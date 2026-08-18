Тъжната съдба на океанските бетонни търговски кораби

/Поглед.инфо/ В разгара на Първата световна война, когато германските неограничени подводни атаки топят съюзническия тонаж в Атлантика с катастрофални темпове, военноморските ведомства във Вашингтон и Лондон се изправят пред тежка индустриална стена. Добивът и валцоването на листова стомана просто не могат да покрият едновременно нуждите на артилерията, жп транспорта и корабостроителниците. Решението не е нито елегантно, нито особено перспективно в дългосрочен план, но задоволява суровата математика на кризата: леене на корабни корпуси от стоманобетон. История за логистичен отчаяност, хидродинамичен компромис и плаващи маси, които въпреки скептицизма на епохата, действително прекосяват океана.

Възмездието на Архимед и цената на конструктивния инат

Идеята бетонен корпус да плава не съдържа в себе си никаква паранормална физика или инженерна магия. Всеки хидродинамичен анализ започва и завършва с елементарното равенство на закона за плавателността: общата маса на конструкцията трябва да е по-малка от масата на изместената от нейния външен обем вода. Водата не изпитва никакви сантименти към химичния състав на преградата. За флуида няма абсолютно никакво значение дали обвивката, задържаща атмосферния въздух, е изчукана от крушово дърво, заварена от нисковъглеродна стомана или излята в кофраж от порфирен цимент и чакъл.

Проблемът никога не е бил в това дали една бетонена черупка ще остане на повърхността. Проблемът е какво става, когато върху тази черупка започне да действа динамичното натоварване на открития океан. Норвежецът Николай Фугнер залага инженерното си име през 1917 г., пускайки на вода 600-тонния „Намсенфьорд“. Това не е просто експеримент за пред пресата; корабът реализира редовни търговски курсове из Северно море. Норвежкият опит бързо е прихванат от американската разузнавателна и индустриална машина, която по онова време трескаво търси начин да заобиколи бруталния недостиг на корабостроителна стомана.

При изчислението на тези корпуси обаче лъсва първият фундаментален недостатък: обемното тегло. За да осигури необходимата якост на огъване и торзия при вълнение, бетоновата стена трябва да бъде значително по-дебела от стоманения лист. Това моментално удря полезния товар. Ако един стандартен стоманен параход заделя минимален процент от водоизместимостта си за собствената си конструкция, при бетонния аналог мъртвото тегло на самия корпус изяжда критична част от капацитета за въглища, руда или бойни припаси.

Технологичният скок на SS Faith и калифорнийският прагматизъм

През март 1918 г. в Сан Франциско на вода е спуснат SS Faith — първият американски океански параход с корпус от лят стоманобетон. С дължина от 103 метра и дедуейт от около 5000 тона, този съд е построен за броени месеци с инвестиция от $750 000. В конструкцията му е използвана специална плътна добавка за намаляване на порьозността на бетона, а гъстата арматурна мрежа е изчислена така, че да поема опънните усилия, докато циментовата матрица носи силните натискови натоварвания.

SS Faith извършва плавания до Хавай, преминава през Панамския канал и акостира в Ню Йорк, изминавайки хиляди морски мили без критични структурни откази. Задвижван от парна машина с мощност, осигуряваща скромните 10 възела, той показва стабилно поведение при бурни вълнения, най-вече благодарение на голямата си инерционна маса, която буквално гаси люлеенето.

Но в тази инерция се крие и анатемата на проекта. Горивната ефективност е ниска. За разлика от еластичния стоманен корпус, който „диша“ под натиска на вълните и абсорбира микродеформации, стоманобетонната конструкция реагира с появата на микропукнатини. Солената океанска вода, проникваща през тези капиляри, достига до вътрешната стоманена арматура. В момента, в който арматурата започне да корозира вътре в бетона, тя се разширява и причинява вътрешно разпукване на материала — процес, който не може да бъде спрян с обикновено остъргване и пребоядисване в док.