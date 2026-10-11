Водната мелница не работи сама

/Поглед.инфо/ Наличието на бърза река и масивна дървена конструкция никога не е било достатъчно условие за производството на един чувал брашно. В историята на технологиите водната мелница често се възприема като ранен романтичен символ на автоматизацията, но реалността на терен е далеч по-сурова. Без непрекъснато управление на водното налягане, прецизен контрол върху триенето на каменните дискове и постоянна борба с износването на дървените предавки, цялата система превръща хидравличната енергия в разрушителна сила. Мелничарят не просто е изсипвал зърно в дървения бункер — той е действал като хидроинженер, механик и счетоводител в една изключително агресивна работна среда.

Присъствието на пълноводна река е само началната точка от списъка с необходими ресурси за задвижването на една мелнична инсталация. Дивата речна вода е твърде нестабилен източник на енергия — сезонните колебания, сезонните наноси и променливият дебит правят директното задвижване практически неизползваемо. За да стане кинетичната енергия управляема, е било нужно изграждането на сериозна хидротехническа инфраструктура: диги, бентове, отводнителни канали и заградени изкуствени езера. Цялата тази система има за цел да генерира точно определено водно налягане пред регулиращата шлюзова врата. Без възможност за физическо спиране и пускане на водната струя, механизмът бързо би се саморазрушил от вибрации. Освен това, отвеждането на използваната вода през долния канал изисква нивелация с висока точност — ако нивото в изходния канал се покачи и залее долната част на водното колело, възниква хидравлично съпротивление, което драстично намалява кпд-то на цялата машина и спира въртенето.

Инженерният избор на самото водно колело е зависил изцяло от топографията и физическите параметри на спада във височината. При конструкциите с долно задвижване, разполагани при равнинни реки с малък денивелационен спад, водата просто удря долните лопатки. Този метод постига ниска ефективност и разчита основно на скоростта на течението. При горно задвижване водата се подава отгоре в специални дървени кофи, като тук задвижващата сила е предимно гравитационната маса на самата вода, дърпаща колелото надолу. Съществуват и среднобойни системи, при които потокът постъпва на нивото на оста. Независимо от типа, първичният вал на водното колело се върти твърде бавно за нуждите на смилането — обикновено между 7 и 10 оборота в минута, както показват историческите възстановки на съоръжения от ранномодерния период.

За да се достигне необходимата кинетична енергия от около 60 оборота в минута, изисквани за ефективно разтрошаване на зърнената обвивка, е била необходима сложна зъбна предавка. Голямо дървено зъбно колело (палечно колело), монтирано върху хоризонталния вал на водното колело, предавало въртящия момент към вертикален вал чрез по-малък пиньон. Оттам, чрез вторичен механизъм, въртенето се прехвърляло към вертикалното вретено на горния воденичен камък. Това механично умножение на оборотите обаче създава огромен натиск върху дървените зъби, които са се изработвали от изключително твърда дървесина — най-често габър, клен или дрян — и са изисквали постоянна смазка и подмяна.

Пренасянето на суровината също е изисквало механизация. Докато малките селски съоръжения са разчитали на чиста човешка сила за носене на 50-килограмовите чували по тесни дървени стълби, по-големите инсталации са използвали спомагателни скрипци и вертикални елеватори за чували, задвижвани пряко от въртящия се вал чрез фрикционен съединител. Спускането на зърното в бункера над каменните дискове е следвало стриктен физически ритъм. То не е падало свободно, а е било дозирано чрез вибрационен улей, докосван от ексцентрик („тресчотка“), свързан с въртящото се вретено. Колкото по-бързо се е въртял камъкът, толкова по-често улеят е вибрирал, подавайки пропорционално повече зърно в централния отвор на горния подвижен камък (бегача).

Сърцето на мелницата — чифтът воденични камъни — е представлявало зона на изключително високо механично напрежение. Долният камък (лежакът) остава напълно неподвижен и перфектно нивелиран, докато горният се върти на разстояние, измерено в части от милиметъра. Контролът върху това разстояние се е извършвал чрез лостова система, наречена олектовач, която повдига или спуска цялата носеща конструкция на вертикалното вретено. Твърде голямото разстояние просто начупва зърното, без да го смила; твърде малкото разстояние създава триене между самите камъни, което води до загравяне на брашното, изгаряне на протеините и вкарване на каменна прах в крания продукт. Мелничарят е оценявал този процес не с измервателни уреди, а чрез допир — търкайки брашното между палеца и показалеца си — и чрез слуха си, разпознавайки минималните промени в звука на машината.