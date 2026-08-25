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Учебникарският фазов мит: Защо познаваме едва три от над двадесетте състояния на водата

/Поглед.инфо/ Време е да изхвърлим в коша онези опростени диаграми от началната училище, според които светът около нас се изчерпва с пара, течност и кубче лед в уискито. Масовата представа за H2O е жертва на интелектуална мъгла, родена от удобството на земната ни атмосфера. В реалността, отвъд тесния ни климатичен прозорец, водата се държи като термодинамична шизофрения. При екстремни налягания тя отказва да спазва елементарните правила на класическата химия, превръща се в твърдо стъкло без кристалност, формира горещи провеждащи мрежи при хиляди градуси или просто съществува като две напълно различни течности в една и съща колба. Архивите на физиката на високите налягания отдавна са пълни с пробойни в елементарната теория, но ние продължаваме да бъркаме местната си биосфера с фундаменталните закони на Вселената.

Деж. редактор - Александра Докова 7464 прочитания
Учебникарският фазов мит: Защо познаваме едва три от над двадесетте състояния на водата
Източник: clck.su
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Термодинамичният капан на домашната фризерна камера

Обикновеният лед, който изваждате в петък вечер, е известен в кристалографията просто като Лед Ih (хексагонален). Това е термодинамична аномалия, продукт на ниското атмосфено налягане на морското равнище. Поради специфичния ъгъл на водородните връзки, тази решетка е с ниска плътност и оставя кухини, правещи леда по-лек от течната вода. Природата обаче няма абсолютно никакво задължение да поддържа тази рохкава структура, когато върху нея се стовари тежестта на гигапаскали.

В момента, в който натискът надвиши няколко хиляди атмосфери, познатият ни лед се срутва навътре. Кристалографите са документирали над 20 фази на твърдата вода — от Лед II до Лед XIX. Всеки от тези полиморфи притежава различна плътност, различна пространствена група на симетрия и коренно различни физически свойства. При налягания, съпоставими с дълбините на планетарните ядра, молекулите биват принудени да се сгъстят в структури, които звучат абсурдно за класическата химия.

Аморфно стъкло и преохладени илюзии

Когато течната вода се охлади толкова бързо, че молекулите ѝ нямат нито една микросекунда за физическо пренареждане, кристалографската решетка просто не се образува. Резултатът не е лед в традиционния смисъл, а аморфна твърда маса — физически аналог на прозоречното стъкло. Този аморфен лед (с ниска или висока плътност) представлява може би най-разпространената форма на H2O в открития Космос, по повърхността на комети и междузвездни прахови зърна, въпреки че на Земята изисква специализирана криогенна вакуумна техника.

От другата страна на спектъра стои преохладената вода — течност, намираща се под 0°C, която отказва да втвърди структурата си поради липсата на кристализационни ядра. Експериментите на изследователски екипи в Станфордския синхротронен източник на радиация (SSRL) и Принстънския университет показват, че при екстремно преохлаждане до около -40°C водата навлиза в така наречената "ничива земя". Хипотезата за преход течност-течност предполага, че тук съществуват две различни плътности на самата течна вода, състезаващи се за термодинамично надмощие преди мигновената кристализация.

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