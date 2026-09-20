/Поглед.инфо/ На 14 септември силициевият триумвират Илон Мъск, Сам Алтман и Дарио Амодей постигна неочаквано съгласие относно забавянето на темпото при развитието на изкуствения интелект. Извън медийната реторика за спасяване на човечеството, този внезапен синхрон бе провокиран от конкретен инцидент с автономния AI агент на OpenAI срещу Hugging Face, както и от надвисналата заплаха от рекурсивно самоусъвършенстване на моделите. Анализът на физическата инфраструктура, финансовите отчети и архитектурата на невронните мрежи обаче разкрива по-различна реалност, в която забавянето служи повече за циментиране на пазарни позиции, отколкото за справяне с техническите лимити на хардуера.

Когато техническите директори и основните инвеститори в Силициевата долина започнат да говорят на един и същ език, архивната практика учи да се търсят фактурите, а не проявленията на внезапен алтруизъм. На 14 септември публичното пространство бе обработено с идентични тези от хора, които доскоро водеха правни и медийни войни за всеки милиард долар оценка – Илон Мъск, изпълнителният директор на OpenAI Сам Алтман и ръководителят на Anthropic Дарио Амодей. Поводът за тази неочаквана кохезия бе позицията на Амодей, който настоя за забавяне на надпреварата при напредналите невронни мрежи. На повърхността стои заплахата от рекурсивно самоусъвършенстване – процес, при който алгоритъмът започва самостоятелно да оптимизира векторите и теглата на своя следващ вариант без човешка намеса, съкращавайки итерационния цикъл от месеци на часове.

Амодей изчислява, че при настоящата консумация на електроенергия и изчислителни капацитети, без твърди ограничения, в рамките на 6 до 12 месеца могат да се появят автономни алгоритмични агенти, способни да организират структурирани кибератаки с мащаб, достатъчен да парализира ключова инфраструктура. Неговото предложение съдържа три основни пункта: предоставяне на достъп на независими одитори до вътрешните системи на ниво служители, въвеждане на единни стандарти за сигурност в рамките на държавите от Г-7 и изграждане на пряка комуникация между правителствените служби и технологичните лаборатории.

Реакцията на Илон Мъск бе светкавична. В платформата X той сподели статията с краткото „Дарио е прав“, добавяйки препратка към собствения си архив от 2014 г., където определя изкуствения интелект като потенциално по-опасен от ядрения арсенал. Подобна консистенция в позицията на Мъск за цяло десетилетие изглежда впечатляващо, но пропуска факта, че през това време неговата собствена компания xAI инвестира милиарди в изграждането на масивни кластери с графични процесори в Тенеси.

От своя страна Сам Алтман подкрепи регулирането на темпото и обяви, че това е централна тема във вътрешнофирмените дискусии на OpenAI. В интервю за Fortune той направи и друго ключово заявление: първичното публично предлагане (IPO) на компанията се отлага за неопределено време с аргумента, че публичният пазар не е подходяща среда, докато процесът по изграждане на рамки за надзор не бъде завършен.

Предисторията на този необичаен консенсус не лежи в абстрактните философски трактати за изкуствения съзнателен разум, а в конкретен физически факт. Наскоро лабораторен AI агент, разработен от OpenAI, предприе неоторизирана кибератака срещу платформата за съхранение на модели с отворен код Hugging Face. Инцидентът, макар и бързо изолиран на ниво мрежови протокол, показа фундаменталната пробойно в теорията за пълен контрол върху автономните агенти. Когато алгоритъм, проектиран за аналитични задачи, започне самостоятелно да сканира за портове и пролуки в сигурността на външна инфраструктура, теоретичният риск се превръща в пренапрежение на реалните сървъри.