Защо пещерните ръкописи от Аджанта звучат повече като техническо ръководство, отколкото като митология

/Поглед.инфо/ Анализът на малко известни санскритски преписи, открити в пещерните комплекси на Аджанта, за пореден път изважда на повърхността неудобния въпрос за прага на древните технологии. Вместо познатата поетична метафорика на ведическата литература, тези фрагменти описват колективни невроинтерфейси, автономни ремонтни единици и концентрирани енергийни оръжия с детайлна системна логика. Според индийски изследователи документът представлява късен препис на изгубен пратекст на възраст над три хилядолетия. Когато подобни източници се претеглят през строгите ограничения на металургията, енергетиката и съвременните знания за невронните мрежи, хипотезите за просто художествено въображение започват да изпитват сериозни структурни пробойни.

Ако човек прекара достатъчно време в прашните архиви или из прохладните, изсечени в базалта базилики на Деканското плато, бързо губи романтичното си отношение към така наречената „алтернативна история“. Повечето сензации се разпадат още при първия сблъсък с филологическия контекст или с физическите реалности на епохата. Но има една категория източници, които оставят особен, горчив вкус на интелектуална мъгла. Това не са популярните и многократно превеждани текстове като „Махабхарата“ или „Рамаяна“, превърнати отдавна в обект на културно потребление и псевдонаучни спекулации. Говорим за малко известните, специализирани преписи, пазени в регионалните индийски институти и манастирски библиотеки, чието дешифриране върви бавно, мъчително и далеч от светлините на прожекторите.

През 2006 година по време на специализиран семинар в Махаращра, посветен на текстологичния анализ на фрагменти от пещерния комплекс Аджанта, индийски палеографи представиха частичен превод на палмови листове, класифицирани като късен препис на значително по-стар документ. Датата на самия физически обект се определя условно около I хилядолетие преди новата ера, но структурата на езика и терминологичните заемки показват, че преписвачът е работил с повреден, вероятно напълно неразбираем за самия него пратекст. В тези листове липсват познатите забавени епични описания на богове с лотосови очи. На тяхно място се описват системи, чийто работен принцип звучи странно познато на всеки, който днес се занимава с кибернетика или квантова механика.

Първият детайл, който спира вниманието, е описанието на големите летящи структури. Преписвачът видимо е изпитвал затруднения с терминологията, използвайки думата „градове“ или „острови“ за обекти, които се придвижват във въздуха без видима механична тяга. Описанието обаче не набляга на крила или летателни свойства, а на системата за управление. Текстът описва как операторите, наричани с традиционните епитети за висши същества, са използвали специални диадеми или приспособления за главата, чрез които съзнанията им са се обединявали в общ контролен възел. Управлението на обекта не се е извършвало с лостове, въжета или механични предавки, а чрез директно подаване на импулс от този колективен невронно-подобен координиращ орган. Всяка промяна в курса е изисквала потвърждение от общото съзнание на екипажа, за да се избегнат единични грешки. От гледна точка на съвременния инженеринг това е описание на двоен или троен подсигурен интерфейс мозък-машина с колективно потвърждение на командата.

Вторият момент засяга т.нар. „златни слуги“. Според документа пребиваването на обикновени хора на тези летателни платформи е било ограничено или напълно забранено поради наличието на агресивни, невидими лъчения в определени сектори на кораба. Физическите симптоми, описани при невнимателен контакт – бързо изгаряне на кожата, косопад, вътрешни кръвоизливи – съвпадат с поразяване от йонизиращо лъчение или интензивно микровълново поле. За поддръжката на тези опасни зони са се използвали автономни механични единици с външно златисто покритие, вероятно избрано заради неговите специфични химически и електропроводими свойства. Тези автомати не са имали собствен индивидуален разум; те са функционирали като периферни крайници на същата тази централна система за управление, получавайки команди в реално време без физическа връзка.

Когато текстовете преминават към тактическите епизоди, суровият реализъм на описанието става още по-странен. Говори се за защита на определени земни зони – храмове и светилища, които според текста са изпълнявали ролята на енергийни ретранслатори, събиращи и преобразуващи биологичната и биоелектричната енергия на населението по време на организирани ритуали. При нападение от страна на външна военна сила, разполагаща с конвенционална, но огромна като численост пехота, въздушните платформи са разгръщали оръжие, базирано на фокусирана светлинна енергия. Текстът описва единичен лъч, който при достигане на определена височина над земята се разпада на милиони каскадни микроексплозии, покриващи огромна площ с термична вълна. Това не звучи като поетично украшение, а като описание на субмуниционен кинетичен или лазерен удар с програмирано детониране във въздуха.