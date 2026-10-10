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Водата на Земята не е паднала от небето, а е била затворена под земната кора

/Поглед.инфо/ Въпросът за произхода на земните океани дълго време се удържаше върху една елегантна, но климатично и физически нестабилна хипотеза: външният космически внос. Докато стандартните учебници продължават да инертират с идеята за ледени астероиди и комети, бомбардирали стерилната млада планета, в пустинята на Ню Мексико физиката регистрира съвсем различен сценарий. Данните от експерименти с импулсна енергия подсказват, че водата вероятно никога не е напускала пределите на Земята, а е била затворена в най-дълбоките ѝ силикатни стопилки под налягане, което трудно се побира в стандартните геоложки модели.

Деж. редактор - Александра Докова 4774 прочитания
Водата на Земята не е паднала от небето, а е била затворена под земната кора
ИИ генерирана
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Архивният мит за външния внос и физическите пробойни в теорията

В продължение на десетилетия геологичната общност приемаше за даденост, че протопланетата Земя е била твърде гореща, за да запази каквито и да било летливи елементи по време на своето акреционно оформяне преди 4,5 милиарда години. Според тази конструктивна логика, при температури от няколко хиляди градуса по Целзий и липса на плътна атмосфера, всяко молекулярно съединение на водорода и кислорода би следвало да отлети в открития космос. Оттук се роди и удобният модел за „късната тежка бомбардировка“ – космически куриер, доставил хидросферата на готово.

Този теоретичен механизъм обаче започна да показва сериозни пробойни, когато изотопният анализ на водорода в океанската вода беше съпоставен с този на кометите от периферията на Слънчевата система. Съотношението между девтерий и водород в повечето познати комети се оказа значително по-високо от това в земните океани. Астероидите от тип C (въглеродни хондрити) показват по-близки стойности, но логистиката да се достави такъв воден обем единствено чрез повърхностен сблъсък изисква математически малко вероятна честота на импактите, която би оставила съвсем различни геохимични следи в кората.

През 2014 година физически доказателства от дълбокия минерален архив на планетата окончателно разклатиха хипотезата за външния внос. При анализ на диамант с произход от преходната зона на мантията – на дълбочина между 410 и 660 километра, изхвърлен на повърхността чрез кимберлитова магма в района на Джуина, Бразилия – вътре бе открит микроскопичен кристал рингвудит. В неговата кристална решетка бе намерена разтворена вода в съдържание около 1,5 weight percent. Наличието на хидроксилни групи в минерали, формирани при екстремно налягане, показа, че в земните дълбочини може да се съдържа воден резервоар, равностоен или дори надвишаващ обема на всички световни океани взети заедно.

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