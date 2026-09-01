Защо дългите въглеводородни вериги в кратера Гейл все още не са доказателство за марсиански организми

/Поглед.инфо/ Редовният лабораторен отчет на екипа, работещ с марсохода Curiosity, отново беше превърнат от медийния апарат в сензация за готово решаване на Парадокса на Ферми. Данните от инструмента Sample Analysis at Mars (SAM), публикувани в списание Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) в края на март 2025 г., отчитат присъствие на дълговерижни въглеводороди в аргилитите на кратера Гейл. Реализацията на този химически сигнатурен анализ обаче не дава отговор дали става дума за древна биосфера или за термодинамичен разпад на абиотичен материал. Разглеждането на физическите лимити на оборудването и геохимията на древните марсиански утайки показва, че прекомерният медиен ентусиазъм изпреварва фактите с няколко светлинни години.

Термодинамика на пиролизата в кратера Гейл

Данните от бордовия модул SAM (Sample Analysis at Mars), инсталиран на марсохода Curiosity, който анализира проби от аргилитни скали в кратера Гейл чрез газова хроматография и мас-спектрометрия, регистрират наличието на дълговерижни алкани. Публикацията в списание PNAS от края на март 2025 г., озаглавена "Long-chain hydrocarbons in the Martian sedimentary record", описва тези въглеводороди като структура, запазена в утаечния слой от Ноахийския до Хесперийския период. Еуфорията на масовия читател по такива теми обикновено се дължи на факта, че на Земята подобни въглеводородни вериги са страничен продукт от метаболизма на живите организми или от разпада на липидни мембрани.

Проблемът се крие във физическата методология на самия инструмент. Аналитичният модул SAM работи чрез термично разграждане – пробата от марсианска скала се поставя в пещ и се нагрява до температури над 850 градуса по Целзий. При този процес на пиролиза органичните съединения, ако въобще са съществували в първоначалния си вид, се разпадат на фрагменти. Освен това марсианският реголит е наситен с перхлорати (Cl-O4), които при нагряване отделят кислород и хлор. Тези реактивни газове окисляват и хлорират сложните молекули, превръщайки ги в хлорирани въглеводороди директно вътре в камерата на уреда. Това е технологичен дефект на самия метод за анализ, с който екипът на мисията се бори от години.

Не съществува никакъв пряк начин чрез газовия хроматограф да се потвърди дали тези алкани са синтезирани от праисторически марсиански микроорганизми, или са резултат от фишер-тропшов тип реакции в хидротермални извори преди 3.7 милиарда години. При реакцията на Фишер-Тропш въглероден диоксид и водород се превръщат във въглеводороди под въздействието на минерални катализатори, без да е необходима и една клетка.

Външен тонаж: Метеоритният приток срещу биогенния синтез

Друг основен геохимичен фактор, който редовно се пренебрегва в медийните материали, е външният минерален и органичен тонаж. По време на ранната си история Марс е бил подложен на непрекъсната космическа бомбардировка от въглеродни хондрити (като метеорити от типа Murchison). Тези астероидни фрагменти съдържат високи концентрации на абиотични аминокиселини, полициклични ароматни въглеводороди и мастни киселини.

Изчисленията на геохимиците показват, че за стотици милиони години метеоритният прах е доставил на повърхността хиляди тонове органичен въглерод. В условията на тънка атмосфера и липса на тектоника на плочите, която да пренарежда скалите, тези космически утайки просто са се акумулирали в древните езерни дъна, каквото представлява и самият кратер Гейл. Когато пробивачката на Curiosity загребва от глинестия седимент, тя с голяма вероятност анализира именно този външен прах, "изпечен" от милиарди години слънчева ултравиолетова радиация и преработен от галактическите космически лъчи.

Предишни публикации върху [изотопните изследвания на марсианския метан] отбелязват същата флуктуация – появата на газови изблици, които впоследствие се оказват резултат от взаимодействия между ултравиолетовата светлина и метеоритната прах на повърхността.