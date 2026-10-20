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Технологии

Под капака на новия Roadster: Сгъстен въздух, вентилатори и затворено небе

/Поглед.инфо/ Публиката на полигона за ракетни двигатели в Тексас получи точно това, за което си беше платила с времето и наивността си: димна завеса, сгъстен газ и поредната порция инженерна фантастика. Демонстрацията на новия Tesla Roadster бе поднесена като технологичен пробив, но зад пиротехническия шум и каскадите със сгъстен въздух се крие познатият пазарен механизъм. Девет години след първоначалните гръмки обещания от 2017 година, проектът не просто закъснява — той се преструктурира от сериен автомобил в ограничена циркова атракция без право на свободно движение по пътищата.

Деж. редактор - Александра Докова 10245 прочитания
Под капака на новия Roadster: Сгъстен въздух, вентилатори и затворено небе
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Инженерно шоу на полигона: Сгъстен въздух вместо аеродинамика

Ако изчистим демонстрацията от акустичния натиск на високоговорителите и кинематографичния дим, оставаме със суровата физика, която инженерите от Остин се опитват да заобиколят. Показният „полет“ на прототипа не е нищо повече от балистичен скок, управляван чрез векторна тяга от сгъстен газ. На борда липсва каквото и да е химическо гориво или горивна камера. Системата разчита на десет дюзи, задвижвани от два композитни цилиндъра с общ обем 600 литра, обвити във въглеродни влакна — технология, директно заета от космическата програма на SpaceX, където същите тези съдове под налягане вече са регистрирали структурни дефекти при експлоатация.

Проблемът тук не е в самата идея за векторна тяга, а в логистичната ѝ приложимост. Масата на съхранения газ е около 250 килограма при пълно налягане. За да се постигне това ускорение, газът се изхвърля през задните дюзи със свръхзвукова скорост, заобикаляйки естествения лимит на триене между гумата и асфалта. Сцеплението вече не е ограничаващ фактор, защото колата буквално бива тласната от реактивна сила. Механиката е проста, но цената е ирационална: компресирането на тези 600 литра в момента отнема между шест и седем часа с наличната инфраструктура. Твърденията, че това време ще бъде съкратено до тридесет минути, за момента остават в сферата на пожелателното мислене, тъй като термодинамиката при бързо сгъстяване на газове генерира топлинни натоварвания, за които липсва показано решение.

По отношение на притискащата сила, концепцията за разчитане единствено на подвижни крила е изоставена в полза на активен вакуумен под. Четири престилки под каросерията изолират пространството под дъното, а монтираните вентилатори изсмукват въздуха, създавайки зона с ниско налягане. Този механизъм позволява на автомобила да остане залепен за наклонени повърхности или да кляка към пистата. Актуаторите, управляващи аеродинамичните елементи, са заети от проекта за хуманоиден робот Optimus. Това показва максимално унифициране на компонентите, но не отговаря на въпроса как тези фини системи ще издържат на праха, вибрациите и температурните амплитуди при реална експлоатация.

Три нива на оборудване и правният лабиринт на въздушното пространство

Търговската структура, с която Tesla се опитва да продаде този продукт, разделя модела на три коренно различни концепции. Основата Performance разчита единствено на електрическата си задвижваща система и постига ускорение до 100 км/ч за малко под 1,6 секунди. Междинната версия Thrust добавя четири задни дюзи, сваляйки времето под 0,9 секунди. Върховият вариант, наречен Rocket, използва пълния комплект от десет дюзи — включително предни и ъглови за маневриране. При него декларираното ускорение е под 0,59 секунди, а максималната скорост надхвърля 370 км/ч.

Тази последна версия обаче губи статута си на стандартно превозно средство. Според официалните документи Rocket е едноместен и няма хомологация за движение по обществената пътна мрежа. Покупката му е възможно само чрез директна покана от производителя. Дори физическите ограничения да бъдат преодоляни, правната рамка създава непреодолима стена. Федералната авиационна администрация на САЩ третира всяко превозно средство, което се отделя от земята, като летателен апарат. Това изисква сертифициране, каквато конструкцията с масивни деформационни зони, тежки батерии и магнезиево-титаниева шаси-рамка просто не може да покрие. Масата от 1,7 тона е постигната чрез премахване на регулируемите седалки и замяна на кормилната колона с изцяло електронна система без механична връзка (steer-by-wire), но това е краен маневър, който оставя нулево пространство за системи за пасивна безопасност.

От пазарна гледна точка депозитната схема повдига сериозни финансови въпроси. За справка, подобни инвестиционни аномалии в автомобилния сектор вече са анализирани в материала ни за [икономическата устойчивост на стартъп проектите в транспортния сектор]. В момента резервацията за базовия Performance изисква 50 000 долара, като 45 000 от тях трябва да бъдат преведени до десет дни от първоначалното заявяване. При версията Thrust цената на самия депозит е 250 000 долара — сума, която през 2017 година покриваше цялата стойност на лимитираната серия Founders Series.

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