Защо кражбата на озвучаване в Ню Орлиънс от 1970 г. струваше 14,5 милиона долара половин век по-късно

/Поглед.инфо/ През май 1970 година, насред финансовите и логистични перипетии на американското си турне, британската рок група Pink Floyd губи целия си наличен инвентар в Ню Орлиънс. Откраднатият камион с техника за 40 000 долара принуждава китариста Дейвид Гилмор да влезе в нюйоркския магазин Manny's Music и за скромната сума от 400 долара да придобие сериен Fender Stratocaster от 1969 година. Половин век по-късно същият този брутално модифициран инструмент бе продаден за умопомрачителните 14,55 милиона долара, превръщайки една полицейска безизходица в най-скъпата покупка на музикален инструмент в историята.

Историята на популярната музика често се опитва да ни продаде евтини митове за божествено вдъхновение, но в суровата си материя тя е преди всичко история на логистиката, ресурсния дефицит и физическото износване на техниката. На 19 май 1970 година, по време на турнето за албума Atom Heart Mother, Pink Floyd се сблъскват със суровата реалност на американската провинциална престъпност. В Ню Орлиънс, Луизиана, неизвестни извършители задигат целия ремарке-камион на групата. Вътре не се намира просто стандартно оборудване, а уникална за времето си квадрофонична озвучителна система PA, орган Wurlitzer и личният Stratocaster на Гилмор – подарък от родителите му за неговия 21-ви рожден ден.

Теренното разследване на местната полиция бързо удря в стена от корупция и безразличие. Превозното средство е намерено изоставено и напълно изпразнено дни по-късно. За да продължат планираната отсечка и да не фалират от неустойки към американските промоутъри, музикантите не просто отменят най-близките си изяви, но според запазените хроники се налага да платят неофициална „такса“ на местния шерифски отдел просто за да приключат случая без излишни бюрократични спънки. Притиснат от графиците, Гилмор отлита за Ню Йорк, влиза в легендарния магазин Manny's Music на 48-ма улица и купува това, което има в наличност: фабричен, напълно стандартен Fender Stratocaster с черен лак и кленов гриф, произведен през 1969 година. Цената е точно 400 долара – средна стойност за сериен инструмент от онова време, без никакви претенции за уникалност.

Инженерната еволюция на един работен инструмент

Това, което аукционните къщи днес продават като „легендарния Black Strat“, в действителност не беше нищо повече от тестово поле за физически модификации. Порочната представа, че инструментът притежава някаква магическа фабрична спецификация, се разбива при първия оглед на архивите. В продължение на пет десетилетия Гилмор третира тази китара не като музейна експозиция, а като суров работен инвентар, подложен на непрекъснати технически интервенции и ремонти поради износване на материала.

Оригиналният кленов гриф от 1969 г. бива сменян многократно – първо с такъв от палисандрово дърво, после с гриф от 1957 г., и накрая с персонализиран изработка на Чарли Чарнати. Белият пластмасов пикгард е премахнат и заменен с черен акрилен панел, изрязан на ръка. Електрониката претърпява пълна промяна: вътре са вграждани и премахвани допълнителни ключове за промяна на фазата, монтирани са адаптирани адаптери Seymour Duncan, а гнездото за тремоло ръчката е скъсявано неколкократно с металорежещи инструменти, за да пасне на специфичния захват на музиканта. В един момент тялото дори бива издълбано с длето, за да се направи място за система Gibson PAF – брутална намеса, която по-късно е запълнена с парче дърво и пребоядисана.

Тази непрекъсната физическа модификация е причината за раждането на специфичния тон в парчета като „Time“, „Money“ и емблематичното соло в „Comfortably Numb“. Не става дума за мистика, а за специфично съпротивление на електрониката, съчетано с купения от Ню Йорк Hiwatt усилвател и точно определено налягане на пръстите върху прагчетата.