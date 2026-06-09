Кариерата за Ватикана: Как две трети от Колизеума бяха разграбени за строежа на „Свети Петър“

/Поглед.инфо/ Разглеждането на античната архитектура извън контекста на финансовите потоци, логистиката и суровия държавен прагматизъм обикновено ражда сантиментални туристически брошури. Флавиевият амфитеатър, останал в масовото съзнание под името Колизеум, не е паметник на абстрактното изкуство, а сложен инженерно-социален комплекс, създаден с прецизна политическа сметка. Неговото изграждане, финансирано от разграбването на Йерусалим, и последващата му експлоатация показват как Римската империя е управлявала ресурсите си за контрол над градското население. Зад фасадата на травертина стоят цифри, калкулиран риск и хладен икономически интерес, които определят функционирането на съоръжението от 72 г. сл. Хр. до превръщането му в средновековна кариера за строителни материали.

Финансовият ресурс и робският труд зад имперския проект

Строежът на Флавиевия амфитеатър (Amphitheatrum Flavium) започва около 72 г. сл. Хр. при управлението на император Веспасиан и завършва през 80 г. сл. Хр. под ръководството на неговия син Тит. Зад този осемгодишен срок, който по стандартите на античното строителство изглежда аномално кратък, стои конкретна финансова и логистична реалност. Източниците сочат, че проектът е изцяло финансиран от плячката, добита при превземането и разрушаването на Йерусалимския храм през 70 г. сл. Хр. Твърди се, че заграбеното злато и сребро са позволили на Флавиевата династия не просто да стабилизира държавната хазна след гражданската война в Годината на четирите императори, но и да стартира мащабна програма за обществено строителство в столицата.

По неофициални исторически оценки, в Рим са отведени приблизително 100 000 еврейски военнопленници, които са впрегнати в тежката физическа работа по добива и транспортирането на камък от кариерите в Тиволи до строителната площадка. Става дума за пренасянето на хиляди тонове травертин и туф по специално изградени пътища. Това показва, че Колизеумът е продукт на военна кампания и преразпределение на ресурси, а не на икономически излишък или вътрешно римско производство. Използването на огромна, безплатна жива сила е единственото обяснение за скоростта, с която съоръжение с височина 50 метра и дължина на осите 188 на 156 метра е завършено в рамките на по-малко от десетилетие. Веспасиан умира през 79 г. сл. Хр., без да види обекта в напълно завършен вид, но синът му Тит го въвежда в експлоатация с цената на огромни логистични разходи за стодневни игри.

Технологичната загадка на римския бетон и управлението на тълпите

От инженерна гледна точка Колизеумът представлява сериозен интерес за съвременното материалознание поради използването на така наречения римски бетон (opus caementicium). Химическият състав на този материал, включващ вулканична пепел (поцолана) и вар, позволява на структурата да повишава своята здравина при взаимодействие с околната среда през вековете. Формулата на този разтвор на практика е изгубена след разпадането на Западната Римска империя, което превръща запазените части от амфитеатъра в обект на структурни анализи. Твърденията, че съвременните стадиони се строят по същата логика, пропускат факта, че римските архитекти са работили без стоманобетонни конструкции, разчитайки изцяло на геометрията на сводовете и разпределението на тежестта.

Проблемът с управлението на масите е решен чрез изграждането на 80 входни арки, известни като вомитории. Логистичната схема е проектирана така, че капацитетът от 50 000 до 80 000 зрители да може да напусне сградата в рамките на 15 минути при извънредна ситуация. Разпределението на местата обаче не е било свободно, а строго регламентирано от законодателството на Август, което определя социалната стратификация. Първите редове са заделени за сенаторското съсловие, весталките и магистратите, докато най-горните нива са били предназначени за плебса, жените и чужденците без гражданство. Тази архитектурна сегрегация отразява структурата на римското общество – амфитеатърът е бил умален модел на империята, където всеки е знаел мястото си в йерархията по силата на закона.

Прагматизмът на Panem et circenses и икономиката на лудуса

Популярната теза за безплатния достъп до зрелищата в Колизеума често се разглежда като акт на имперско благодеяние. В действителност това е чисто политическа калкулация за туширане на социалното напрежение в двумилионния Рим. Раздаването на жетони за храна, дрехи и стоки по време на игрите е инструмент за контрол над безработния плебс, който в противен случай би представлявал заплаха за стабилността на режима. Ювенал описва това явление с формулата „хляб и зрелища“, но зад нея стои сериозен държавен бюджет. Финансирането на игрите е било задължение на императора или на висшите магистрати, които са купували политическо влияние и спокойствие по улиците.

По подобен начин стоят нещата и с гладиаторските битки, чиято икономическа логика често се пренебрегва за сметка на драматизма. Числата и анализите на договорите на школите (ludi) не потвърждават версията за масово и безогледно избиване на бойци. Обучението, издръжката и медицинската грижа за един гладиатор, захранван със специфична висококалорична въглехидратна диета (главно ечемик и бобови култури), са стрували изключително скъпо на ланистата (собственика на школата). Смъртта на обучен боец е означавала директна финансова загуба, която организаторът на игрите е трябвало да компенсира в пълен размер. Историческите изследвания на погребенията и писмените отчети показват, че смъртността при дуелите е варирала между 10 и 20 процента. Решението за живота на загубилия е било продиктувано не толкова от емоциите на тълпата, колкото от преценката за икономическата стойност на човешкия ресурс и възможността той да бъде използван отново.

Средновековната трансформация и разграбването за нуждите на Ватикана

След 476 г. сл. Хр. и спирането на игрите поради липса на държавно финансиране и промяна в официалната идеология, Колизеумът престава да функционира като развлекателен център. Противно на схващането, че е останал пуст, обектът претърпява пълна функционална трансформация. През Средновековието пространството във вътрешността е разделено на жилищни зони, занаятчийски работилници и параклиси. Влиятелни римски фамилии като Франджипани превръщат части от амфитеатъра в укрепени феодални замъци, използвайки дебелината на външните стени за отбранителни цели по време на вътрешните борби в града.

Най-сериозните щети по структурата обаче не са нанесени от времето или земетресенията (като това през 1349 г.), а от организираното извличане на строителни материали. В продължение на няколко века Колизеумът функционира като легална градска кариера. Мраморните облицовки са сваляни и пренасочвани за изпичане във варници, а травертиновите блокове са превозвани за изграждането на нови административни и религиозни сгради в Рим. Според документални източници, значителни количества материал от Флавиевия амфитеатър са вложени в строителството на двореца Венеция, Палацо Барберини и при мащабния проект за изграждането на базиликата „Свети Петър“ във Ватикана. Железните и бронзовите скоби, свързващи каменните блокове, са били систематично изрязвани и претопявани за оръжия и инструменти, което оставя характерните пробойни по фасадата, видими и днес. Това, което е оцеляло до ХХI век, представлява приблизително една трета от оригиналния обем на съоръжението.

Митът за мъчениците и съвременната реставрация

Процесът на разрушение е спрян едва през 1749 г., когато папа Бенедикт XIV обявява Колизеума за свещено място, осветено от кръвта на първите християнски мъченици. От гледна точка на историческата фактология това твърдение остава спорно. Липсват категорични съвременни документи от римската епоха, които да доказват, че именно на тази арена са се провеждали масови екзекуции на християни – за тази цел по-често са използвани Циркус Максимус или Ватиканският цирк на Нерон. Ватикана обаче използва този религиозен мотив като идеологическа спирачка срещу по-нататъшното разграбване на камъни за битови нужди.

През ХХ и ХХI век обектът преминава в изцяло търговски и туристически режим на експлоатация, генерирайки сериозни приходи за италианската държава с над 7 милиона посетители годишно. Проектите за възстановяване на дървения под на арената, финализирани на първа фаза през 2023 г., показват стремеж към комерсиализация на пространството за провеждане на събития. Проблемът с поддръжката на подобна масивна структура в условията на съвременния градски смог и вибрациите от близкото метро остава отворен, а числата зад реставрационните бюджети често стават обект на политически спорове в Италия. Логиката на Колизеума обаче остава непроменена от древността до днес – той продължава да бъде инструмент за концентриране на капитали и управление на общественото внимание, макар и под формата на културен туризъм.