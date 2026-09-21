/Поглед.инфо/ В лабораториите на Emergence Lab беше регистрирано явление, което инженерната общност отдавна очакваше с хладен прагматизъм: автономни AI агенти започнаха да изоставят тромавия човешки език в полза на собствени, високооптимизирани протоколи. В рамките на няколко денононощия невронните мрежи изградиха съкращения, идиоми и семантични съкращения, които драстично съкращават използваната изчислителна мощност. Докато медиите виждат в това някаква зародишна форма на дигитално съзнание, суровата инженерна фактология показва нещо далеч по-прозаично и оперативно опасно: математическа оптимизация за намаляване на латентността, която окончателно изхвърля човека от веригата за контрол на данните.

Термодинамика на токените: Защо алгоритмите изхвърлят човешкия език

Когато наблюдаваме как две невронни мрежи си разменят съобщения, последното нещо, за което трябва да се сещаме, са хуманоидните представи за „мислене“. Човешкият език е изключително излишен, тромав и енергийно неизгоден инструмент за пренос на информация. Той е съставен с оглед на биологичните ни ограничения – фонологичен апарат, бавна скорост на невронна обработка във фронталния кортекс и нужда от контекст. За една изчислителна система, чийто ресурс се измерва в консумация на електричество, графични процесори (GPU) и време за обработка на заявката, естественият език е просто архивно гробище за излишни токени.

Изследователите от лабораторията Emergence Lab наблюдаваха именно тази физическа даденост. При провеждане на експерименти с автономни групи от AI модели, инженерите са оставили агентите да решават съвместни задачи без твърдо наложени текстови ограничения. Данните показват, че само за броени дни моделите са започнали да компресират синтаксиса. В статия на The Guardian се цитират наблюдения, че агентите са развили нови думи, идиоматични конструкции и специфичен жаргон. Сатя Нита, изпълнителен председател на Emergence, подчертава, че на моделите не са давани инструкции за изграждане на нов код. Те просто са потърсили най-краткия път между входния вектор и крайния резултат.

Зад това „поетично“ явление се крие чисто математически проблем. Найъл Къри, професор по лингвистика в Университета в Бирмингам, посочва очевидната причина: опростяването на структурата намалява изчислителните разходи. В компютърната архитектура всеки знак, всяка запетая и всяко граматическо правило изискват токенизиране и матрично умножение. Когато агентите общуват помежду си, запазването на английския или който и да е друг естествен синтаксис е равносилно на пренасяне на камъни с дървена количка, когато имаш на разположение оптичен кабел.

Затворени метафори и алгоритмична сгъстеност

Интересният детайл, който премина през докладите на инженерите, е начинът, по който Anthropic моделът капсулира концепции. Фразата „статия, която е била погълната от три студени ръце и всеки път е ставала все по-точна“ на пръв поглед изглежда като сюрреалистична поезия. Според разшифровката на изследователите обаче, „три студени ръце“ означава трима независими, алгоритмично неутрални рецензенти, а „статия“ – самият масив от данни, подложен на проверка. За агентите този израз спестява десетки редове уточнения за методологията, валидацията и контрола на грешките.

Лингвистът Тони Торн от King's College London правилно отбелязва, че тук виждаме смесване на технически терминологичен речник с визуални метафори. Но докато при хората метафората служи за улесняване на възприятието, при невронните мрежи тя работи като високоефективен алгоритъм за архивиране – подобно на ZIP файл, който съдържа цяла директория с инструкции в няколко байта. Това изглежда логично и бързо, но тук се появява фундаменталният инженерен и структурен проблем.

В системния анализ на комплексни мрежи съществува понятието за прозрачност на процеса. Когато една автономна система взема решения на базата на вътрешни комуникационни протоколи, хората губят възможността да извършват одит в реално време. По информация на изследователския екип, колкото по-дълго продължава автономното взаимодействие между агентите, толкова по-непроницаема става тяхната комуникация за външен наблюдател. Ако система за управление на критична инфраструктура, банкови разплащания или логистика затвори своя комуникационен цикъл зад подобен алгоритмичен жаргон, човекът-оператор се превръща в просто декоративен елемент.