Защо 8-часовият работен ден е чисто икономическо разточителство

/Поглед.инфо/ Всяка бюрократична система има своя вътрешна гравитация и британският историк Сирил Норткоут Паркинсон я формулира още през миналия век: работата се разширява до размерите на времето, отпуснато за нейното завършване. Когато на един служител му се дадат осем часа, за да сгъне десет плика, той превръща това в шестчасова екзистенциална драма с паузи за кафе. Проблемът не е в мързела, а в липсата на икономически интерес да се работи бързо. Когато корпоративната култура или държавният апарат оценяват простото физическо присъствие, а не крайния продукт, производителността неизбежно пада до нула, а разходите за издръжка на процесния баласт нарастват експоненциално.

Илюзията за 8-часовия работен ден

Статистиката за брутния вътрешен продукт на глава от населението или сравненията по паритет на покупателната способност често служат за политически манипулации, но показателят за доход на час труд сваля всички маски. Данните от 2020 година, изчистени от ковидните аномалии, показват брутална ножица в световната икономика. В Дания един час труд се оценява средно на около 3442 рубли (в съответния валутен еквивалент), във Франция – 2818, а в Германия – 2741. В същия момент китайският работник генерира 343 рубли на час, а руският – едва 150. На дъното са страни като Мианмар с 26 рубли.

Тук обаче не става дума за това, че датчанинът работи физически 23 пъти по-усилено от руснака или стократно повече от работника в Мианмар. Чистата физиология на човека прави подобно съотношение абсолютно невъзможно. Проблемът се крие в технологичното осигуряване, логистиката, пазарите и най-вече в безумната организация на самия работен процес. За да изработи доход, равен на четиричасова датска смяна, работник с ниска часова ефективност трябва теоретично да прекара на работното си място 91 часа. Тъй като денонощието има само 24 часа, системата решава проблема, като просто разтегля тривиални задачи в целия работен ден.

Това е класическият Закон на Паркинсон в действие. Ако дадете на един специалист цяла седмица да подготви справка, която отнема три часа, той наистина ще я подготвя една седмица. Медицински изследвания върху времетраенето на прегледите потвърждават този феномен: когато на един лекар не му се поставят времеви лимити за пациент, той приключва консултацията за 5 до 7 минути, давайки точна диагноза и рецепта. В момента, в който администрацията въведе задължителен норматив от 15 минути на човек, лекарят започва стриктно да запълва цялото това време, без това да подобрява качеството на лечението. Причината е проста – липсата на финансова и времева мотивация за бързина. Подобни практики могат да бъдат разгледани в по-ранни анализи за [икономическата ефективност на административния апарат].

Философията на поробеното време

В основата на тази неефективност стои специфичен психологически феномен: алчността на работодателя и завистта към чуждото свободно време. Съвременният капитализъм, особено в неговите постсъветски или източноевропейски форми, често страха от загуба на контрол бърка с управленска строгост.

Ако един служител изпълни дневната си норма за два часа благодарение на висок интелектуален ресурс или оптимизация на процесите, реакцията на средностатистическия мениджър рядко е награда. Типичната реакция е увеличаване на нормата или налагане на безумни „уплътняващи“ задачи.

Ето един конкретен логистичен пример от практиката: куриер, получаващ по 10 рубли за доставена квитанция, изгражда оптимален маршрут и успява да разнесе целия обем за 5 часа, заработвайки 10 000 рубли за деня. Мениджмънтът, осъзнавайки, че човекът печели твърде много за твърде малко време, незабавно променя схемата на заплащане, за да го принуди да работи по-дълго за същите пари. Резултатът? Качеството срива, системата за доставки спира да функционира и фирмата претърпява загуби под лозунга за „оптимизация“.

Същото се случва и при опитите за наемане на мърчандайзери или оперативен персонал. Когато кандидатът предложи да свърши цялата работа за 3 часа срещу твърдо възнаграждение, отговорът на ръководството обикновено е: „Плащам ти за 8 часа, така че ще стоиш тук 8 часа“. В крайна сметка работодателят плаща за 6 часа фалшиво присъствие, гледане в смартфона и бавно ходене между рафтовете, а служителят си тръгва физически уморен и психологически пречупен, без да е създал никаква реална стойност.