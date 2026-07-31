Зад блясъка на „Титаник“: Тонове въглища, евтино нитоване и фатални инженерни компромиси

/Поглед.инфо/ Всяка история за „Титаник“ обикновено започва с романтичен патос за човешкия гений, стъклени куполи и кристални полилеи. Реалността на 1912 година обаче е далеч по-прозаична, прашна и миришеща на изгарящ антрацит. Под полирания дъб на великото стълбище се криеше гигантска метална конструкция, изправена пред непреодолими технологични лимити, натиск от банкови инвеститори и икономическа война между британски и американски капитали.

Цената на стоманата и желязното надпреварване в Атлантика

Историята на този кораб не започва от някакво поетично вдъхновение, а в счетоводните кантори на корабостроителницата Harland & Wolff в Белфаст и офисите на White Star Line – тогава вече собственост на американския финансов конгломерат International Mercantile Marine Company, управляван от Дж. П. Морган. През 1907 година британският съперник Cunard Line вече бе пуснал на вода „Лузитания“ и „Мавритания“. Тези два кораба разполагаха с парен турбинен двигател, осигуряващ скорост от над 25 възела, което ги правеше абсолютни фаворити за „Синята лента“ на Атлантика.

За управляващия директор на White Star Line, Джоузеф Брус Исмей, борбата за скорост беше предварително изгубена кауза поради липсата на достатъчно капитал за разработка на толкова бързи и същевременно икономични турбини. Логиката на пазара наложи друга стратегия: мащаб, капацитет за превоз на трансатлантически емигранти и външен блясък, който да привлече най-богатите индустриалци на епохата. Така бе договорено конструирането на трите лайнера от клас „Олимпик“ – регистрация, заверена с проектни скици през юли 1908 година.

Килът на вторият от серията – „Титаник“ (заводски номер 401), бе положен на 31 март 1909 година. За целта в Белфаст бе построен най-големият сух док в света за времето си, съпроводен от изграждането на гигантския портален кран Arrol. В продължение на три години над 15 000 работници се трудеха в условия на екстремен шум, въглешен прах и минимални мерки за безопасност. Архивите сочат, че по време на строителството са загинали най-малко осем души, а десетки са останали инвалиди – цена, която тогавашната индустрия приемаше за статистически неизбежна.

Нитове, шлака и конструктивни пробойни

Зад легендата за непревземаемата крепост стоят строго определени металургични факти. За сглобяването на корпуса на „Титаник“ са били използвани над три милиона нита. Тук обаче се появява един от първите сериозни инженерни проблеми. Корпусът е изработен от стоманени плочи с дебелина около 2,5 сантиметра, но поради недостиг на висококачествена стомана и липсата на достатъчно хидравлични преси в предната и задната част на кораба, нитоването там е извършвано ръчно.

За ръчното нитоване е използвано wrought iron – ковано желязо от клас No. 3 (известно още като "best"), а не No. 4 ("extra best"). Както показват съвременните металографски анализи на парчета, извлечени от дъното на Атлантика от екипите на д-р Робърт Балард и последвалите металургични тестове от Националния институт по стандарти и технологии на САЩ (NIST), това желязо е съдържало висок процент шлака (силикати). При високи температури то е достатъчно здраво, но при температура на водата от -2°C, каквато е била в нощта на 14 срещу 15 април 1912 г., металът става изключително трошлив. При натиск нитовете не са се огънали, а просто са се строшили, позволявайки на листовете стомана да се разтворят по шевовете.

Втората голяма пробойна в теорията за „непотопяемостта“ се крие в прехвалената система от 16 водонепроницаеми отсека. Проектирани под ръководството на главния конструктор Томас Андрюс, тези прегради наистина бяха оборудвани с електрически управляеми врати, които можеха да се затварят от мостика за секунди. На хартия корабът можеше да плава с наводнени първи четири отсека. Но от финансова и практическа гледна точка – за да не се пречи на свободното движение на пътниците и да не се смалява обемът на салоните – преградите не бяха херметизирани отгоре. Те стигаха едва до палуба E (а в средната част – до палуба D). Когато носът натежа под тежестта на първите пет наводнени отсека, водата просто започна да прелива от един отсек в друг, досущ като във форма за лед.