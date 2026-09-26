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Защо квантовата гравитация троши гладкия модел на Големия взрив

/Поглед.инфо/ В класическите катедри по физика идеята за ранната Вселена все още се преподава с елегантността на инженерна чертежна дъска: едно поле, един гладък потенциал и светкавично, непрекъснато разширение, превърнало квантовата троха в космос. Проблемът е, че когато сблъскате тази теоретична идилия със суровата математика на Планоквите скали, сметката спира да излиза. Изчисленията на екип от Гарвард, Висшето нормално училище в Париж и Университета Цинхуа, базирани на над 35 милиона компютърни траектории, показват нещо далеч по-неугледно. Вселената не се е раздула на един дъх. Разширението е било накъсано, с резки спирания, завои и брутални загуби на скорост, диктувани от неподатливата квантова реалност.

Деж. редактор - Александра Докова 4094 прочитания
Защо квантовата гравитация троши гладкия модел на Големия взрив
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Препятствието, наречено „ета проблем“

За да функционира стандартният модел на разширение, хипотетичното скаларно поле — наричано инфлатон — трябва да се движи по изключително нисък, почти хоризонтален склон на своя потенциал. Това състояние се обозначава като режим на бавно търкаляне. В тази фаза пространството трябва да увеличи размерите си поне 50 до 60 e-пъти (логаритмични единици, където едно e-кратно разширение означава увеличение от около 2,718 пъти). Без този мащаб няма как да се обясни защо днешният наблюдаем космос е толкова хомогенен и геометрично плосък.

Тук обаче сблъсъкът с квантовата теория на полето е челен. Втората производна на полевия потенциал определя ефективната маса на инфлатона. За да устои инфлацията, тази маса трябва да остане нищожна спрямо параметъра на Хъбъл. Безразмерното съотношение между кривината на потенциала и самата енергия се обозначава с гръцката буква ета. Сметките изискват ета да бъде значително по-малко от единица.

Само че квантовите флуктуации и гравитационните взаимодействия при Планоквите енергии системно кривят потенциала. Те неизбежно тласкат стойността на ета към единица. Потенциалът става стръмен, полето ускорява, кинетичната му енергия смазва потенциалната и разширението спира окончателно, преди да е натрупало дори една трета от необходимия обем. В продължение на десетилетия това се заобикаляше с изкуствено напасване на константите до десетия знак след запетаята — подход, който в реалната физика обикновено сигнализира за пробойна в самата теория.

Дискретно раздуване в многомерни пространства

Алтернативата, заложена от Синган Чен и неговите колеги, премахва нуждата от фундаментално гладък терен. Вместо едно непрекъснато раздуване от 60 e-пъти, пространството натрупва необходимия обем на отделни порции. Скаларното поле преминава през сравнително равен участък, осигурява 15 или 20 e-пъти разширение, след което пропада по стръмен склон. Там режимът на бавно търкаляне се руши, но под въздействието на така нареченото релативистично триене на Хъбъл кинетичната енергия се разсейва. Полето отново забавя ход, стъпвайки на следващото плато, и задейства нов цикъл.

За да се провери доколко такъв сценарий е математически вероятен без нагласени параметри, изследователите използват апарата на Гаусовите случайни полета. Потенциалната енергия е моделирана като сума от множество случайни вълни, чиято корелационна дължина е фиксирана на скалата на Планк. Това автоматично задава среден наклон със стойност на ета около 0,38 — среда, която по подразбиране е неприемлива за класическата гладка инфлация.

Изчисленията, извършени в суперкомпютърния клъстер на Харвард върху 35 милиона траектории, показват ясна топологична зависимост:

  • При едно-единствено скаларно поле, делът на успешните траектории, които протичат на няколко етапа, е 19,83%.
  • При система от две взаимодействащи полета делът на многоетапните сценарии скочва на 38,70%.
  • При три полета над 45,38% от всички траектории, достигнали необходимия праг от 30 e-пъти разширение, са накъсани и преминават през резки междинни ускорения.

Причината е геометрична. В едно измерение полето има само един път — ако изпусне гладката зона, то пропажда. В многомерните пространства векторът на движение прави резки завои. Изчисленията показват, че над 88% от успешните траектории при три полета са силно изкривени, със среден ъгъл на завой от 92 градуса.

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