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Защо дъждът вади земните червеи на асфалта

/Поглед.инфо/ Всеки, който е стъпвал на тротоар след шестчасов летен порой, е виждал масовото изпълзяване на червеи върху бетона. Стандартната хипотеза от детските книги гласи, че те се спасяват от удавяне. Хидрологията и физиологията на тези безгръбначни обаче казват нещо съвсем различно. Водата не ги удавя веднага, но радикално променя газовата динамика, механичното съпротивление на почвата и химическия баланс в хумусния слой. Когато под земята има стотици килограми биомаса на хектар, всяка промяна в насищането с кислород задейства сурови механизми за оцеляване.

Деж. редактор - Александра Докова 7529 прочитания
Защо дъждът вади земните червеи на асфалта
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Митът за удавянето и реалността на газообмена

Тезата, че земните червеи излизат на повърхността поради страх от удавяне, е физиологично несъстоятелна. Тези организми нямат бели дробове; газообменът се извършва директно през влажната им кутикула чрез дифузия. Докато във водата има разтворен кислород, червеят може да поддържа метаболизма си. Лабораторни тестове показват, че екземпляри от вида Lumbricus terrestris оцеляват потопени напълно в аерирана вода в продължение на дни, а при определени условия – до близо месец. Следователно краткотрайното наводняване на подземните им галерии не представлява незабавна заканва за живота им.

Защо тогава излизат? Отговорът се крие в дефицита на кислород, който възниква, когато водата измести въздуха от почвените пори. По време на продължителни валежи скоростта на дифузия на кислорода във вода е около десет хиляди пъти по-бавна от тази във въздуха. Проучване на изследователите Чуан и Чен от 2008 г., публикувано в Invertebrate Biology, показва ясно изразена разлика между видовете. При Amynthas gracilis се наблюдава циркаден ритъм с пик на пикова консумация на кислород през нощта. Когато почвата се запълни с вода и нивото на разтворения кислород спадне, тези организми изпадат в аноксичен стрес и са принудени да напуснат тунелите си. В същото време видове като Pontoscolex corethrurus с по-нисък метаболизъм остават под земята без проблеми.

Логистика на миграцията и акустични сътресения

Придвижването под земята е изключително скъпо от енергийна гледна точка. Червеят трябва да упражнява механично налягане, за да разбутва почвените частици, или да ги поглъща и прекарва през храносмилателния си тракт. Изчисленията на проф. Кристофър Лоу от Университета на Централен Ланкашир показват, че пълзенето по повърхността изисква приблизително пет пъти по-малко енергия от прокопаването на нови тунели. Когато дъждът намокри асфалта и тревата, той създава защитен филм, който предпазва кутикулата от изсъхване. За организма това е рядък прозорец от време, в който той може да мигрира на десетки метри в търсене на райони с по-висока концентрация на органична материя, без да инвестира огромно количество въглехидрати в копаене.

Дъждовните капки, вибриращи с ниска честота при удар с почвата, механично наподобяват движенията на подземни хищници. Професор Джоузеф Горис от Университета на Върмонт демонстрира това, стимулирайки почвата с вибриращ метален прът – метод, добре познат и в някои риболовни практики за събиране на стръв. Червеите реагират на тези вибрации чрез бързо бягство нагоре, тъй като в еволюционен план това е единственият начин да избегнат къртиците.

Освен това масивният валеж промива горния почвен хоризонт, променяйки неговата електропроводимост и нивата на pH. При продължителни дъждове тези промени създават условия, сходни с лабораторния стрес при прилагане на слаб електрически ток. Излизайки на бетона, червеите попадат в капан – повърхността бързо изсъхва при спиране на дъжда или поява на слънце, а ориентацията им за връщане назад се губи.

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