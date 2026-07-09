Епичният строеж: Какво забави завършването на Саграда Фамилия със 144 години?

/Поглед.инфо/ Завършването на централната кула „Христос Спасител“ в Барселона през 2026 година затваря един от най-противоречивите индустриални и религиозни проекти в европейската история. Зад паравана на архитектурния гений и мистицизма на Антонио Гауди се крие сложна хронология на ресурсни дефицити, политически саботажи и финансови потоци, които преживяха Испанската гражданска война, анархистическите палежи от 1936 година и радикалната промяна в индустриалните стандарти. Саграда Фамилия не е просто храм, а огледало на европейската икономическа трансформация – от епохата на парния локомотив до съвременното автоматизирано цифрово производство и 3D моделиране, финансирано не от държавни субсидии, а от глобалния туристически оборот.