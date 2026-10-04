Защо 14 години не са достатъчни на планетата да спре един голям камък от космоса

/Поглед.инфо/ Вземете бюрократичния апарат на Вашингтон, добавете дузина международни делегати с вратовръзки и ги поставете пред хипотетична заканваща се скала с диаметър от неколкостотин метра. Резултатът не е холивудски трилър с драматична музика, а петдневна симулация, проведена в края на април 2024 г. в Лабораторията по приложна физика „Джонс Хопкинс“ в Мериленд. Данните от петото двугодишно учение за планетарна отбрана (Fifth Planetary Defense Interagency Tabletop Exercise) разкриват нещо далеч по-прозаично и плашещо от самия космос – пълна административна парализа. НАСА изчисли 72 процента вероятност за удар през 2038 г., за да тества реакцията на държавната машина, а машината просто запече на първото завойче.

Административната паника и сухопътната реалност на един космически сценарий

Когато Координационният офис за планетарна защита към НАСА (Planetary Defense Coordination Office) публикува официалния си доклад от проведеното през пролетта на 2024 г. симулативно учение, медийният шум бързо превърна сухите междуведомствени протоколи в апокалиптични заглавия. Числото 72% се превърна в кликбейт, а годината 2038 – във фиксидея. Извън сензационния шум обаче, документът представлява дисекция на държавния безпомощен механизъм пред лицето на глобална заплаха. В учението участват близо сто представители от ключови институции – от Федералната агенция за управление на извънредни ситуации (FEMA) и Държавния департамент на САЩ до Службата на ООН по въпросите на космическото пространство (UNOOSA).

Замисълът е бил простичък на хартия: подава се първичен сигнал за открит неизвестен астероид с вероятност от 72% за сблъсък с Земята след точно 14 години – на 12 юли 2038 г. Според работните данни на симулацията, размерът на обекта варира от 60 до 800 метра, а зоната на вероятния сблъсък чертае широк коридор през гъсто населени райони в Северна Америка, Южна Европа и Северна Африка. Градове като Вашингтон, Далас, Мадрид и цели региони в Алжир се оказват в потенциалната зона на поразяване. И тук свършва фантастиката и започва логистичният кошмар. Вместо оперативни заповеди за мобилизация на индустрията, учението засича тежки системни дефекти. Участниците сами признават, че към днешна дата процедурите за вземане на решения относно финансирането, изстрелването на разузнавателни сонди и координацията между отделните държави са абсудно тромави. Четиринадесет години, които на лаика изглеждат като цяла вечност, за аерокосмическата индустрия са микроскопичен прозорец от време.

Ако трябва да сглобим една тежка изследователска мисия, която първо да прехване обекта, да го заснеме и да определи неговата плътност, са необходими между 5 и 7 години само за проектиране, изпитване и сглобяване на хардуера. Добавете още няколко години за самия полет до целта. Ако първичната мисия се провали или не даде точни данни за масата на астероида, прозорецът за вторично прихващане и изпращане на кинетичен или друг вид разклонителен тласкач просто се затваря. Реалността е такава, че в момента няма нито една готова ракета-носител, нито един построен прихващач, стоящ на дежурство в някой хангар на Кейп Канаверал, очакващ да бъде зареден с гориво. Всичко е на ниво концептуален чертеж.

Физиката на кинетичния удар и наследството от мисията DART

Единственият доказан на практика метод, с който човечеството разполага за промяна на траекторията на подобно тяло, бе изпробван през септември 2022 г. Спомняме си мисията DART (Double Asteroid Redirection Test), при която 610-килограмовият апарат се заби с над 22 000 километра в час в астероида Диморфос – спътник на по-голямата скала Дидимос, на около 11 милиона километра от Земята. Тогава експериментът бе обявен за абсолютен успех. Орбиталният период на Диморфос бе скъсен с около 32 минути, което надмина и най-оптимистичните предварителни компютърни модели.

Това обаче беше контролирана лаборатория в открития космос. Диморфос бе добре познат обект, с предварително изчислена орбита, а самият апарат бе насочен към него след години на прецизни астрометрични наблюдения от наземни телескопи. При реален заплашителен сценарий – като този от разиграното учение – първичните данни са пълни с неизвестни. Астероидът може да се окаже твърд монолит от желязо и никел, но може да бъде и просто куха камара от гравитационно свързани отломки и прах (така наречените rubble-pile asteroids). Ако ударите такъв "кух" обект с кинетичен импактор, енергията на сблъсъка просто се поглъща от вътрешните кухини и праховия облак, без да промени осезаемо орбитата му, или по-лошо – натрошава го на десетки по-малки, но все така радиоактивно и кинетично разрушителни парчета, които продължават към същата цел.

За да се разбере истинският проблем на планетарната отбрана, трябва да се върнем към по-ранните архивни анализи от мисии като OSIRIS-REx, която проучваше астероида Бену. Данните оттам показаха, че повърхността на подобни тела може да има плътност, близки до тази на течност или рохкав пясък – физика, която тотално преобръща стандартните кинетични изчисления. Числата от компютърните модели на НАСА показват едно, но реалността на терен в дълбокия космос поднася изненади, за които няма записан протокол.