Руският опит за евтина подводна логистика чрез технология за „потъващ бетон“ без сухи докове

/Поглед.инфо/ Федералната служба за интелектуална собственост на Руската федерация (Роспатент) официално регистрира технология, разработена от инженерния състав на Южноуралския държавен университет (ЮУрГУ), която предвижда изграждане на масивни подводни и надводни конструкции чрез т.нар. метод на „потъващия бетон“. Според разпространената техническа документация, ноу-хауто елиминира необходимостта от използване на дефицитни сухи докове и високобюджетна специализирана плаваща техника, като залага на контролирано спускане на монолитни структури под собственото им тегло директно в акваторията на обекта. Официално проектът се представя като гражданско решение за офшорно строителство, защита срещу покачването на световния океан и изграждане на санаториуми. Анализът на логистичните параметри обаче сочи към потенциално военно и суровинно приложение в стратегическите шелфови зони, където Русия се опитва да компенсира технологичния натиск от Запада.

Логистичният пробив: Когато липсата на тежък флот ражда инженерни сурогати

Публикуваните детайли около патентованата технология на Южноуралския държавен университет, чийто основен автор е научният сътрудник от лаборатория ASI Андрей Овчинников, разкриват класически руски инженерен подход – решаване на сложен инфраструктурен проблем чрез максимално опростяване на механиката на процеса. В традиционното хидротехническо строителство изграждането на дънни опори, кесони или платформи изисква или наличието на сухи докове, където конструкциите се отливат предварително и впоследствие се транспортират, или мобилизацията на огромни кранови кораби и специализирана плаваща механизация. За днешната руска икономика, поставена в условия на строг технологичен и логистичен натиск, и двата ресурса са дефицитни и скъпи. Сухите докове в корабостроителните заводи като „Звезда“ в Приморието или предприятията в Северозапада са претоварени с държавни поръчки по линия на Обединената корабостроителна корпорация (ОСК) и поддръжката на атомния ледоразбивачен флот.

Разработката на Овчинников предлага изход от тази ресурсна примка чрез пренасяне на производствения цикъл директно върху водата. Технологичната схема предвижда използването на мобилен кръгъл понтон, който служи за работна платформа. Към него са закрепени два концентрични цилиндъра, действащи като кофраж на принципа на руска матриошка. В междуцилиндричното пространство се полагат арматурни мрежи, вертикални кухи тръби за последващо технологично инжектиране и се налива бетонната смес. След първоначалното втвърдяване на бетона, цилиндрите на кофража се раздалечават, а тежката циментова обвивка започва контролирано да се спуска към морското дъно под въздействието на собствената си гравитация. За да не се претовари и потопи самата плаваща платформа, към външната стена на бетонното тяло се закрепват надуваеми гумени газови бутилки – гигантски поплавъци, които регулират плаваемостта и компенсират теглото по време на спускането.

Това изглежда логично и икономически целесъобразно на хартия, но хидротехническата практика показва, че дяволът винаги е в детайлите на дънния релеф и динамиката на флуидите. След като конструкцията достигне дъното, стабилността ѝ се осигурява чрез контролирана ерозия на почвата под основата и последващо нагнетяване на армировъчен разтвор през предварително заложените кухи тръби. Отвътре конструкцията е укрепена със специални дистанционни дискове, чиято задача е да неутрализират радиалното външно водно налягане на големи дълбочини. Числата от предварителните разчети обаче все още не потвърждават масовото навлизане на този метод в търговска експлоатация, тъй като поведението на подобни самоспускащи се масиви при силни подводни течения и нестабилни дънни утайки, каквито са характерни за Арктическия шелф, остава сериозно уравнение с много неизвестни.

Зад паравана на климатологията: Реалните вектори на приложение

Официалният наратив на Десетилетието на науката и технологиите в Русия, който съпътства представянето на патента, залага на екологични и хуманитарни мотиви. Говори се за отговор на глобалното изменение на климата, за борба с покачването на морското равнище, за изграждане на защитни язовири и дори за екзотични подводни жилищни комплекси и санаториуми. Този захаросан тон едва ли може да заблуди сериозния анализатор. Никой в условията на военна икономика и пренасочване на бюджетните потоци към отбранителния сектор не финансира научни институти, за да строят подводни хотели за туристи. Руският интерес към евтини подводни структури е концентриран в две съвсем различни направления – осигуряване на инфраструктура за добив на въглеводороди в Охотско, Печорско и Карско море и изграждане на елементи за дънно позициониране на системи за наблюдение и отбрана.

Ако се вгледаме в историята на подобни хидротехнически патенти, ще забележим, че те винаги следват нуждите на държавни гиганти като „Газпром“ и „Роснефт“. Добивът в шелфа изисква десетки междинни помпени станции, укрепени устия на кладенци и защитни съоръжения срещу ледово изстъргване на дъното. Когато нямаш достъп до западни технологии от компании като Schlumberger или Baker Hughes, и когато не разполагаш със специализирани дълбоководни строителни съдове, се налага да изливаш бетон на място от понтони. Твърди се, че технологията на ЮУрГУ позволява рязко поевтиняване на точно този тип заграждения. Същевременно, създаването на подводни затворени обеми, укрепени срещу налягането чрез дистанционни дискове, е идеална база за разполагане на автономни хидроакустични станции от системата „Хармония“ – руския опит за създаване на глобален подводен мониторинг на засичането на подводници на НАТО.

Разбира се, преходът от лабораторен патент до реално строителство в суровите условия на открито море е дълъг и често неуспешен. Според скептични източници в руската академична общност, цитирани в специализирани технологични форуми, основната пробойна в проекта на Челябинските учени е липсата на гъвкавост при оперативното управление на спускането. Всяка непредвидена промяна в плътността на бетона или дефект в надуваемите гумени балони може да доведе до преобръщане на понтона или деформация на цялата конструкция още преди тя да е достигнала проектната си дълбочина.

Американският технологичен отговор: Симетрия под водата

Интересно съвпадение е, че почти едновременно с руските съобщения за патентоване на подводни конструкции, в САЩ беше обявено завършването на изпитанията на нова система за борба с торпеда и подводни дронове. Пентагонът, чрез договори с водещи контрактори от сектора на морските системи, внедрява комплекси, способни да неутрализират както традиционни скоростни торпеда, така и нискочестотни автономни подводни апарати (UAV), които се движат в непосредствена близост до морското дъно. Тази динамика показва, че под повърхността на океана се развива напълно предвидимо технологично противопоставяне, където всяко действие по укрепване на дънната инфраструктура среща съответното противодействие.

Руските подводни кутии от „потъващ бетон“, ако изобщо стигнат до етап на серийно позициониране, ще се окажат в среда, която е наситена с американски разузнавателни и ударни дронове от типа на Remus или Orca. Това обяснява защо в патента на Овчинников толкова се настоява на дебелината на стените и устойчивостта на вълнови и механични удари. Конкуренцията вече не е в областта на абстрактната наука, а на ниво логистична издръжливост и цена на единица продукт. Ако Вашингтон залага на скъпи, високотехнологични дигитални системи за подводно доминиране, Москва се опитва да отговори с евтина, масивна железобетонна суровост, която да запечата присъствието ѝ на дъното.

В крайна сметка, съдбата на това южноуралско изобретение ще се реши не в патентните ведомства в Москва, а поръчките от Министерството на отбраната и големите енергийни консорциуми. Без реално финансиране по държавната инвестиционна програма, проектът рискува да остане просто една добре разписана инженерна хрумка, публикувана на уебсайта на Десетилетието на науката и технологиите, докато реалното строителство в шелфа продължава да страда от хроничния недостиг на специализирани съдове и съвременни технологии за дълбоководно сондиране.