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Туризъм

Пудрено желязо и климатични жеги: Физическият лимит на 7300 тона парижка стомана

/Поглед.инфо/ Периодичното медийно преоткриване на основните закони на физиката се превърна в специфичен летен жанр. Темата за линейното термично разширение на Айфеловата кула отново заля информационния поток, след като френският френски канал RTL цитира изчисления, че символът на Париж е увеличил височината си с близо 10 сантиметра по време на последните горещи вълни в Западна Европа. Новината, поднесена със сензационен оттенък, всъщност описва проектен параметър, заложен от инженерите на Гюстав Айфел още през 1887 година. Внимателният преглед на архивите и металната структура показва, че динамиката на метала е не просто предвидена, а задължителна за оцеляването на 330-метровата конструкция при температури от -10°C до +40°C.

Деж. редактор Александра Докова 6458 прочитания
Пудрено желязо и климатични жеги: Физическият лимит на 7300 тона парижка стомана
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Физиката на пудреното желязо и границите на материала

За да се разбере защо една метална решетка с маса на металната конструкция от около 7300 тона и общо тегло над 10 000 тона променя геометрията си, трябва да се излезе от сферата на туристическите брошури и да се влезе в архивното гробище на промишлената металургия от края на XIX век. През 1887 година, когато започва сглобяването на монумента за Световното изложение, стоманата все още не е превзела напълно строителството така, както я познаваме днес. Изборът на Гюстав Айфел и неговите главни инженери Морис Кьошлен и Емил Нугие пада върху така нареченото пудрено желязо (puddled iron), произведено в леярните на Помпе в Лотарингия.

Това желязо се получава чрез премахване на излишния въглерод от чугуна в пудлингова пещ. Резултатът е почти чисто желязо с минимално съдържание на въглерод, съдържащо микроскопични нишки от шлака. Именно тази влакнеста структура му придава изключителна устойчивост на корозия, когато е добре боядисано, и висока пластичност. Но физиката не може да бъде излъгана от патенти: коефициентът на линейно термично разширение на това желязо е приблизително 0.000012 на градус Целзий.

При височина от 300 метра в оригиналния си дизайн (достигаща 330 метра с монтираната на 15 март 2022 г. шестметрова радиоантена) и при термична разлика от 50 градуса между зимните и летните пикове, математиката е елементарна и безапелационна. Разширението с 2 сантиметра на всеки 10 градуса по Целзий не е „аномалия“, а рутинно физическо дишане на метала.

Това изглежда логично в рамките на гимназиалната учебна програма, но има един често пренебрегван физически и геометричен проблем: кулата не просто се разширява нагоре, тя се накланя. Тъй като слънцето нагрява само една от четирите страни в определен час от деня, осветената страна се разширява по-бързо от сенчестата. Това кара върха да се измества по елиптична траектория, като слънчевото отклонение може да достигне до 15 сантиметра встрани от вертикалната ос.

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Пробойни в теориите за бързата умора на метала

В обществения дискурс периодично се появяват спекулации, че зачестилите климатични екстреми ще „прекършат“ конструкцията поради натрупване на умора в метала. Цитати от специалисти като инженера и историк Бертран Льомоан често се вадят от контекста, за да се усили драматичният ефект. Металната умора наистина е реален процес, развиващ се при циклично променливи натоварвания. Логиката на умората гласи: ако огъваш една тел стотици пъти, тя се чупи.

Архивните измервания и инженерните анализи обаче показват съвсем друга картина. Цикличните термични свивания и разширения на Айфеловата кула са изключително бавни – те се извършват в рамките на 24-часови цикли и годишни сезони, а не с честотата на вибрациите, които причиняват микропукнатини в авиационните сплави. Нещо повече, конструкцията е съединена с над 2.5 милиона нита. При охлаждането си по време на строежа през 1887–1889 г., тези нитове са се свили, стягайки металните плочи с огромна сила, която разпределя напрежението равномерно по целия профил.

Според докладите на оператора SETE (Société d'Exploitation de la Tour Eiffel), границата на прочност на пудреното желязо в кулата е далеч над напреженията, генерирани от 40-градусовите жеги. За да започне пластична недеформируема промяна или топене, са нужни температури около 1500°C. При атмосферни горещи вълни повърхността на метала рядко надвишава 50–60°C.

Спекулациите за структурна катастрофа в близките десетилетия противоречат на фундаменталните изчисления, които дават на подобни конструкции от пудрено желязо теоретичен живот от 800 до 1000 години – при условие че се спазва един простичък и изключително скъп режим: непрекъснато пребоядисване.

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Финансовият и логистичен натиск зад истинската поддръжка

Реалната опасност за кулата не са 10-те сантиметра лятно разширение, а ръждата, която се крие под десетките слоеве боя. Гюстав Айфел го е казал още в първите си записки: „Боята е единственият защитник на метала“. На всеки седем години кулата се пребоядисва на ръка от екип от специално обучени алпинисти, което изисква около 60 тона боя.

Тук обаче се сблъскваме с оперативно-финансови реалности, а не с романтични инженерни приказки. Измерванията, извършени по време на подготвителните работи за кампаниите по пребоядисване през последните десетилетия, разкриват, че на места предишните слоеве боя се лющят, излагайки желязото на влага и атмосферни киселини. Откритите пробойни в защитното покритие генерират железен оксид, който увеличено увеличава обема си спрямо чистия метал и може да упражни вътрешно налягане между нитованите плочи.

Така че, докато медиите анализират как кулата „високомерно се извива към небето“ поради жегата, истинският проблем на инженерните екипи е логистиката на пясъкоструенето, отстраняването на оловните бои от миналия век и подмяната на амортизирани елементи, без да се спира потокът от милиони посетители. Строгият материален реализъм сочи, че конструкцията ще надживее сегашните климатични колебания, но само ако бюджетът за нейната поддръжка не стане жертва на бюрократични икономии.

Стабилно стъпила върху четирите си бетонни фундамента, вкопани на дълбочина от няколко метра в близост до Сена (с хидравлични крикове, използвани за нивелирането им още при строежа), Айфеловата кула продължава да бъде паметник на промишления прагматизъм. Нейните 10 сантиметра в повече са просто напомняне, че в инженерната наука статичните неща са илюзия – всичко се движи, стига да знаеш къде и как да мериш.

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