Забравеният бронзов компютър от Антикитера и крахът на днешната наука

/Поглед.инфо/ През пролетта на 1900 година гръцки водолази за гъби, изтласкани от буря към стръмните скали на остров Антикитера, попадат на потънал търговски кораб от I век преди новата ера. Между мраморните торсове и бронзовите статуи, потънали в тинята на 50 метра дълбочина, те изваждат няколко зеленеещи, разпадащи се буци метал. Тогава никой не подозира, че тези тридесетина фрагмента съдържат инженерно решение, което официалната историческа наука ще отказва да приеме в продължение на половин век. Става дума за аналогов астрономически компютър с прецизни диференциални предавки, изработен във времена, когато според академичните учебници хората са боравили предимно с примитивни лости и ролки.

Архивното гробище на една незабелязана революция

В началото на XX век намерените край Антикитера метални парчета са хвърлени в ъгъла на Националния археологически музей в Атина. Контекстът на епохата е такъв, че археолозите търсят естетика – търсят изящни мраморни профили, позлатени съдове и надписи, които потвърждават класическите текстове. Корозирал бронзов конгломерат, изяден от солената вода и покрит с морски седименти, не представлява никакъв интерес за музейната експозиция. Едва през май 1902 г. археологът Валериос Стаис забелязва, че от разчупения защитен слой се подава зъбно колело с отчетливи, фино изрязани триъгълни зъби.

За тогавашната научна общност това е бил пълен конфуз. В утвърдената историческа матрица прецизната механика започва с часовникарите от XIV век в Западна Европа. Появата на сложна система от зъбни предавки в пласт от I век преди новата ера изглежда като методологическа грешка или по-късно замърсяване на археологическия слой. Историята просто е сгъната и прибрана в складовете, защото не се вписва в съществуващата теория. Изискват се десетилетия, преди някой да дръзне да анализира предмета не като куриоз, а като сложен технологичен артефакт.

Физическата реалност на находката обаче е категорична. Корабът е бил огромен за времето си търговски съд с тонаж, надхвърлящ 300 тона, пренасящ плячка или луксозни стоки вероятно от района на Егейско море към италианските пристанища. Потъването му се датира между 70 и 60 г. пр.н.е. Механизмът е бил затворен в дървена кутия с размери приблизително 34 на 18 на 9 сантиметра – компактно устройство, предназначено за пренасяне, а не за неподвижна лаборатория.

Рентгеновите лъчи срещу историческите догми

Истинската пробойна в академичния скептицизъм пробива британският физик и историк на науката Дерек де Сола Прайс през 50-те години на миналия век. Използвайки първите достъпни гама-рентгенографии, той доказа, че вътрешността на корозилата маса съдържа комплексен механизъм от задвижващи оси и взаимно свързани зъбни колела. Но технологичният пробив в изследването дойде едва през 2006 г. с проекта Antikythera Mechanism Research Project, благодарение на специализирания рентгенов томограф Bladerunner, разработен от Nikon.

Сканирането разкри 30 оцелели бронзови зъбни колела (от общо очаквани над 37) с дебелина на бронзовите пластини от едва 1 до 2 милиметра. Зъбите са изрязани с ъгъл от точно 60 градуса, което позволява пренос на въртеливо движение без заклиняване. Устройството е съдържало хиляди микроскопични гръцки букви с размер под 2 милиметра, врязани върху бронзовите капаци и циферблати. Това не е била декорация, а пълно ръководство за експлоатация, описващо движението на астрономическите тела и календара.

Анализът на надписите показва, че механизмът е изчислявал синодичните цикли на Слънцето и Луната, показвал е фазите на Луната чрез двойно оцветена въртяща се сфера и е отчитал Драконическия цикъл (Сарос) за прогнозиране на слънчеви и лунни затъмнения. Нещо повече – в системата е бил интегриран 19-годишният Метонов цикъл, както и задвижване, което компенсира неравномерната скорост на лунната орбита чрез щифтов механизъм с ексцентрично разположени оси. Това е най-ранната известна ни епициклична предавка – инженерно решение, за което доскоро се твърдеше, че е измислено от Ренесансовите майстори.

Когато през 2021 г. екипът от University College London (UCL) под ръководството на Тони Фрийт създаде пълен компютърен модел и последващо физическо копие на предния циферблат, стана ясно, че уредът е показвал движенията и на петте известни тогава планети – Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Всичко това се е задвижвало ръчно чрез една-единствена странична манивела. Завъртането на ръкохватката е превъртало времето напред или назад, а вътрешната система от предавателни съотношения е пресмятала позициите на небесните тела за произволно избрана дата.

Това техническо решение е абсолютно логистично и физическо доказателство, че елинският свят е разполагал с математически модели, преведени в пряка инженерна практика. Остава въпросът: как тази технология е изчезнала безследно от материалните хроники за повече от хилядолетие.