Защо едно тревисто растение от Африка стана триметров гигант върху вулканичната пепел на Тенерифе

/Поглед.инфо/ На надморска височина между 1500 и 2500 метра в субалпийския пояс на Тенерифе климатът не прощава. Нощните температури падат под минус седем градуса, а през деня слънчевото греене върху вулканичната пепел нагрява въздуха над четиридесет. През зимните месеци единственият източник на вода са оскъдните снеговалежи, а през лятото хидрологичният баланс е напълно нулев. При тези сурови физически условия повечето растителни видове загиват за дни. Напук на сухата логистика на оцеляването, точно тук Echium wildpretii — известен под местното наименование тахинасте — организира най-рискования биоенергиен спектакъл на архипелага: натрупва биомаса с години, издига триметрова съцветиева кула и умира броени дни след опрашването.

Архивната дисекция на един ботанически феномен

Преди четири милиона години семе от северноафрикански роднина на обикновения пореч пресича океана — най-вероятно чрез птичи пренос или атмосферни флуктуации — и каца върху недружелюбната базалтова шлака на издигащия се архипелаг. Континенталният прародител е бил дребна, незначителна трева. Това, което последва в изолация, е пример за генетична адаптивна радиация, документиран от екип ботаници през 1996 г. в списание PNAS: един-единствен колонизатор дава началото на 29 ендемични вида, заемащи всякаква ниша от морските скали до мразовитите височини.

Феноменът на „вторичната дървесина“ на острова кара тревистите видове да развиват масивни стъбла. Липсата на едри растителноядни бозайници преди човешката колонизация е премахнала необходимостта от бързо криене в ниската растителност, а физическият натиск на вятъра е изисквал структурна здравина. Но тахинасте отива отвъд класическото разклоняване. Той избира биологичния вариант на тоталния залог — монокарпията.

През първите две години растението представлява притисната към почвата сребриста розетка. Сребристите власинки не са декорация, а физически щит срещу ултравиолетовите лъчи и вентилационен кондензатор за роса. Цялата консумирана енергия отива в подземната инфраструктура — дълбок корен, който пробива вулканичната туфа в търсене на подпочвени прослойки. В момента, в който биохимичният праг е достигнат, генетичният превключвател задейства светкавична мобилизация на ресурсите.

За броени седмици от центъра на розетката израства вертикален конус с височина до три метра и основа с диаметър 70 сантиметра. Това е плътна конструктивна кула от хиляди отделни цветчета. Физиологичният разход за производство на нектар с 40-процентова захарна концентрация е огромен. Сметката обаче е изчислена до последната капка: растението не търси дълголетие, а максимална привлекателност за локалните опрашители в краткия метеорологичен прозорец на май и юни.