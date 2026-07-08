Учени дадоха наименование на нов продукт против комари

/Поглед.инфо/ Случайното откритие на учени от Йейлския университет, че обикновеният чесън и съединението диалил дисулфид блокират на сто процента репродуктивните функции на комарите, извади на повърхността дълбоки структурни противоречия в глобалния агрохимически сектор. Докато академичните платформи като Phys.org ентусиазирано говорят за екологична революция, реалният анализ на пазарите и патентите показва съвсем различна картина. Големите химически консорциуми, контролиращи производството на синтетични репеленти, нямат икономически интерес от въвеждането на евтини, масови и непатентовани суровини. В същото време изследванията на руски генетици за произхода на градските комари разбиват поредния мит за градската еволюция, доказвайки, че биологичните предизвикателства изискват суров логистичен и исторически подход, а не корпоративни лозунги.