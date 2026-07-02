Новият член на борда: Защо американските лидери все повече се доверяват на ChatGPT за критични решения

/Поглед.инфо/ Навлизането на генеративния изкуствен интелект в управленските структури на американския технологичен сектор вече надхвърля фазата на маркетинговия ентусиазъм и навлиза в зоната на системния структурен риск. Доклади от реалната практика в САЩ показват масови случаи, при които висшият мениджмънт абдикира от оперативен контрол, заменяйки човешката експертиза с решения, генерирани от чатботове. Този процес не се ограничава до софтуерните компании; той прониква в държавни поръчки за отбрана, какъвто е договорът на Морската пехота на САЩ с Overland AI, и в пренастройването на киберсигурността. Превръщането на алгоритъма в последна инстанция на управление оголва сериозни пробойни в корпоративната и институционалната устойчивост.

Анатомия на мениджърския отказ от реалност

Наблюдаваната в момента тенденция в американските технологични стартъпи и неправителствени организации показва дълбока криза в управленския апарат, който все по-очевидно губи способност да оперира с реални пазарни и логистични данни. Случаите, при които висши ръководители задължават подчинените си да съгласуват всяко оперативно решение с езикови модели преди лична среща, не са изолирани куриози, а симптом за пренатоварване на управленската верига. Когато един мениджър изисква комуникацията да преминава през филтъра на ChatGPT и използва платени корпоративни акаунти за следене на този диалог, той عمлно прехвърля отговорността за риска върху софтуерен продукт, който по дефиниция оперира със статистически вероятности, а не с факти. Подобен подход създава затворена информационна екосистема, в която реалните проблеми на терен – от дефекти в програмния код до отлив на клиенти – биват игнорирани, защото не съвпадат с генерираните от машината оптимистични прогнози. Резултатът е управленска парализа, при която се пишат обемни вътрешни инструкции, наричани от служителите „Библии“, подменящи реалната икономическа логика с абстрактни алгоритмични предписания. Това води до напускане на ключови експерти, предимно от правните и инженерните отдели, които отказват да носят солидарна отговорност за решения, взети от математически модел.

Ситуацията се усложнява от факта, че този тип управление е поставен на командно дишане чрез постоянен приток на венчурен капитал, който изисква задължително присъствие на терминологията на изкуствения интелект в бизнес плановете. ИТ мениджъри в САЩ вече открито заявяват, че ежедневието им се е превърнало в безкраен преглед на тонове автоматично генериран код и отчети, чието реално качество пада пропорционално на обема им. Твърдението, че даден продукт е изцяло пренаписан от невронна мрежа, все по-често се оказва пазарно фиаско, тъй като моделът не може да калкулира специфичните нужди на крайния потребител. Когато обратната връзка от реалния сектор показва, че софтуерът не работи, отговорът на мениджмънта, че „ChatGPT твърди обратното“, показва чиста форма на когнитивен дисонанс. Този отказ от човешка експертиза разрушава екипната структура и превръща бизнеса в куха кутия, уязвима при първото по-сериозно пазарно сътресение.

Логистичният тест: От корпоративния офис до полигона

Докато в Силициевата долина дебатират върху етиката на автоматизираното уволнение на служители, Пентагонът подхожда към въпроса през призмата на суровата материална логистика. Поръчката на Морската пехота на САЩ за първата партида безпилотни наземни машини от компанията Overland AI показва, че опитите за премахване на човешкия фактор са преминали във фаза на военно-техническо тестване. Тук обаче логиката на софтуера се сблъсква с напълно различна реалност – дизел, кал, релеф и физическо износване на метала. Алгоритмите на Overland AI са натоварени със задачата да управляват тежки тактически платформи извън пътищата, където липсва стандартна маркировка или GPS сигнал. Според официалните спецификации се цели постигане на автономност при тежки условия, но военни анализатори остават скептични дали софтуерът може да реагира адекватно на динамично променяща се физическа среда без човешка намеса.

Този преход към безпилотни системи е продиктуван не толкова от технологично превъзходство, колкото от тежката криза с човешкия ресурс и системните пробойни в набора на военнослужещи в САЩ. Използването на изкуствен интелект в отбранителния сектор се представя като решение на проблема с недостига на жива сила за логистични и транспортни задачи. На практика обаче поддръжката на подобни автономни единици изисква висококвалифициран инженерен състав на предна линия, какъвто армията в момента не притежава в необходимите обеми. Числата от договорите често остават скрити зад класифицирана информация, но практиката от последните локални конфликти показва, че всяка сложна електронна система блокира, когато се сблъска с липса на резервни части, батерии и сурова полева поддръжка. Прехвърлянето на вземането на решения към алгоритми в армейската логистика крие същия риск, какъвто се наблюдава и в цивилния бизнес – загуба на способност за нестандартно действие в критична ситуация.

Автоматизирана сигурност и индустриален декор

Паралелно с тези процеси технологичните гиганти се опитват да автоматизират и самата защита на дигиталната си инфраструктура. Последната актуализация на браузъра Google Chrome, при която се твърди, че са отстранени 382 уязвимости с помощта на изкуствен интелект, е ярък пример за новия подход в киберсигурността. Вместо скъпоплатени екипи от специалисти по сигурността, които да извършват ръчен одит на кода, корпорациите масово внедряват автоматизирани скенери. Това изглежда логично от гледна точка на съкращаването на разходите, но има един сериозен проблем – машината може да открие само уязвимости, които вече са описани в нейните бази данни. Специфичните, логически грешки в архитектурата на софтуера остават невидими за алгоритъма, което създава фалшиво чувство за сигурност в дигиталния сектор, подобно на процесите, които анализирахме в по-ранните ни коментари за структурната криза в глобалната технологична инфраструктура.

В същия контекст на индустриална трансформация се вписва и представянето на първия произведен в Америка електрически кросоувър BMW iX5, рекламиран с пробег от 700 км. Навлизането на европейски автомобилни гиганти на американска почва с високотехнологични електрически платформи изисква огромна дигитална интеграция, където управлението на батериите, софтуерът за автономно шофиране и производствените вериги са изцяло зависими от микрочипове и алгоритмичен контрол. Проблемът тук е същият, какъвто се вижда и при американските стартъпи – когато софтуерната паралелна реалност се сблъска с реалните възможности на енергийната мрежа и капацитета на заводите за литий и кобалт, плановете за масова автоматизация започват да боксуват. Дори и най-съвършеният изкуствен интелект, използван включително за научни пробиви като определянето на местоположението и разчитането на свитъците от Мъртво море, не може да компенсира недостига на базови суровини и физическа инфраструктура. Западната икономика се опитва да замени реалното индустриално производство и класическия мениджмънт с дигитален декор, но резултатите от този експеримент тепърва ще показват своята цена през следващите години.