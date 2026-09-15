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Строителни лимити на подземния Рим

/Поглед.инфо/ Под тухлите и асфалта на съвременната италианска столица лежи масивна мрежа от подземни галерии, която десетилетия наред захранва холивудски фантазии за преследвани вярващи, криещи се в мрака. Реалността на терена обаче няма нищо общо с романтичните клишета. Архивите, геологическите данни и простите закони на Древния Рим показват съвсем различна картина — студена, прагматична и подчинена на сурови икономически и правни рамки. Подземните некрополи не са строени като бойни убежища или тайни градове, а представляват точно изчислено логистично решение за съхранение на мъртвите в условия на стриктни градски ограничения и недостиг на наемна земя.

Деж. редактор - Александра Докова 10446 прочитания
Строителни лимити на подземния Рим
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През призмата на законите и геологията

Историята на подземните некрополи започва не с религиозен плам, а с правния кодекс на Дванайсетте таблици (Leges XII Tabularum), чийто Табула X изрично забранява погребването или изгарянето на мъртви в границите на градската стена (in urbe ne sepelito neve urito). С разрастването на Рим през II век сл. Хр. парцелите над земята около основните пътни артерии като Via Appia и Via Salaria стават изключително скъпи. Наземната земя е била запазена за мавзолеите на патрициите, докато за зараждащите се общности с по-скромни финансови ресурси единствената възможност за разширяване е била надолу.

Геологическите дадености на Лацио решават този проблем. Рим лежи върху дебели слоеве от вулканичен туф — скала, съставена от втвърдена пепел, която е изключително мека за копаене с обикновени длета и шила, но при контакт с въздуха постепенно се втвърдява и запазва структурна стабилност. Тъй наречените "фосори" (професионалните копачи на гробове) са използвали тези физически свойства, за да пробиват тесни вертикални шахти и хоризонтални галерии на няколко нива.

По твърдения на археолози, изследвали структурите на Via Appia, температурата в тези тунели остава постоянна — около 13-15 градуса по Целзий целогодишно, с висока влажност, което прави продължителното пребиваване на живи хора там физически непоносимо без постоянна вентилация и огромни количества гориво за осветление. Скелетите, открити в локулите (правоъгълните ниши в стените), показваха ясни следи от бързо разлагане в условия на влага, което напълно изключва хипотезата тези проходи да са ползвани за живеене.

Маркетингът на ранната църква и логистиката на Свети Калист

Катакомбите на Свети Калист, разположени по протежение на Апиевия път, са може би най-типичният пример за административна организация на некропол. В началото на III век епископ Зефирин назначава дякон Калист (по-късно папа Калист I) за управител на гробищния комплекс. Това не е било тайно събрание под земята, а публично регистрирано юридическо лице — funeralis collegium (погребална колегия), призната от римското право.

В тези галерии са разположени хиляди локули за простолюдието и богато украсени кубикули (семейни гробници) за заможни граждани. Тази социална стратификация личи ясно от запазените надписи. Докато по-богатите са плащали за изписване на стенописи с растителни пигменти и фрески, обикновените работници са получавали само изсечено име и бързо запечатване с керемиди или мраморни плочи, замазани с варов разтвор.

Криптата на папите в същия комплекс съдържа гробниците на няколко епископи от III век, сред които Понтиан, Антер и Фабиан. Гръцките надписи по мраморните плочи показват, че административният език на тогавашната общност все още е бил предимно гръцки, а не латински. Анализът на замазките и тухлените подпори показва постоянни преустройства: когато даден сектор се е препълвал, фосорите просто са копаели по-дълбоко, пресичайки по-стари водоносни хоризонти и понякога рискувайки срутвания.

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