Забравеният бронзов компютър от Антикитера и крахът на днешната наука

Архивното гробище на една незабелязана революция
В началото на XX век намерените край Антикитера метални парчета са хвърлени в ъгъла на Националния археологически музей в Атина. Контекстът на епохата е такъв, че археолозите търсят естетика – търсят изящни мраморни профили, позлатени съдове и надписи, които потвърждават класическите текстове. Корозирал бронзов конгломерат, изяден от солената вода и покрит с морски седименти, не представлява никакъв интерес за музейната експозиция. Едва през май 1902 г. археологът Валериос Стаис забелязва, че от разчупения защитен слой се подава зъбно колело с отчетливи, фино изрязани триъгълни зъби.
За тогавашната научна общност това е бил пълен конфуз. В утвърдената историческа матрица прецизната механика започва с часовникарите от XIV век в Западна Европа. Появата на сложна система от зъбни предавки в пласт от I век преди новата ера изглежда като методологическа грешка или по-късно замърсяване на археологическия слой. Историята просто е сгъната и прибрана в складовете, защото не се вписва в съществуващата теория. Изискват се десетилетия, преди някой да дръзне да анализира предмета не като куриоз, а като сложен технологичен артефакт.
Физическата реалност на находката обаче е категорична. Корабът е бил огромен за времето си търговски съд с тонаж, надхвърлящ 300 тона, пренасящ плячка или луксозни стоки вероятно от района на Егейско море към италианските пристанища. Потъването му се датира между 70 и 60 г. пр.н.е. Механизмът е бил затворен в дървена кутия с размери приблизително 34 на 18 на 9 сантиметра – компактно устройство, предназначено за пренасяне, а не за неподвижна лаборатория.
Рентгеновите лъчи срещу историческите догми
Истинската пробойна в академичния скептицизъм пробива британският физик и историк на науката Дерек де Сола Прайс през 50-те години на миналия век. Използвайки първите достъпни гама-рентгенографии, той доказа, че вътрешността на корозилата маса съдържа комплексен механизъм от задвижващи оси и взаимно свързани зъбни колела. Но технологичният пробив в изследването дойде едва през 2006 г. с проекта Antikythera Mechanism Research Project, благодарение на специализирания рентгенов томограф Bladerunner, разработен от Nikon.
Сканирането разкри 30 оцелели бронзови зъбни колела (от общо очаквани над 37) с дебелина на бронзовите пластини от едва 1 до 2 милиметра. Зъбите са изрязани с ъгъл от точно 60 градуса, което позволява пренос на въртеливо движение без заклиняване. Устройството е съдържало хиляди микроскопични гръцки букви с размер под 2 милиметра, врязани върху бронзовите капаци и циферблати. Това не е била декорация, а пълно ръководство за експлоатация, описващо движението на астрономическите тела и календара.
Анализът на надписите показва, че механизмът е изчислявал синодичните цикли на Слънцето и Луната, показвал е фазите на Луната чрез двойно оцветена въртяща се сфера и е отчитал Драконическия цикъл (Сарос) за прогнозиране на слънчеви и лунни затъмнения. Нещо повече – в системата е бил интегриран 19-годишният Метонов цикъл, както и задвижване, което компенсира неравномерната скорост на лунната орбита чрез щифтов механизъм с ексцентрично разположени оси. Това е най-ранната известна ни епициклична предавка – инженерно решение, за което доскоро се твърдеше, че е измислено от Ренесансовите майстори.
Когато през 2021 г. екипът от University College London (UCL) под ръководството на Тони Фрийт създаде пълен компютърен модел и последващо физическо копие на предния циферблат, стана ясно, че уредът е показвал движенията и на петте известни тогава планети – Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Всичко това се е задвижвало ръчно чрез една-единствена странична манивела. Завъртането на ръкохватката е превъртало времето напред или назад, а вътрешната система от предавателни съотношения е пресмятала позициите на небесните тела за произволно избрана дата.
Това техническо решение е абсолютно логистично и физическо доказателство, че елинският свят е разполагал с математически модели, преведени в пряка инженерна практика. Остава въпросът: как тази технология е изчезнала безследно от материалните хроники за повече от хилядолетие.