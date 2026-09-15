Защо архитектите на болшевизма използваха формите на древния Вавилон

/Поглед.инфо/ Митът за Вавилонската кула отново си пробива път през филтрите на съвременния дигитален шум, но този път облечен в псевдотехнологична терминология. Твърденията, че древният зикурат Етеменанки е функционирал като психотронно оръжие за контрол на съзнанието, задвижвано от извънземни същества и унищожено с импулсно оръжие, са класически пример за това как човешкият мозък търси технологично обяснение за трудни за възприемане инженерни подвизи. В същото време аналогиите между вавилонската архитектура и Мавзолея на Ленин в Москва повдигат реални, научно обосновани въпроси относно това как определени геометрични форми влияят върху човешката психология и пространствената ориентация в масови мащаби.

Инженерният лимит на Южна Месопотамия и митът за металното ядро

Когато човек прекара няколко десетилетия ровене из сухите архиви на Археологическия институт в Берлин или прелиства водения с педантичност дневник на Роберт Колдевей от разкопките във Вавилон през 1899 година, бързо губи романтичните си илюзии. Реалността на дребния месопотамски свят е брутално материална. Южна Месопотамия не разполага с камък, нито с метални руди. Всичко се гради от кал, слама и асфалт за спойка.

Големият зикурат в град Вавилон, известен в клинописните таблички като Етеменанки – „Къща на основата на небето и земята“ – не е бил спираловидно кула с извънземно ядро, а масивен, правоъгълен, стъпаловиден блок. Основата му е с размери приблизително 91 на 91 метра, а височината – около 91 метра, според сведените данни от клинописната табличка „Есагила“, съхранявана в Лувъра, и останките от основите, проучени от германските археолози. За построяването на подобна маса са били необходими десетки милиони изпечени на слънце и в пещи тухли.

Твърдението, че ядрото на кулата съдържало неизвестен метал с функции на пирамидална антена, се сблъсква с елементарен геоложки и физически факт: метал под такова колосално тегло на тухлена маса би поддал или корозирал под въздействието на високите подпочвени води на района, подхранвани от река Евфрат. Нещо повече – каквито и да било измервания и химически анализи на почвените слоеве от останките на зикурата не показват следи от необичайни метални изотопи, а единствено висока концентрация на соли, асфалтови отлагания и овъглени органични остатъци.

Въпреки това, хипотезата за акустичен и психологически контрол над населението не е съвсем безпочвена, ако се изчисти от фантасмагориите за извънземни. В древния свят архитектурата е била единствената медия с масово въздействие. Зикуратът не е излъчвал психотронни вълни в съвременния радиотехнически смисъл, а е функционирал като пространствен и акустичен резонатор. Влизайки в огромните ниши на комплекса, жреците са използвали свойствата на нискочестотните звуци (инфразвук), генерирани от гигантски медни рогове и барабани, за да предизвикват състояние на тревожност, дезориентация и благоговение сред събраната долу тълпа. Това е чиста неврофизиология, опакована в религиозен ритуал.

Технологичният срив: Границата между климата, войната и фантазията

Защо Вавилонската кула е срината до основи? Любителите на конспирации бързат да цитират „експлозии, подобни на мълния“ и вмешателство на космически сили. Историческите документи обаче разказват далеч по-прозаична и жестока история.

Първият сериозен удар върху Етеменанки не идва от небето, а от асирийския крал Синахериб през 689 г. пр.н.е., който отклонява каналите на Евфрат, за да наводни и размие калните тухли на града. По-късно Набопаласар и Навуходоносор II възстановяват структурата, но след падането на Вавилон под персийска власт, Ксеркс I разрушава кулата като наказание за вавилонските бунтове през 482 г. пр.н.е. Когато Александър Македонски пристига във Вавилон през 331 г. пр.н.е., той заварва гигантска грамада от развалини. Неговата заповед да се почисти теренът, за да се изгради кулата отново, изисква работата на 10 000 войници в продължение на два месеца само за премахване на отломките. Смъртта на Александър слага край на проекта.

Физическият проблем на вавилонското строителство се крие в деградирането на изпечената глина под въздействието на нитритите в почвата и редовните температурни амплитуди. Без постоянна поддръжка, каквато е била невъзможна по време на продължителни войни, суровата глина вътре в ядрото абсорбира влага, разширява се и води до вътрешни структурни срутвания. Никакви лъчеви оръжия не са били нужни – атмосферните условия в Месопотамия вършат тази работа отлично.

За тези, които искат да разберат как климатичните фактори и лошото управление са съсипвали древните инфраструктури, си струва да се запознаят с ранните проучвания за хидравличните системи на Древния Изток, които разкриват сходни модели на колапс.