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Технологии

Финансите и физиката зад новия ракетен монопол на САЩ

/Поглед.инфо/ Тестовете на новото въглеводородно ракетно гориво CycloRP в ротационен детонационен двигател, проведени съвместно от CycloKinetics и Venus Aerospace, не са просто поредната прес съобщителна победа за аерокосмическия сектор. Те са опит за решаване на логистичен и термодинамичен проблем, който тежи върху ракетостроенето още от средата на миналия век. Изпитванията, приключили в първата си фаза през юли 2026 година, поставят въпроса дали една промяна в молекулярната структура на керосина може да прескочи инженерните лимити на класическото дефлаграционно горене, без да се налага преструктуриране на цялата съществуваща стартова инфраструктура.

Деж. редактор - Александра Докова 6522 прочитания
Финансите и физиката зад новия ракетен монопол на САЩ
ИИ генерирана
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Термодинамичната безизходица на класическия керосин

От десетилетия ракетната индустрия разчита на стандарта RP-1 (Rocket Propellant-1) — изключително дестилиран и пречистен керосин, чиято главна цел е да не полимеризира и да не запушва охлаждащите канали на двигателите, преди да стигне до горивната камера. RP-1 и неговата малко по-плътна модификация RP-2 свършиха отлична работа за програмата Apollo и продължават да захранват съвременните системи Falcon 9 на SpaceX. Но тук свършват физическите им възможности. В класическата горивна камера процесът е дефлаграция — сравнително бавно горене с подзвукова скорост, при което налягането в камерата спада с разширяването на газовете. Това поставя строго определен таван на специфичния импулс и термодинамичната ефективност.

Алтернативата, която инженерната мисъл преследва от 50-те години на миналия век насам, е детонацията. При ротационните детонационни ракетни двигатели (RDRE) горенето не е плавен пламък, а свръхзвукова шокова вълна, която се върти със хиляди обороти в секунда в пръстеновидна камера. В тази среда налягането не спада, а скокообразно се покачва на самата фронтова линия на детонацията. Точно тук се намесва CycloRP. Разработчиците от CycloKinetics твърдят, че са създали циклична въглеводородна молекула с по-висока обемна енергийна плътност. Целта е проста: повече енергия в същия обем резервоар, без да се преминава към криогенни горива като течен водород или метан, които изискват тежки, изолирани съдове и сложна криогенна инфраструктура на космодрумите.

Спекулациите около превъзходството на новата формула трябва да се разглеждат през суровия филтър на инженерната реалност. Докато пресцентрите говорят за революция, архивните данни от предишни опити с детонационни системи ни напомнят, че най-големият проблем никога не е бил самото запалване, а запазването на конструкцията цяла за повече от няколко секунди.

Железобетонните лимити на ротационната детонация

Първата фаза на тестовете през юли 2026 г. в съоръженията на Venus Aerospace потвърди, че CycloRP може да поддържа стабилна детонационна вълна при екстремни налягания. Това е добър лабораторен резултат, но той решава едва една трета от проблема. Термодинамичните изчисления показват потенциално увеличение на ефективността с 10 до 15 процента спрямо стандартния цикъл на Брейтън, но цената, която се плаща в материалознанието, е жестока.

В една RDRE камера топлинните потоци надвишават с пъти тези при конвенционалните двигатели от рода на Merlin 1D или RD-180. Shock вълната не просто изгаря горивото, тя упражнява механичен и термичен чук върху стените на камерата хиляди пъти в секунда. Тук се появява фундаменталната пробойна в хипотезата за „директната замяна“. Твърди се, че CycloRP ще може да се използва в съществуващи задвижващи системи без значителни модификации. Всеки архивист или корабен инженер, запознат с хидродинамиката на ракетните горива, знае, че това е практически невъзможно за двигатели с регенеративно охлаждане.

Регенеративното охлаждане разчита на факта, че горивото (керосинът) първо циркулира през тесни канали в стените на соплото и камерата, охлаждайки ги, преди да бъде инжектирано. CycloRP има различна вискозитност, различен капацитет на топлинна коефициентност и най-вече — различна температура на термичен разпад. Ако новото гориво започне да образува нагар (кокс) вътре в микроскопичните охлаждащи канали при високите температури на RDRE, двигателят просто ще експлодира поради термично прегряване за броени милисекунди. Предстоящите тестове за охлаждащи свойства ще покажат дали CycloRP е истинско решение, или просто поредната скъпа лаборатория за въглеводороди.

Подобни опити за преосмисляне на балистиката и горивните цикли препращат към ранните изследвания на американската военна логистика, където се вижда как десетки „препоръчани“ съединения бяха изхвърлени в архивното гробище поради нестабилност при съхранение.

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