Зад кулисите на древната балсамация и нейните провали

/Поглед.инфо/ Анатомията на суетата рядко оставя след себе си нещо повече от изсушени сужилия, органи в глинени съдове и неудобни въпроси за химията на разложението. Докато съвременните текстове се опитват да пробутват поетични митове за древната пиедестализация на починалите, теренният материал и архивните наличности сочат нещо много по-прозаично: отчаян борба с биологичната физика, организирана индустрия и чиста проба химически експерименти. От влажните подпочвени слоеве на централен Китай до отровните долини в пустинята Атакама, човешкият опит да спре ензимите на собствената си смърт показва логистични лимити, които често граничат с абсурда.

Желанието да съхраниш плътта и студената химия на почвата

Представата за балсамирането като сферична, философска практика отпада в момента, в който се анализира първият лакиран ковчег от провинция Хунан. През 1971 г. при изкопни работи за военни убежища край Чанша, геолозите и археолозите се сблъскват с феномена Син Джуй – аристократка от династията Хан, починала около 160 г. пр.н.е. Начинът, по който е запазено тялото ѝ, няма нищо общо с познатите пустинни технологии. Вместо суха материя, изследователите изваждат тъкан с гъвкави стави, непокътната кръвна група AB и органика, поддържана в неизвестна безцветна течност с леко киселинна реакция и следи от живак.

Запечатана в шест един в друг ковчега, затрупани с пет тона въглища и над метър бяла глина (каолин), гробницата Мавандуй е представлявала Херметична капсула. Всъщност хипоксията и пълната липса на кислород са спрели микробиологичния процес, а не някаква магнетична занаятчийска формула. Когато херметизацията бива нарушена при отварянето, химическият баланс се срутва за часове и на сцената се налага да влезе стандартният лабораторен формалин. В съседните две крипти, където изолацията е поддала, физиката си е свършила работата – от роднините на Син Джуй са останали единствено оголени скелетни останки. Това разкрива пробойната в цялата тогавашна технология: без абсолютна изолация от атмосферата, суровият органичен материал неизбежно губи битката с времето.

Андийският арсен и технологията на най-ранните балсаматори

В географския друг край на света, далеч преди Египет да изгради първата си тухлена мастаба, културата Чинчоро извършва аналогични процедури на брега на днешно Северно Чили и Южно Перу. Датировките на радиовъглеродния анализ заковават най-ранните образци около 7020 г. пр.н.е. Този феномен обаче не възниква от излишек на богатство или религиозна разкош, а най-вероятно от системна екологична криза. Долината Камаронес се отличава с естествено високи концентрации на арсен във водата, надвишаващи стократно съвременните норми за безопасност, което е водело до висока детска смъртност и зачестили аборти.

Текстурата на Чинчоро мумиите е изцяло инженерна. Плътта е бивала пълноценно отделяна от костите, органиката – изчиствана, а скелетната конструкция – подсилвана с дървени пръти и запълвана с растителни влакна, пепел и животинска козина. Върху тази носеща конструкция майсторите са поставяли обратно изсушената кожа или са я заменяли с кожа от морски бозайници, покривайки цялата структура с черна или червена оксидна глина. Това е сложна, кървава и изключително анатомична работа, извършвана без никакви анестетици или стерилни инструменти, в регион, където самият въздух е бил пресъхнал от сухота.

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