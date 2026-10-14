Защо дъното на езерата и моретата пази градове, които геологията срина

/Поглед.инфо/ Подводната археология отдавна не е романтично търсене на изгубени цивилизации, а тежка, прашна и студена работа по изваждане на битови отпадъци от дъното на водоемите. Когато един град потъне, той не оставя след себе си легенди, а тонове счупена керамика, животински кости, смазани дървени греди и свлечени строителни разтвори. В момента няколко изследователски екипа на различни континенти опитват да сглобят инженерните и геоложки причини, поради които пет конкретни търговски центъра са приключили съществуването си на дъното. От планинските езера на Централна Азия до тектоничните зони на Средиземноморието, картината е сходна: свличане на почвата, покачване на нивото на водата и земетресения, които просто прекратяват икономическата логика на тези селища.

Подводният сектор на езерото Исик-Кул

На дъното на най-голямото киргизстанско езеро, в близост до днешното село Тору-Айгър, лежащ под плитка вода обект систематично захранва архивите с данни за средновековната търговска логистика. Трасето на Пътя на коприната никога не е било просто сухоземен маршрут; то е зависило от конкретни точки за преснабдяване с вода, фураж и подслон. Археологическите разкопки, водени от Максим Меншиков от Института по археология към Руската академия на науките, разкриват структура, която по-скоро напомня за внезапно изоставено производствено или търговско селище, отколкото за приказен град.

Водолазните екипи изваждат от дъното огромни количества битова керамика, чиято изработка съвпада с традиционните керамични техники, използвани исторически в Централна Азия и Кавказ. Под слой от тиня ясно се виждат тухлени градежи, дървени греди и погребални съоръжения. Основното предимство на този обект е дълбочината – плитките води позволяват заснемане и извличане без тежка водолазна барокамера или промишлени помпи. Наличието на артефакти от различни религиозни култове в един и същ културен слой потвърждава, че мястото е функционирало като транзитен възел, където чужди търговци са прекарвали месеци.

Въпросът за крайното потапяне на селището остава отворен. Анализът на наносите и дендрохронологичните данни варират в прозорец от два века – между 12-ти и 14-ти век. Причината най-вероятно е свързана с локални тектонични измествания, които са променили прага на езерото и са причинили внезапно покачване на нивото на водата, блокирайки отводнителните канали на селището.

Залива Абу Кир: Канопус и Тонис-Хераклеон

На западния ръкав на делтата на Нил, където днес се намира съвременният град Абу Кир, някога са функционирали два от най-важните икономически филтъра на Древен Египет. Канопус и Тонис-Хераклеон са контролирали целия морски трафик, влизащ в делтата, преди основаването на Александрия. Франк Годио започва систематично геофизично проучване на залива през 1992 г., а крайната идентификация на обектите отнема години поради дебелия слой тиня, натрупан от нилските наноси.

В Канопус археологическият регистър включва 103-метрова каменна стена, идентифицирана като част от комплекса на Серапеума, фрагменти от светилище от управлението на Нектанеб I и мраморни скулптури. Наблизо, в Тонис-Хераклеон, е открита черна базалтова стела с данъчния указ на Нектанеб I от 380 г. пр.н.е. – документ, който урежда събирането на мита от гръцките търговци. Дубликатът на този указ, намерен още през 1899 г. в Наукратис, окончателно потвърди, че откритите подводни руини са именно описаното в гръцките текстове пристанище.

Разрушението на двата града не е било мигновено драматично събитие, а процес на геоложка неустойчивост. Основите на сградите са били положени върху нестабилна смес от глина и пясък, пренаситена с вода. През II век пр.н.е., комбинация от земетресение и Последващо втечняване на почвата (процес, при който влажната земя губи своята носеща способност под въздействието на вибрации) е довело до срутване на тежките каменни храмове директно в тинята. Крайното окончателно потапяне на площ от близо 110 квадратни километра е приключило през VIII век сл. Хр. след поредица от цунами и покачване на морското равнище. По-ранни проучвания на крайбрежните зони в Средиземноморието вече показаха как тектоничната нестабилност променя топографията на античните пристанища.

Днес конвенциите на ЮНЕСКО за опазване на подводното наследство ограничават физическото изваждане на артефакти. Огромната част от блоковете, статуите и останките от над 60 потънали антични кораба остават на морското дъно, консервирани от липсата на кислород в дълбоките слоеве пясък.