Защо средновековната дамаска стомана продължава да мъчи съвременната металургия

/Поглед.инфо/ Когато през XIII век европейските рицари се завръщат от Близкия изток с разкази за сарацински остриета, разсичащи копринени шалове във въздуха, Западна Европа изпада в своеобразна технологична психоза. Оръжието на кръстоносците – тежки, дебели парчета желязо, заточвани почти като брадви за трошене на верижни ризници – изглежда грубо и примитивно спрямо гъвкавите саби с вълнообразни шарки, продавани на пазарите в Дамаск. Осем века по-късно, въпреки разполагането с електронни микроскопи и космически сплави, металурзите продължават да разчитат микроструктурата на тези остриета с известна доза преглътната гордост. В тигелната стомана от онова време се крият въглеродни нанотръби – феномен, чието научно обяснение дойде едва в началото на XXI век.

Разграничението между класическия Дамаск и завареното многослойно желязо е първият препъникамък, в който се оплита масовото съзнание. Днес над 99% от предметите, продавани с този етикет, представляват механична пакетна заварка – ковачът взема ленти от твърда и мека стомана, сгъва ги десетки пъти под чука и получава естетична „пластова торта“. Това е просто занаятчийска сглобка. Истинската историческа дамаска стомана, известна в източните извори като вуц или булат, няма нищо общо с механичното сгъване. Тя произхожда от южните региони на Индия и Шри Ланка, където още преди новата ера желязната руда се топи в малки глинени съдове (тигели) при температури от порядъка на 1400 градуса по Целзий. Шарката върху острието не е рисувана или изчукана на ръка – тя изплува сама в процеса на кристализация, точно както годишните пръстени върху ствола на дървото.

Процесът на производството на индийския вуц е бил брутално логистично предизвикателство. Местните занаятчии зареждали тигелите с натрошено желязо, въглища и специфични растителни добавки, включително листа от касия и дървесина от определени видове. Съдовете са херметизирани с глина и подлагани на продължително нагряване с денонощно поддържане на огъня, след което са оставяни да изстиват изключително бавно – понякога с седмици. При този бавен термичен режим въглеродът от изгорялата органика прониква в стоманата до нива от около 1,5 до 2 процента, а микроскопичните микропримеси от ванадий и молибден в индийската руда задвижват сложен химически механизъм. Образуват се отделни ивици от свръхтвърд желязен карбид (цементит), разположени в по-мека перлитна матрица.

Мистиката около остротата на тези саби има съвсем прозаично физическо обяснение, свързано с така наречения ефект на микротриона. Когато еднородната съвременна стомана се затъпи, нейният режещ ръб се заглажда и започва да се плъзга по повърхността на материала. При тигелната дамаска стомана ситуацията е различна: в процеса на рязане меката желязна матрица се износва по-бързо от твърдите карбидни кристали. Карбидите остават да стърчат на микроскопично ниво, превръщайки ръба в микроскопичен трион. Острието губи бръснарската си гладкост, но продължава да заграбва и да разрязва плътни материали като месо, въжета и тъкани с агресивност, която за средновековния наблюдател е изглеждала като магьосничество.

През 2006 година екип от германски изследователи от Техническия университет в Дрезден, водени от д-р Мариана Райболд, подлага проба от оригинална сабя от XVII век на анализ с предавателен електронен микроскоп. Резултатите разкриват наличието на въглеродни нанотръби и наножици от цементит вътре в металната матрица. По онова време новината обикаля пресата с сензационни заглавия, но студената лабораторна реалност показва прост химичен процес. Органичните съставки, добавяни от индийските майстори в херметичния тигел, са отделяли въглеводородни газове при висока температура. В комбинация с каталитичното действие на преходните метали в рудата, това е създало перфектни условия за образуване на въглеродни наноструктури. Тези нанотръби са послужили като шаблони за израстването на карбидните игли при коването, придавайки на метала онази невероятна комбинация от гъвкавост и повърхностна твърдост.

Към края на XVIII век обаче производство на автентичния вуц внезапно спира. Противно на романтичните легенди за избити майстори или откраднати молитви, причината за изчезването на технологията се дължи на чиста геология и икономика. Майсторите в Персия и Индия са работили изцяло на сляпо – те не са имали представа от периодичната таблица или химичния състав на суровините. Разчитали са единствено на суровина от точно определени миньорски жили. Когато тези специфични находища в Южна Индия се изчерпват, ковачите започват да купуват руда от съседните региони. Технологията на топене и коване остава абсолютно същата, но шарката и феноменалните свойства изчезват.