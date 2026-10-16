Защо генетичният пъзел на сладкия картоф се оказа логистично кошмар за агрономите

/Поглед.инфо/ Зад сухите доклади за продоволствена сигурност в Субсахарска Африка стои физическият факт, че милиони хора зависят от растение, чиято генетична архитектура доскоро беше пълна инкогнита за селекционерите. Дешифрирането на генома на сорта „Танзания“ не е романтично академично откритие, а закъсняло техническо решение на проблем с прекомерна генетична сложност. С шест комплекта хромозоми и неопределени диви предци, бататът се оказа изключително труден за лабораторна обработка. Екипът на професор Джангджун Фей успя да раздели тези 90 хромозоми, разкривайки аномалия: вътрешно преплитане, което обяснява защо културата издържа на суша, но същевременно блокира традиционните опити за бързо подобрение на добивите на терен.

Анализът на земеделските добиви в източноафриканския рифт отдавна страда от един съществен методологически недостатък. Международните хуманитарни програми редовно залагат на класически култури, пренебрегвайки физическата реалност на почвите и климатичните аномалии в региони като Уганда, Кения и Танзания. Там, където стандартната пшеница и царевицата изискват изкуствено торене, сериозен воден ресурс и пестициди, които местните стопанства просто не могат да си позволят, Ipomoea batatas оцелява по чисто физиологични причини. Кореноплодното натрупва биомаса при ниски нива на азот и висока почвена плътност. Поради тази причина картофените насаждания в Източна Африка и Азия отдавна са престанали да бъдат просто алтернативна храна и са се превърнали в основен енергиен източник за милиони.

Големият селекционен проблем с това растение обаче никога не е бил свързан с отглеждането му на терен, а с невъзможността за прогнозируемото му кръстосване. В продължение на десетилетия опитите за подобряване на добива или повишаване на устойчивостта към специфични вируси удряха в стена. Селекционерите работеха на сляпо, защото генетичната база на батата представляваше непроницаема структура. Разплитането на този възел изискваше не философски теории за произхода му, а сурова изчислителна мощ, специализиран софтуер за машинно обучение и дълбоко секвениране от ново поколение.

Генетичният кошмар наречен хексаплоидия

За разлика от диплоидните организми, каквито са повечето бозайници и редица културни растения с по два комплекта хромозоми, сладкият картоф носи шест пълни комплекта. В цитогенетиката това състояние е известно като хексаплоидия. На практика това означава 90 хромозоми, струпани в клетъчното ядро, които по време на мейоза се делят и рекомбинират по начини, които правителствените агрономически лаборатории в продължение на 40 години не успяваха да моделират. Опитът да се проследи наследствеността на определен белег — например съдържанието на сухо вещество или бета-каротин — при подобна конфигурация се равнява на опит да се сглоби разбъркана библиотека от шест идентични издания, в които обаче страниците са разменени произволно.

Сортът „Танзания“, отглеждан и изследван интензивно от Националния институт за изследване на селскостопанските ресурси (NaCRRI) в Уганда, беше избран за този експеримент именно поради високата си стопанска стойност на терен. За разлика от западните сортове, които често са с високо съдържание на вода и бързо гният при липса на хладилна верига, „Танзания“ притежава плътна суха маса и естествена резистентност към широк спектър от коренови патогени. Тъй като липсата на хладилна инфраструктура в Субсахарска Африка унищожава огромни проценти от реколтата още в първите дни след изваждането ѝ, трайността на този сорт го прави критично важен за местната микроикономика.

Екипът, предвождан от професор Джангджун Фей в Института „Бойс Томпсън“, използва комбинация от технологии за дълги и къси отчитания при секвенирането, за да постигне така нареченото фазиране на генома. Процесът изискваше пълно разделяне на родителските хромозомни вериги на шест самостоятелни хаплотипа. Този резултат, описан подробно в специализираното издание Nature Plants, сложи край на дългогодишни научни спорове относно еволюционната топология на вида.

Анатомия на един генетичен хибрид

Данните от секвенирането разбиха опростените хипотези за единичен див предок. Противно на по-стари ботанически теории, геномът на Ipomoea batatas не е просто умножена версия на едно-единствено диво растение. Изследването показва, че геномната му архитектура е мозаечна и съдържа генетичен материал от най-малко два или три различни диви вида. Приблизително една трета от генетичната последователност съвпада с тази на Ipomoea aequatoriensis — диво растение, разпространено в крайбрежните зони на Еквадор. Друг значителен сегмент показва висок процент съответствие с централноамериканския див вид Ipomoea batatas 4x, малко проучен четириплоиден родственик.

Тук обаче се появява сериозен историко-ботанически проблем. Данните и сравнителният анализ на ДНК последователностите показват, че прекият прародител, доставил останалата част от генома, най-вероятно все още не е описан от науките за Земята или вече е изчезнал напълно в дивата природа. В генома има празни петна, които не могат да бъдат свързани с нито един от съществуващите в хербариите диви екземпляри.

За разлика от полиплоидната пшеница, при която различните геноми са ясно обособени на хромозомно ниво и могат лесно да бъдат идентифицирани, при сладкия картоф сегментите са преплетени вътре в самите хромозоми. Това прави Ipomoea batatas класически „сегментен алополиплоид“. Това означава, че растението е възникнало чрез кръстосване на различни видове, но с времето генетичният му апарат е започнал да функционира като единичен хомогенен механизъм.