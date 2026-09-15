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Защо Египет превърна занаятчийския контрол върху гризачите в държавен култ

/Поглед.инфо/ Под повърхността на романтичните клишета за святостта на египетските котки лежи студена аграрна математика. Цивилизацията край Нил не е изпитвала сантиментален афинитет към хищниците, а жизнена необходимост от физическото оцеляване на своите зърнени хранилища. Систематичното опитомяване на Felis lybica (африканската дива котка) е логистичен отговор срещу унищожителните епидемии от гризачи и отровни влечуги. Трансформацията на един полезен хищник в божество е класически пример за това как държавната апаратура и свещеническата каста сакрализират критична инфраструктурна функционалност, за да я защитят с правни и религиозни санкции.

Деж. редактор - Александра Докова 11519 прочитания
Защо Египет превърна занаятчийския контрол върху гризачите в държавен култ
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Икономиката на житото и нуждата от биоконтрол

Селскостопанският модел на Древен Египет е зависел изцяло от ежегодното разливане на Нил и последващото съхранение на огромни количества зърно. Хамбарите в Мемфис и Тива са били стратегическият ресурс на държавата, осигуряващ оцеляването по време на суша и изхранването на бюрокрацията и строителните армии. Тези монокултурни депо-пунктове обаче са представлявали идеална хранителна среда за черния плъх (Rattus rattus) и домашната мишка (Mus musculus). Загубите на зърно са могли бързо да преминат критичната граница от 15-20 процента, което за онова време е означавало директен дефицит и социален колапс.

Опитомяването на Felis lybica започва в края на Преддинастичния период и Средното царство (около 2000–1700 г. пр. н. е.). Археозоологическите останки от това време показват, че котките не са били просто държани в домовете, а са били интегрална част от микроекосистемата на фермерските стопанства. Чрез ловния си инстинкт те са неутрализирали не само гризачите, но и египетската кобра (Naja haje) и рогатата усойница (Cerastes cerastes), чието присъствие около жилищата и складовете е било постоянна заплаха за работниците. В този ранен етап няма доказателства за организиран религиозен култ; налице е чисто практическа симбиоза, при която хората са осигурявали подслон и остатъци от храна, а животното е изпълнявало ролята на биологичен пестицид.

Централизация на култа и правен монопол

С нарастването на държавната централизация по време на Новото царство (около 1550–1069 г. пр. н. е.) практическата полза от животното постепенно бива институционализирана. Свещеничеството придава на хищническото поведение на котката сакрален характер. Раносутрешното свиване на зениците и нощният лов са били интерпретирани като пряка слънчева защита срещу силите на мрака, олицетворени от змията Апофис.

Този идеологически процес достига своя връх с издигането на богинята Бастет (първоначално изобразявана като лъвица, а по-късно преобразена в домашна котка) с център град Бубастис в Делтата. Преходът от агресивна лъвица към опитомена котка отразява държавната необходимост от контрол, ред и домашна стабилност.

Религиозната защита бързо се превръща в строга правна рамка. Гръцкият историк Диодор Сицилийски, посетил Египет през I в. пр. н. е., отбелязва, че убийството на котка – дори неволно – се е наказвало със смърт без право на помилване. Римски гражданин е бил линчуван от тълпата в Александрия именно заради такова провинение, въпреки опитите на царя да предотврати дипломатическия конфликт. Подобни разкази често съдържат известна доза антична преувеличаемост, но анализите на правните папируси потвърждават, че котките са били третирани като държавна и сакрална собственост. Тяхното изнасяне извън границите на Египет е било строго забранено, а царските агенти са били изпращани в съседните региони на Близкия изток, за да откупуват и връщат заловените екземпляри.

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