Китайски инженери създадоха микроробот, който изяжда метала под краката си за енергия

/Поглед.инфо/ Проблемът с автономността на микроскопичните механизми никога не е бил в предавките или микрочиповете, а в бруталната сметка на физиката: колкото по-малка е една батерия, толкова по-голям процент от собственото си тегло трябва да носи, за да захранва собственото си преместване. Нов експеримент на китайски изследователи от университета Фудан прави опит да заобиколи този фундаментален занаятчийски застой. Вместо да тъпчат литий в милиметрови пространства, те превръщат самата работна среда в галваничен елемент. Става дума за миниатюрно устройство, което генерира ток директно от металната повърхност, по която се движи, използвайки окислителните процеси под краката си.

Физическата задънена улица на микробатериите и сметката за тонажа

Всеки, който е прекарал поне няколко години в прелистване на отчети за микроелектромеханични системи, знае добре къде умира ентусиазмът на инженерите. Умира в теглото на източника на захранване. Ако сглобите машинка с маса от едва 1.7 грама, стандартната микробатерия ще я поддържа жизнена за не повече от две минути пълзене по гладка повърхност. За да се постигне оперативен прозорец от поне два часа — минималното време, за да се извърши някаква реална работа вътре в климатична инсталация или индустриален тръбопровод — батерията трябва да съставлява около 94 процента от общата маса на цялата конструкция. Това е математически абсурд. При такава конфигурация няма останало полезно тегло за сензори, за предаватели, нито дори за елементарна носеща рамка. Литиево-йонната химия просто удря в стената на собствената си енергийна плътност и никога не е предлагала изход от този капан.

Подходът на екипа, ръководен от Юе Гао в университета Фудан, чиято публикация се появи наскоро в списанието National Science Review, прави крак назад от батерийната концепция. Вместо да носят горивото със себе си, те решават да накарат машината да „пасе“ от инфраструктурата. Физическият изпълнител тук е тънък слой от 135 микрона омрежен калиев полиакрилат, синтезиран и отгледан директно върху контактните повърхности на робота. Тази мембрана не съхранява енергия, а работи като отворена галванична клетка. Когато лапата стъпи върху метал, той започва да отдава електрони, докато кислородът и атмосферната влага затварят веригата през специален платинено-въглероден филм. Затворената верига генерира импулс единствено при физически натиск и контакт. Опитите показват, че при вдигане на лапата процесът прекъсва моментално, спестявайки ресурса на химическата реакция за следващата стъпка.