато теологът Франц Овербек пристига в Торино на 8 януари, той не заварва романтичен трагик, а физически запуснат човек, блокиран в стая на улица „Виа Карло Алберто“ 6, в състояние на тежка психомоторна агитация. Логистиката по транспортирането на Ницше до Швейцария е истинско предизвикателство. Придружаван от Овербек и един швейцарски лекар, той е превозен с влак до Базел. Приемателният протокол на психиатричната клиника в Базел от 10 януари 1889 година, воден от д-р Теолог, отбелязва: сузират зеници с неравномерна реакция на светлина, смущения в говора (дизартрия), некоординирана походка и епизоди на екстремна моторна хиперактивност, последвани от пълна апатия.

На 17 януари 1889 година Ницше е преместен в Университетската клиника в Йена, ръководена от известния психиатър Ото Бинсвангер. Тъкмо тук медицинското досие натрупва детайли, които категорично противоречат на по-късните диагнози, сглобени по аналогия.

Митологията за сифилиса и суровите медицински факти

В продължение на десетилетия стандартното обяснение за състоянието на Ницше бе паралитичен невросифилис (progressive Paralyse). Тази хипотеза, поддържана активно от ранните биографи, почива на изключително тънък лед. Анализът на оригиналните медицински дневници от Йена, публикуван от невролозите Чарли Ортнер и Ричард Шифрин, разкрива сериозни пробойни в тази теория.

Първо, класическият невросифилис в третичен стадий прогресира по съвсем различен начин. При липсата на антибиотици през XIX век, третичният сифилис води до бърз физически упадък и смърт в рамките на 2 до 4 години след появата на фулминантните психотични симптоми. Ницше живее още 11 години. Второ, запазените записи от Йена показват липса на табетична атаксия и характерните за прогресивната парализа рефлексни смущения. Диагнозата "сифилис" е била поставена от лекарите в Йена предимно въз основа на произволно записване за „вероятна инфекция на млади години“, без нито едно физическо доказателство или белег.

Алтернативните клинични хипотези, подкрепени от съвременни изследвания на медицинската документация, насочват вниманието към две основни диагнози. Първата е бавнорастящ тумор на десния зрителен нерв или менингиом в областта на сPhenoid wing (клиновидната кост). Това обяснява хроничното, осакатяващо едностранно главоболие, от което Ницше страда още от 1870-те години, както и постепенното отслабване на зрението му на дясното око, документирано от неговия окулист в Базел.

Втората, още по-убедителна с оглед на фамилната анамнеза, е генетичното заболяване CADASIL (церебрална автозомно-доминантна артериопатия със субкортикални инфаркти и левкоенцефалопатия). Неговият баща, пастор Карл Лудвиг Ницше, умира през 1849 година на 35-годишна възраст след продължително заболяване, описано тогава като "омекотяване на мозъка" (Gehirnerweichung). Симптомите на бащата — главоболие, гърчове, деменция и последвал бърз колапс — почти напълно припокриват патологичната картина на сина. CADASIL причинява малки, повторни субкортикални инфаркти, които водят точно до този тип когнитивен упадък, промени в личността и последваща съдова деменция, които наблюдаваме при автора на "Тъй рече Заратустра".

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