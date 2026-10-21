Защо четири бронзови куки край Карлово объркаха археолозите

/Поглед.инфо/ Откриването на бронзов пръстен с четири назад извити куки в пронаоса на древен храм край село Васил Левски отново повдигна въпроса за това колко малко всъщност знаем за материалната култура на Тракия през VI-V век пр.н.е. Находката, направена от екипа на доц. д-р Костадин Кисьов, постави изследователите пред класическия археологически парадокс: предмет с безспорна технологична прецизност, чиято практическа функция остава абсолютно непроследима в наличния контекст. Вместо да бързаме с гръмките заключения за царе и мистерии, студеният прочит на теренните данни налага да анализираме ресурсите, суровините и физическите дадености на обекта, за да разберем къде свършват фактите и къде започват научните нагаждания.

Архитектурният контекст и сблъсъкът с реалността на терена

Археологическият обект край карловското село Васил Левски се проучва от почти три десетилетия, като за това време са разкрити масивни градежи, разположени върху площ от над тридесет декара в подножието на Стара планина. Сградата, в чиято предна зала (пронаос) е открит бронзовият артефакт, показва суровите белези на представителната тракийска архитектура от късноархаичната и ранокласическата епоха: масивни каменни цокли, стъпили върху глинеста основа, и градеж, предназначен да издържи на температурните амплитуди на Подбалканското поле.

Спекулациите, че това укрепено селище е било първата столица на Одриското царство и резиденция на владетеля Терес I (управлявал приблизително от 515 до 448 г. пр.н.е.), се сблъскват с един фундаментален архивен и нумизматичен проблем. До днес на терена не е открит нито един епиграфски паметник, който да съдържа древното име на града, нито топографски маркер, потвърждаващ царския му статут. Цялата хипотеза стъпва единствено върху мащаба на монументалните храмови структури и наличието на вносна гръцка керамика, което само по себе си доказателство за търговски път, но не и за държавен център. Когато премахнем романтичната мъгла около името на Терес, оставаме с топос, който е притежавал сериозен икономически ресурс, но чийто административен ранг остава напълно хипотетичен.

Анатомия на една необичайна бронзова находка

В самия център на тази дискусия неочаквано изплува един дребен метално-прецизен обект. Артефактът представлява лят бронзов пръстен с четири масивни куки, огънати в посока, противоположна на основата. Металът показва характерната за този регион патина, образувана от продължителния престой в киселинна почва, обогатена от наносите на близкия планински поток. Изработката е изключително чиста за технологичните възможности на VI-V век пр.н.е., което означава ползване на калъп с восъчен модел – метод, изискващ значителен разход на дървени въглища, високотемпературна пещ и леярско майсторство, достъпно предимно за големите занаятчийски центрове по крайбрежието.

Първата лансирана хипотеза бе, че предметът е служил за полилеандър или конструктивен елемент за окачване на глинени или бронзови осветителни тела в храма. Това звучи сравнително логично, ако наблюдаваме обекта изолирано в музейна витрина. Но теренният дневник на разкопките бързо създава физически проблем пред тази версия. При почистването на пласта около находката не са открити никакви следи от звена на вериги, железни халки, текстилни или кожени остатъци, нито отпечатъци от органични въжета върху самия бронз. В пронаоса липсват и трошените фрагменти от евентуални лампи, които неизбежно биха паднали на пода при разрушаването на сградата. Тракийските храмове от този период са горяли неколкократно, а при подобен пожар бронзовите вериги биха се деформирали, но нямаше да изчезнат без следа. Липсата на съпътстващ инвентар прави версията за осветлението доста клатеща се.

Втората хипотеза изпраща предмета в сферата на риболова и улова на големи водни обитатели. На пръв поглед куките визуално напомнят на съвременните тройки или четиризъбци за улов на дънни риби. Изследователите обърнаха внимание на факта, че селището се намира в непосредствена близост до река Стряма. Всеки, който познава хидрологията на този регион обаче, е наясно с един елементарен географски факт: река Стряма е сравнително плитка плиоценска река с променлив дебит, която през лятото губи значителна част от водите си. Масивните бронзови куки с такъв тонаж и размер са напълно неприложими в подобна водна среда. Те биха заседнали в каменистото корито още при първото хвърляне.

За да поддържат тази теза, част от анализаторите предположиха, че механизъм с подобни параметри може да е бил изработен за улов в далеч по-пълноводни артерии като Марица, Дунав или дори за крайбрежен морски риболов. Това изглежда логично като теория за търговски обмен, но поражда друг въпрос: какъв е рационалният смисъл един скъп, специализиран уред за дънна кука, предназначен за Марица или Бяло море, да бъде транспортиран навътре в сушата и депониран тъкмо в предверието на култова сграда? В древните общества ценните метали не са били пилейни без причина, а предмет с чисто стопанско предназначение рядко попада в сакралната зона на храма, освен ако не е преминал през процеса на вотивно посвещение. Засега обаче липсват каквито и да било следи от такъв обреден контекст.