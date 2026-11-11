Защо дивите маймуни прекратяват бременността си за да спасят родените си малки

/Поглед.инфо/ Еволюционната биология има навика да разбива романтичните представи за майчинството с чук. Когато ресурсите в тропическата гора са ограничени, а енергийният баланс на организма достигне критичното си дъно, биологичният апарат спира романтиката и започва да пресмята разходи. Дългогодишно полево наблюдение в Централна Африка показва, че загубата на плода при дивите примати не винаги е просто биологичен дефект или случайност. Често това е жестоко, но напълно рационално преразпределение на калории, при което вече роденото малко получава приоритет пред нероденото.

Суровата математика на оцеляването в Габон

Биологичният контекст в гъстите гори на южен Габон не търпи излишни илюзии. Там, където хуманитарните интерпретации виждат трагедия, термодинамиката вижда сметка на калории. Данните от 11-годишното проследяване на дива популация от мандрили (Mandrillus sphinx) показват ясна граница на физиологичния капацитет. Екипът от изследователи, воден от Николаос Смит от Института за еволюционна антропология „Макс Планк“ съвместно с биолози от Университета в Турку, систематизира наблюдения върху 356 бременности при 117 женски индивида. Фиксираните 52 спонтанни аборта в този масив не са просто статистика – те са физическото доказателство за лимита на женското тяло.

Мандрилите са вид, при който морфологичните промени по време на гестация са твърде видими. Външното подуване на тъканите позволява на приматолозите на терен да засекат дори онези бременности, които приключват в ранен етап. Анализът на натрупаната архива от теренни дневници показва, че абортите не се случват хаотично. Има ясна корелация между отпадането на плода и присъствието на предишно родено малко, което все още не е отбито и разчита на майчината кърма.

Носенето на развиващ се плод и едновременното синтезиране на мляко за вече родено малко създават метаболитен разход, който надхвърля входящия калориен поток от храната. Приматите не разполагат с безкраен резерв от мастна тъкан. Когато суровият натрупващ се дефицит на енергия застраши оцеляването на самия женски индивид, физиологичната система взема решение на база направените до момента инвестиции. Вече роденото малко е получилo сериозен ресурс – носене, защита, кърмене месеци наред. Нероденият плод е просто потенциал, чието прекъсване нанася по-малки общи загуби на майката.

Виковете за помощ и смяната на доминантния мъжки

Уравнението на терен се усложнява допълнително от поведението на самото малко и динамиката вътре в йерархията на групата. Изследването, публикувано в изданието PLOS Biology, отбелязва два конкретни фактора, които драстично повишават вероятността от прекъсване на бременността: звуковият стрес от страна на малкото и социалното преструктуриране на стадото.

Когато отбиването се бави, малкото мандриле започва да излъчва специфични, чести зове за бедствие. Тези звуци не са просто акустичен шум – те са пряк регулатор на хормоналната система на майката. Всяко пищене и всеки стресови сигнал повишават нивата на кортизол в кръвта на женската. Този постоянно поддържан стресов хормонален профил, съчетан с ежедневната физическа тежест да носиш пораснало малко на гърба си, срива шансовете за поддържане на плацентарната функция. Тялото на майката отчита, че настоящото потомство изисква твърде много ресурс и че опита да се отгледа второ паралелно ще доведе до смъртта и на двете.

Вторият катализатор е превземането на властта в групата от нов доминантен мъжки. При мандрилите смяната на върха рядко преминава мирно. Старите структури се разпадат, а новият алфа мъжки носи със себе си постоянна заплаха от инфантицид – ликвидиране на малките, генерирани от неговия предшественик. Мари Карпентие, старши учен в това проучване, посочва, че в такива периоди женските са подложени на жесток физически и психически натиск. Отпадането на бременността в този момент има сурова логика: инвестирането на ресурси в плод, който вероятно ще бъде убит веднага след раждането от новия лидер, е икономически абсурдно за майката. Спонтанният аборт спестява месеци излишни метаболитни разходи в нестабилна социална среда.