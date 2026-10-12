Защо старата теория за сблъсъка между Плутон и Харон вече е неизползваема

/Поглед.инфо/ Сблъсъците във външната периферия на Слънчевата система рядко се подчиняват на елегантните теории, които сме свикнали да прилагаме за вътрешните скалисти планети. Новите компютърни симулации на планетолозите от Университета на Аризона преразглеждат фундаментално начина, по който разбираме формирането на двойката Плутон-Харон. Вместо тотално разтопяване и последваща акреция, данните сочат към кратковременен механичен контакт – процес, продължил едва между 10 и 15 часа, при който двата обекта са запазили своите ядра, но са преразпределили кинетичната си енергия в топлина. Тъкмо този кратък контакт се оказва липсващото звено в термичния баланс, необходимо за обяснението на подповърхностния течен океан на Плутон.

Стандартният академичен консенсус от последните десетилетия обичаше да прилага формулата на Земята и Луната върху всичко, което има спътник и се намира отвъд Марс. Теорията беше сравнително проста: колосален удар, висококинетична енергия, пълно разрушаване на структурата, разтопяване на скалите и последващо бавно охлаждане, от което се ражда двойна система. Тази геоцентрична логика обаче винаги е страдала от един огромен недостатък – игнорира базовите физически параметри на Пояса на Койпер. При температури, близки до абсолютната нула, и при състав, в който преобладават воден лед, замръзнал азот, метан и силициеви ядра, механичното поведение на телата е съвсем различно от това на разтопените базалти и силикати във вътрешната Слънчева система.

Ако анализираме масата на Плутон (около 1.3 × 10²² килограма) и тази на Харон (близо 1.58 × 10²¹ килограма), съотношението между тях е едно към осем. Това е необичайно голям спътник спрямо планетата си, което прави симетрията на системата уникална. Когато апаратът New Horizons прелетя край тях през юли 2015 г., архивите от снимки и спектрометрични данни изпратиха сериозен удар по теоретичните модели. Всички очакваха да видят мъртъв, геологично инертен леден блок, чийто вътрешен двигател е угаснал преди повече от четири милиарда години. Вместо това равнината Спутник показва ясни следи от конвекция на азотен лед, прясна тектоника и пукнатини, които изискват наличието на течен слой под твърдата кора.

Тук се появява фундаменталният термодинамичен парадокс, с който класическите модели не можеха да се справят. Малка планета джудже, формирана в самото начало на Слънчевата система – едва десетки милиони години след зараждането на протопланетарния диск – би трябвало да е загубила изцяло първичната си радиогенна топлина. Разпадът на изотопите като калий-40, уран-238 и торий-232 в малкото каменно ядро просто не е достатъчен, за да поддържа водата в течно състояние на разстояние от пет милиарда километра от Слънцето. Без допълнителен топлинен източник, подземният океан щеше да е твърд монолит от лед Ih още преди появата на първите организми на Земята.

Отговорът, публикуван от изследователския екип в Аризона, предлага излизане от тази безизходица чрез промяна на механиката на сблъсъка. Вземайки предвид ниските относителни скорости на телата в ранния Пояс на Койпер – много по-бавни от орбиталните скорости във вътрешната система – моделите показват, че катастрофално разтопяване просто не се е случило. Вместо това виждаме специфичен сценарий, при който двете тела се сближават, осъществяват физически контакт, залепват за кратко под формата на асиметрична структура с две лопи, след което ротационните и приливните сили ги разкъсват отново.