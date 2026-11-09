Защо никой не влиза в новата кухина на Хеопс

/Поглед.инфо/ Археологията обича тишината, особено когато не разполага с думи за онова, което излиза на повърхността на измервателните уреди. Изминаха девет години, откакто международният екип ScanPyramids разтърси класическата египтология, пускайки елементарни частици през милионите тонове варовик на Великата пирамида. Резултатът бе ясен: 30-метрова празнота над Голямата галерия. Вместо бързи разкопки и пробиване обаче, академичната общност замръзна в изчаквателна позиция. Докато медиите чакат злато и саркофази, суровата физика и технологичните лимити на терен налагат друго темпо. Истината за ScanPyramids Big Void лежи не в мистиката, а в плътността на скалата, изчисленията на натоварването и пълната липса на достъпен вход.

Статистика вместо стени: Как космическите лъчи видяха невидимото

Когато става дума за структури на 4500 години, романтиката бързо отстъпва пред суровата геология и физиката на високите енергии. Т така наречената „Голяма празнота“ (Big Void) не беше открита от архивисти с фенерчета, нито от иманяри с чукове, а от космически лъчи. Когато високо в атмосферата се сблъскат първични частици, възниква поток от мюони. Тези масивни братовчеди на електрона имат една основна прелест за изследователите – преминават през твърди скали като през плътна мъгла, губейки енергия в зависимост от плътността на материала.

През 2017 година учените от екипа ScanPyramids поставиха детектори – ядрени емулсии и газови телескопи – във и около пирамидата на Хуфу. Логиката е елементарна: ако между детектора и небето има плътен варовик, пристигат по-малко частици. Ако вътре се крие празно пространство, броят на преминалите мюони скача. Три независими групи, използващи коренно различни технологии за измерване, регистрираха аномален излишък от частици над Голямата галерия.

Тук обаче приключва сензацията и започва интелектуалната мъгла. Детекторите не дават снимка. Те не показват дали стените са загладени, дали има таван или под. Мюонната радиография генерира единствено триизмерна карта на отклоненията в плътността. Всичко, което знаем със сигурност, е че в дебелината на масива има зона с дължина най-малко 30 метра, където камъкът липсва.

Урокът от Северния коридор: Защо дълбочината променя всичко

За да се разбере защо Голямата празнота остава недокосната и през 2026 година, трябва да се върнем към прецедента от 2023 година. Тогава същият проект регистрира друга аномалия – така наречения Северен коридор. Разликата между двете открития обаче е изцяло въпрос на логистика и сантиметри.

Северният коридор се намираше едва на няколко метра зад външната зидария, непосредствено зад шевронните блокове над оригиналния вход. Поради тази близост изследователите успяха да приложат допълнителен арсенал от неразрушителни методи: георадар (GPR), ултразвукови тестове и електрическа томография. След като геометрията бе потвърдена до милиметър, бе взето оперативното решение за микроинвазия. Прекарването на ендоскоп с дебелина на кутре през съществуваща фуга между каменните блокове разкри идеално запазен проход с дължина 9 метра.

При Голямата празнота подобен подход е практически невъзможен. Тя лежи дълбоко в масива, на десетки метри от външната фасада и високо над вътрешните проходи. Всяка опит да се стигне до нея с механично сондиране означава пробиване на монолитни варовикови блокове, чиято структурна роля в разпределянето на огромния натиск на пирамидата не е напълно изяснена. Архивите на египетското Министерство на антиките са пълни с примери за некомпетентни разкопки от XIX век, които са оставили трайни белези по паметника. Днес никой археолог няма да подпише разрешително за пробиване на сляпо.

Поради тази причина до октомври и ноември 2026 г. кампанията продължава изцяло по въздух и чрез компютърни модели. Екипи от университета в Нагоя, Техническия университет в Мюнхен и университета в Кайро калибрират нови серии от детектори, за да кръстосат данни от акустични и мюонни томографии. Целта не е да се влезе, а да се начертае геометричният контур на празнотата с точност, която да изключи грешки в интерпретацията.