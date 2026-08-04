Защо Мъртво море умря?

/Поглед.инфо/ Мъртво море пресъхва с темпове, които отдавна са напуснали сферата на научната хипотеза и са се превърнали в суров инженерно-геоложки проблем. Разположено на над 430 метра под нивото на Световния океан, това вътрешно безотточно езеро губи повече от един метър от водното си равнище всяка година. Основният причинител не е просто сухото пустинно слънце, а драстичното пренасочване на повърхностните води на река Йордан за земеделски и битови нужди, съчетано с мащабната индустриална екстракция на минерали от южния му басейн.

Анатомия на един хидроложки колапс

Когато прекарате достатъчно време в разгребване на хидроложки архиви и измервателни протоколи от средата на миналия век до днес, романтиката на географските открития напълно изчезва. Остават единствено сухите сурови данни за водните дебити. Мъртво море — воден басейн с максимална дълбочина около 300 метра, сгънат в тектоничния ров на Йорданската рифтова долина — систематично бива изпразван от своето захранване. Преди шест десетилетия река Йордан е вливала в него близо 1,3 милиарда кубични метра прясна вода годишно. Днес този дебит е свит до едва 2-5% от историческата си стойност, превръщайки някогашната река в бавно движещ се дренажен канал, натоварен с отпадъчни води и земеделски оттичания.

Навлизането в тази материя изисква да пробием натрупаната интелектуална мъгла от туристически брошури и да погледнем физиката на терена. Водното тяло се захранва предимно от подпочвени извори и минерални флуиди, извиращи от дълбоките тектонични разломи, но без балансиращия сладководен поток от север, способността на басейна да поддържа динамично равновесие е напълно унищожена. Твърди се от редица хидролози, че интензивното изпарение при температури, надвишаващи 40 градуса по Целзий през лятото, концентрира соли до нива над 34-40%, което променя самия вискозитет и химическия състав на водата.

Индустриалният натиск и подземните карстови празнини

Не бива да се пренебрегва и промишленият фактор, който често остава в сянката на общите приказки за климатичните промени. В южната част на езерото действат мащабни промишлени комплекси за добив на калиев хлорид, магнезий и бром. Чрез изпомпване на огромни количества солена вода в плитки изпарителни басейни, индустрията ускорява загубата на водна маса. Този процес води до пълното отделяне на южния басейн от северния, превръщайки го в изкуствена мрежа от технологични резервоари.

Проблемът обаче не спира с пресъхването на повърхността. Оттеглянето на солената вода от бреговата линия кара сладките подземни аквифери да навлизат в освободените крайбрежни слоеве. Сладкият подпочвен поток бързо разтваря подземните слоеве от халит (каменна сол), оставени там от древни геоложки епохи. Резултатът е появата на хиляди внезапни кратери и срутвания (пътища, сгради и маслинови градини биват буквално погълнати от земята). Според геоложки проучвания на терен, бройката на тези срутвания вече надхвърля седем хиляди, което прави големи участъци от брега напълно непроходими и опасни за всякаква инфраструктура.

Геоложкото наследство на океана Тетис

От гледна точка на регионалната история и тектоника, Мъртво море е реликтен остатък от древния басейн Лашон, който преди десетки хиляди години е покривал значителна част от рифтовата долина, а в още по-дълбок геоложки план носи белезите на древния океан Тетис. Изолацията на този водоем е настъпила вследствие на издигането на юдейските хълмове и тектоничното разпореждане на плочите преди около два милиона години. Прекъсването на пряката връзка със Световния океан е поставило началото на бавен процес на засоляване, но съвременната скорост на деградация няма нищо общо с бавните геоложки ритми.

И тук изплуват очевидните пробойни в теорията, че естественият цикъл на сушата е единственият виновник. Данните от спътниковата геодезия показват, че без радикално преструктуриране на водното стопанство в региона и без реализиране на сложни инженерни проекти за пренос на вода от Червено или Медитеранеанско море, процесите са необратими. Подобни проекти обаче се сблъскват със сурова геополитическа реалност, астрономически разходи и сериозни научни опасения, че смесването на червеноморска вода с калциево-богатите солови разтвори на Мъртво море ще доведе до появата на гипсова утайка и масов цъфтеж на халофилни водорасли.

Анализът на състоянието на водните ресурси в Близкия изток показва, че пресъхването на този уникален обект е директен резултат от изчерпването на регионалните ресурси, при което икономическият натиск напълно надделява над екологичната устойчивост. Може да се проследи подобна динамика при изследванията на регионалните екологични прецеденти, където свръхексплоатацията на речни басейни води до пълна промяна на местния микроклимат и топография.

Мъртво море не умира поради мистериозни природни аномалии, а поради съвсем прозаични инженерни решения, взети през последните седемдесет години. Всяко отклоняване на кубичен метър вода от река Йордан за задоволяване на нарастващите аграрни сектори е директен отклек от спускащото се ниво на езерото. Когато физиката и химията срещнат икономическия интерес, географските карти просто биват пренаписвани.