/Поглед.инфо/ На границата между Швейцария и Франция, край Женева, инженерите и физиците на ЦЕРН отново гледат надолу към скалите, но този път мащабът е много по-тежък от досегашния двадесет и седем километров пръстен. Според проучването за осъществимост, публикувано на 31 март 2025 година, се предлага изграждането на Бъдещия кръгов колайдер с обиколка от около деветдесет и един километра на дълбочина около двеста метра. На хартия плановете изглеждат подредено и амбициозно, но между чертежа в документа и реалното пробиване на пластовете стои дълга верига от бюджети, геология, магнитни технологии и политическа воля, които не се решават с един подпис.

Когато човек прекара десетилетия из архиви, строителни площадки и лабораторни протоколи, бързо свиква да гледа на грандиозните научни проекти не като на триумфални шествия, а като на тежки логистични операции с много движещи се части. Големият адронен колайдер, изграждан между 1998 и 2008 година с участието на повече от сто държави в тунел до сто седемдесет и пет метра под земята край Женева, даде на физиците потвърждение за бозона на Хигс през 2012 година след сблъсъци, провеждани от 2010 до 2012 година. Това беше сериозен резултат за Стандартния модел, но самият апарат вече е преминал през няколко модернизации и според плановете на ЦЕРН ще приключи научната си програма през 2040-те години. Тук в някои предварителни бележки и преразкази се прокрадва досадната небрежност да се пишат „миналия век“ вместо бъдещите десетилетия на двадесет и първи век, което само показва колко лесно механичното преписване ражда объркване още преди да е изкопан и един метър пръст.

Според документите от проучването за осъществимост от 31 март 2025 година Бъдещият кръгов колайдер трябва да се реализира на два етапа в общия деветдесет и едно километров тунел. Първият етап, обозначен като електрон-позитронен колайдер, би трябвало да работи около петнадесет години и да сблъсква електрони с позитрони за високопрецизни измервания на известни частици, с надеждата да се уловят фини отклонения от предсказанията на Стандартния модел. Вторият етап предвижда протон-протонен колайдер със свръхпроводящи магнити от ново поколение и планиран експлоатационен живот около двадесет и пет години, насочен към много по-високи енергии, изследване на тъмната материя и търсене на по-тежки частици, недостъпни за досегашния ускорител. Това изглежда логично, но има един физически и материален проблем: да прокараш пръстен с такава дължина на около двеста метра дълбочина под френско-швейцарската територия означава да се сблъскаш с реални водни притоци, скални напрежения, извозване на огромни обеми изкопан материал и десетилетия инженерна дисциплина, преди изобщо да започне същинската физика.