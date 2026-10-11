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Японски учени признаха, че никой не знае с точност дълбочината на Марианската падина

/Поглед.инфо/ От десетилетия учебниците по география ни продават една удобна, закръглена и напълно измислена сигурност за най-ниската точка на планетата. Истината, която се крие зад хидрографските експедиции и лъскавите репортажи за океански рекорди, е далеч по-прозаична и технически неудобна. Марианската падина и по-специално дълбината Чалънджър просто отказват да бъдат фиксирани в точна цифра. Последното мащабно проучване на японски изследователи, публикувано в Scientific Data, не просто коригира известните координати, а на практика признава методологичния фалит на съвременната хидроакустика пред законите на физиката на 11 000 метра под водата.

Деж. редактор - Александра Докова 4171 прочитания
Японски учени признаха, че никой не знае с точност дълбочината на Марианската падина
ИИ генерирана
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Историята на картографирането на тази бездна е хроника на системни грешки, родени от технологичен оптимизъм и политически престиж. Когато през 1951 година британският хидрографски кораб „Чалънджър II“ фиксира 10 899 метра чрез стандартен ехолот, това изглежда като научен триумф. Шест години по-късно обаче започва Студената война в науката. Съветският изследователски съд „Витяз“ обявява сензационните 11 022 метра, по-късно коригирани до 11 034 метра. Тази цифра влезе в източната блокада от енциклопедии като неоспорим факт, въпреки че още тогава в коридорите на океанографските институти се знаеше за огромните отклонения в апаратурата, причинени от смущения в сигнала и липсата на реални профили за температурата и солеността в дълбочина.

Японският кораб „Такуйо“ през 1984 година свали тази височина на 10 920 метра, разкривайки първите сериозни пробойни в съветската теория. Днес, когато японският екип на борда на модернизирания изследователски плавателен съд „Хакухо-мару“ се спусна да картографира района, целта им не беше евтино преследване на сензации или нов световен рекорд. Те се сблъскаха с класическия проблем на фундаменталната физика: самата среда променя инструмента, с който се опитваш да я измериш.

Принципът на акустичното сондиране изглежда елементарен на хартия. Изпраща се звуков сигнал от корпуса на кораба, тоналният импулс прорязва водната колона, удря се в дъното и се връща обратно. Измерва се времето за двупосочно пътуване, дели се на две и се умножава по скоростта на звука. На хартия това отнема около 15 секунди за отиване и връщане през бездната Чалънджър. Реалността на терен обаче е коренно различна. Скоростта на звука в морската вода не е постоянна величина, тя е флуидна функция от температурата, процента соленост и колосалното хидростатично налягане, което на тези дълбочини надхвърля хиляда атмосфери.

Водната маса над Марианската падина не е хомогенен аквариум, а слоеста, динамична система от термоклини и хидродинамични фронтове. Когато многолъчевият ехолот на „Хакухо-мару“ сканира дъното, той идентифицира три отделни басейна с дълбочини над 10 900 метра. Данните показаха максимални коти от 10 926 метра за западния, 10 912 метра за централния и 10 927 метра за източния басейн. Когато обаче математиците приложиха пет отделни утвърдени модела за изчисление на скоростта на звука във водна среда, цифрите започнаха да се разпадат. За източния басейн разликата между отделните математически модели достигна цели 18 метра, варирайки от 10 914 до 10 932 метра без промяна в самия физически сигнал.

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