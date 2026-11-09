Абонирай се
Технологии

Защо руският опит за копиране на мозъчен механизъм в невронни мрежи среща сериозни физически ограничения

/Поглед.инфо/ Опитът да се пренесе биологичната хомеостаза в силициева архитектура не е нов, но лабораториите в Москва и Нижни Новгород предлагат подход, който прескача класическия математически математически модел на фон Нойман. Вместо да захранват невронните мрежи с непрекъснат поток от изчисления, губещи киловати енергия в топлинно излъчване, изследователите адаптират спирачните механизми на живата нервна тъкан. Въпросът обаче не е дали алгоритъмът функционира на хартия в контролна среда, а дали суровата физическа инфраструктура и ограниченията на съвременните полупроводници изобщо позволяват устойчива автономност в реални условия.

Деж. редактор - Александра Докова 15823 прочитания
Защо руският опит за копиране на мозъчен механизъм в невронни мрежи среща сериозни физически ограничения
Снимката е генерирана с ИИ
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Биологичната спирачка срещу дигиталното прегряване

В класическата компютърна архитектура претоварването се решава с дротлинг – принудително сваляне на тактовата честота или изключване на ядра, когато термодвойките отчетат критични градуси. В биологичния мозък процесът е значително по-елегантен и суров: синапсите просто изпадат в така наречената краткосрочна синаптична депресия. Когато даден невронен канал бъде бомбардиран от прекомерен брой импулси, химическият ресурс за предаване на сигнала се изчерпва физически и връзката временно отслабва.

Екипът на Виктор Казанцев от Лабораторията по невробиоморфни технологии към МФТИ и колегите му от Института по биология и биомедицина в Държавния университет „Лобачевски“ описват в списание European Physical Journal Special Topics именно пренасянето на този механизъм върху импулсна невронна мрежа. В техния модел информацията не тече като непрекъснат цифров масив, а се пренася чрез кратки електрически разряди – спайкове. При ниско натоварване мрежата уплътнява структурата на самия пакетиран импулс, а при високи честоти просто скъсява интервалите между отделните разряди. Това изглежда напълно логично като софтуерен баланс, но инженерите, работили по архитектурите на по-стари проекти като IBM TrueNorth или SpiNNaker в Манчестър, познават добре една пробойна в теорията. При преминаване от софтуерна симулация към реален силициев чип, поддържането на динамични синаптични тегла в реално време изисква асинхронна памет с изключително ниска латентност. Без специализирани мемристорни елементи, които все още трудно излизат от експерименталния си стадий в лабораторни условия, всяка хомеостатична корекция консумира ресурси, които бързо изяждат уж спестената енергия.

Синхронизация на каскадата и архивното гробище на идеи

Алгоритъмът за дългосрочна пластичност, внедрен от руските изследователи, регулира теглата на връзките спрямо физическото време между отделните спайкове. В биологията това съответства на правилото на Хеб: невроните, които се възбуждат заедно, се свързват заедно. В дигиталния модел на МФТИ това води до генерирането на така наречените мрежови пикове – масивни, синхронни разряди, обхващащи почти цялата структура. Когато външният шум премине определен праг, системата просто го филтрира, а при поява на разпознаваем сигнал произвежда единен мощен спайк.

В това отношение симулацията демонстрира устойчивост срещу фалшиви сигнали, което е критично за машини, работещи в агресивна среда. Подобни опити за справяне със шума обаче са правени още през 90-те години на миналия век в рамките на проекти за автопилоти и военна радиолокация. Тогава основният препъникамък се оказа така наречената мрежова епилепсия – състояние, при което свръхсинхронизацията блокира способността на системата да превключва между различни задачи, превръщайки я в статичен резонансен контур. Документите от изследването в Нижни Новгород показват, че хомеостатичният регулатор успява да удържи този лавинообразен процес в симулирана среда, но тепърва предстои тестът на реалния терен.

Архивите от разкопките на предишни технологични провали напомнят, че преходът от софтуерен модел към хардуерна реализация е мястото, където повечето фундаментални открития потъват в интелектуална мъгла. За да може една такава мрежа да захранва автономен робот без връзка с облачни сървъри, тя трябва да бъде отлята в конкретна микроелектронна схема. По данни на Министерството на образованието и науката целта е създаването на нискоенергийни невроморфни процесори. По-ранни публикации по темата за автономни безпилотни системи показват, че чиповете без физическа преконфигурация страдаха от висока чувствителност към температурни колебания, което променяше прага на задействане на логическите гейтове.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Интересно

Защо пирамидата на Хеопс не се срути при 4 пъти по-силни вибрации в Царската камера
Интересно

Защо пирамидата на Хеопс не се срути при 4 пъти по-силни вибрации в Царската камера

/Поглед.инфо/ Гранитният таван на Царската камера в Хеопсовата пирамида носи върху себе си хиляди тонове камък в продължение на четири хилядолетия и половина. Измерванията от 2026 г., извършени в 37 чувствителни точки вътре в структурата и по скалното плато Гиза, показват неочаквано поведение на фоновите микросеизмични вибрации. Докато амплитудата на трептенията нараства четирикратно при изкачване към гроба на Хуфу, в кухините над тавана тя рязко спада. Това поставя въпроса дали известните разтоварващи камери са проектирани единствено срещу статичния натиск на зидарията, или служат като първична система за потушаване на сеизмичния резонанс при трусове.

11.11.2026 23:00
Защо свръхмасивните черни дупки от ранния Космос не са липсващата материя
Интересно

Защо свръхмасивните черни дупки от ранния Космос не са липсващата материя

/Поглед.инфо/ Физиците отново се препънаха в опитите си да пъхнат Вселената в спретнати математически формули. Хипотезата, че така наречената тъмна материя — онази липсваща маса, с която астрофизиците запълват дупките в изчисленията си — се състои от гигантски първични черни дупки, претърпя сериозно разклащане. Екип от Института за теоретична физика в Майнц прекара наличните космически данни през моделите си и се сблъска със суровата реалност: реликтовото лъчение просто не позволява съществуването на подобна маса от древни чудовища. Това е история за икономика на гравитацията, архиви от фотони и поредната пробойна в теориите за ранния Космос.

11.11.2026 22:45
Защо неандерталците са имали плоски стъпала и как това им е помагало
Интересно

Защо неандерталците са имали плоски стъпала и как това им е помагало

/Поглед.инфо/ Когато отворите стандартните палеоантропологични доклади, обикновено попадате на романтизирани хипотези за това как хоминидите са превземали континенти с неуморния си марш. Рядко обаче някой се замисля за механичния стрес, на който е било подложено всяко едно стъпало върху неравните скалисти повърхности на плейстоценова Европа. Новите биомеханични изследвания на петите при неандерталците хвърлят съвсем различна светлина върху тяхната физиология. Оказва се, че това, което днес ортопедите в лъскавите клиники диагностицират като "дефект", всъщност е представлявало изключително ефективно инженерно решение на природата за справяне с огромните физически натоварвания и суровия терен.

11.11.2026 22:30
Защо дивите маймуни прекратяват бременността си за да спасят родените си малки
Интересно

Защо дивите маймуни прекратяват бременността си за да спасят родените си малки

/Поглед.инфо/ Еволюционната биология има навика да разбива романтичните представи за майчинството с чук. Когато ресурсите в тропическата гора са ограничени, а енергийният баланс на организма достигне критичното си дъно, биологичният апарат спира романтиката и започва да пресмята разходи. Дългогодишно полево наблюдение в Централна Африка показва, че загубата на плода при дивите примати не винаги е просто биологичен дефект или случайност. Често това е жестоко, но напълно рационално преразпределение на калории, при което вече роденото малко получава приоритет пред нероденото.

11.11.2026 22:15
Физиците от университета Аалто опитват да съчетаят Айнщайн с квантовия свят без струни и допълнителни измерения
Интересно

Физиците от университета Аалто опитват да съчетаят Айнщайн с квантовия свят без струни и допълнителни измерения

/Поглед.инфо/ Десетилетия наред теоретичната физика боледува от една и съща хронична диагноза: пълна липса на съвместимост между макроскопичната геометрия на Алберт Айнщайн и микроскопичния квантов свят. Всеки нов опит за построяване на така наречената теория на всичко се посреща с основателен скептицизъм от академичната общност. Последният такъв опит идва от Финландия, където изследователи от университета Аалто предлагат модел, третиращ гравитацията като калибровъчно поле. В настоящия анализ разглеждаме доколко този подход преодолява класическите математически препятствия и къде точно се пробива теорията, когато се сблъска със суровата реалност на пренормирането и липсата на експериментални данни.

11.11.2026 22:05
Три килограма остър кремък отпреди 300 хиляди години и совалковата дипломация на древните хоминини
Интересно

Три килограма остър кремък отпреди 300 хиляди години и совалковата дипломация на древните хоминини

/Поглед.инфо/ Археологическите архиви във Великобритания са пълни с предмети, които не се вписват лесно в чистите линии на еволюционните теории. От края на XIX век до днес, по поречието на Темза и в кариерите на Кент, Хампшир и Девън, учените се сблъскват с инструмент, наречен фикрон — кремъчна брадва с удължен, почти хирургически остър връх. Повечето от тях са с нормални размери и ясна утилитарна логика. Сред тях обаче изникват екземпляри с тегло до три килограма и дължина над двадесет сантиметра. Нови изследвания, публикувани наскоро в Journal of Archaeological Science: Reports, опитаха да обяснят защо някой преди триста хиляди години е прекарал часове в дялане на стъклоподобен скален масив, за да създаде нещо, което се чупи при първия по-силен натиск в кост.

10.11.2026 23:00
Защо хипотезата за гигантските черни дупки като тъмна материя пропадна
Интересно

Защо хипотезата за гигантските черни дупки като тъмна материя пропадна

/Поглед.инфо/ Теоретичната физика има своя неприятен навик да се заплита във собствените си хипотетични конструкции, когато реален инструмент с добри сензори реши да направи снимка на реалността. Десетилетия наред така наречените първични черни дупки с колосални маси бяха сред удобните заподозрени за ролята на невидимата маса, държаща галактиките в едно цяло. Екип от Университета „Йоханес Гутенберг“ в Майнц, предвождан от Кристофър Герлах и Никълъс Листър, използва архивните данни от спътника „Планк“, за да покаже, че тази теория има физически проблем. Ако тези космически чудовища съществуваха в количествата, необходими да обяснят тъмната материя, те щяха да оставят незаличими следи в най-старата светлина на Вселената. Следи обаче няма.

10.11.2026 22:45
Изкуствен интелект реши 18-годишна квантова загадка за три дни
Технологии

Изкуствен интелект реши 18-годишна квантова загадка за три дни

/Поглед.инфо/ Новината за 18-годишната квантова хипотеза, сведена до формално доказателство за едва седемдесет и два часа от невронна мрежа, звучи като поредния маркетингов шум в силициевата долина. Зад еуфорията обаче стои сухото потвърждение от формалния асистент Lean и суровият въпрос доколко тези алгоритмични конструкции описват реалния физически свят. Докато изследователският екип на PSI изтъква успеха си, теоретичната общност тепърва започва да сглобява логистиката на пълната експертна проверка. Тази развръзка не ликвидира квантовите компютри, но срязва значителна част от преувеличените очаквания за тяхната универсалност, чертаейки стриктни математически граници пред изчислителната сложност.

10.11.2026 22:30