Защо слънчевото ядро не може просто да угасне

/Поглед.инфо/ Всяка сутрин, когато термодинамичният процес на 149,6 милиона километра от тук изпрати поредната порция радиация към скалистия ни повърхностен слой, ние си въобразяваме, че държим контрола. Истината е, че цивилизационният ни комфорт виси на тънък физически конец с дължина точно 499 секунди. Ако централният термоядрен реактор на системата угасне в този секунтен миг, човечеството ще продължи да пие сутрешното си кафе с пълното съзнание, че е безсмъртно, докато светлинният фронт не пресече астрономическата единица. Това не е сценарий от научна фантастика, а сурова сметка на маса, инерция и фотонен пренос през плазмата.

Забавянето на светлинния фронт и квантовата плътност

Разстоянието между Земята и слънчевата фотосфера не е просто число в учебниците, а суров потребителски лимит за разпространение на информация. Светлинният лъч се движи във вакуум с 299 792 километра в секунда. При средно разстояние от 149,6 милиона километра, всеки визуален или електромагнитен сигнал пристига с закъснение от 8 минути и 19 секунди. Ако някакъв хипотетичен механизъм прекъсне реакцията в центъра на звездата, повърхността ще продължи да свети още хилядолетия поради сложната вътрешна структура на звездата.

Фотоните, генерирани в термоядреното ядро чрез протон-протонния цикъл, не политат директно в открития космос. Плътността на материята там е толкова висока, че средният свободен пробег на един фотон е частица от милиметъра, преди да бъде погълнат и отново излъчен. Оценките на физиците от института „Макс Планк“ и архивите от първите съветски изследвания на слънчевата плазма показват, че на един фотон са му необходими между 100 000 и 1 000 000 години, за да си сигури път до повърхността. Това, което виждаме днес, е термодинамичен ехо-сигнал от епохата на късния плейстоцен. Слънцето е колосален акумулатор на енергия, чиято маса от 1,989 × 10³⁰ кг просто не позволява мигновено изключване.

Гравитационна инерция и уравнението на Айнщайн

Широко разпространената представа, че при изчезване на Слънцето Земята веднага ще полети по тангентата в тъмния космос, е остатък от Нютоновата механика. Исак Нютон приема гравитацията за мигновено действие на разстояние — концепция, която Общата теория на относителността на Айнщайн окончателно деконструира. Гравитационното поле не е просто абстрактно притегляне, а деформация на пространствено-времевата тъкан, която се разпространява със същата ограничена скорост — скоростта на светлината.

Експерименталните данни от лазерно-интерферометричната обсерватория LIGO от 2017 г. при регистрирането на събитието GW170817 (сблъсък на две неутронни звезди) потвърдиха това с изключителна точност. Гама-лъчението и гравитационните вълни пристигнаха на Земята с разлика от едва 1,7 секунди след изминаване на 130 милиона светлинни години. В нашия мисловен експеримент това означава, че през първите 8 минути и 20 секунди Земята ще продължи да се движи по своята елиптична орбита, задържана от гравитационен ресурс, който физически вече не съществува в центъра на системата.

Когато гравитационната празнота най-накрая достигне орбитата ни, Земята, движеща се със средна орбитална скорост от 29,78 километра в секунда, ще се освободи за една секунда. За това време планетата ще измине близо 30 километра по права линия. В мащаба на цялата земна орбита (940 милиона километра) това означава пренебрежимо малко отклонение от геометричната крива. При последващото „включване“ на гравитационния потенциал, планетата просто ще продължи по леко коригирана траектория, която дори високопрецизните астрономически телескопи на Cerro Paranal трудно биха регистрирали незабавно.