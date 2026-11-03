Защо един забравен череп на 1.9 милиона години обърка сметките на палеоантрополозите

/Поглед.инфо/ Повече от половин век фрагментът KNM-ER 2598 – парче от тилна кост, изровено сред сухите наноси на Източна Туркана – висеше в архивната мъгла на палеоантропологията като неудобен анахронизъм. Открит през 1974 година, този фосил систематично беше подлаган на съмнение от скептици, които твърдяха, че вятърът и водната ерозия просто са го преместили от по-млади скални слоеве в по-стари. Преразглеждането на геоложкия контекст, сателитните заснемания и новите разкопки на терен от екипа на Ашли Хамънд най-накрая затвориха този методически дебат. Връщането на екземпляра към неговата реална датировка от 1.9 милиона години не просто потвърждава присъствието на ранния Homo erectus в източноафриканската рифтова система, а разрушава удобните, прекомерно опростени схеми за еволюцията на човешкото тяло и неговата преходна миграция към Евразия.

Десетилетия наред палеоантропологията имаше един незабележим, но дълбок проблем: прекомерната вяра в координати, записвани на ръка в бележници под палещото слънце на 70-те години. Когато екземплярът KNM-ER 2598 бе изваден от наносите край езерото Туркана в Кения, той автоматично бе маркиран като потенциален Homo erectus. И веднага попадна в капана на академичната бюрокрация. Онези 1.9 милиона години, които геолозите приписаха на слоя, изглеждаха твърде радикални за скелета на същество, чийто мозъчен обем и анатомичен строеж вече рязко се отдалечаваха от приматите и австралопитеците. В продължение на петдесет години най-лесният начин да се избегнат неудобните въпроси около тази находка беше геоложкият скептицизъм: приемаше се, че костта просто е "паднала" отгоре, че воден поток е измил скалите и е преместил фосила, обърквайки стратиграфията. Това е стандартната защитна реакция на научната общност, когато физическият артефакт отказа да се съобрази с предварително построения теоретичен модел.

Екипът, предвождан от Ашли Хамънд от Американския музей по естествена история, не се задоволи с преповторение на старите теории, а се върна на терена с картографска прецизност. Проблемът с подобни древни локации винаги е бил логистичен и топографски. Чрез комбиниране на детайлни сателитни изображения, архивни снимки от въздуха и теренна микростратиграфия, изследователите установиха нещо банално, но фатално за досегашните съмнения: първоначалните разкопки от 1974 година са били регистрирани с леко отклонение в секторните карти. Фрагментът всъщност е открит в съседен участък, където по-млади ерозирали скали изобщо липсват. Няма откъде да е дошъл по-млад материал. Костта е била циментирана точно в слоя, формиран преди 1.9 милиона години. Това не е въпрос на интерпретация, а на сурова геология и утаечна физика.

Но материалистическата стойност на това проучване не спира до корекцията на една координатна грешка. На по-малко от петдесет метра от оригиналното място на находката, същият екип извади от земята още два скелетни фрагмента – част от таз и кост от стъпало. Да се твърди със абсолютна certainty, че те са принадлежали на същия индивид, отдавна превърнал се в прах, би било евтин сензационализъм. Но тяхното присъствие в абсолютно същия стратиграфски хоризонт е доказателство с огромен тонаж. Това са най-старите скелетни останки от Homo erectus извън черепната кутия, намирани някога в Африка. Те потвърждават онова, което досега се приемаше основно по косвени белези: промяната в биомеханиката е била пълна. По-дълги долни крайници, торс с пропорции, пригодени за продължително ходене и бягане, и стъпало, способно да поема ударните натоварвания при движение в открити пространства.