Защо сухата теория за изправения ход на бозайниците се срутва пред суровата физика

/Поглед.инфо/ Академичната представа за еволюцията обича гладките линии, спретнатите графики и логичните преходи, при които едно по-примитивно създание постепенно изправя гръбнака си и тръгва уверено към бъдещето. В реалния свят обаче костите, калта и физическите закони предлагат доста по-хаотична картината. Новите изследвания върху анатомията на синапсидите показва, че преходът от разкрачена походка, подобна на тази при днешните влечуги, към вертикално разположени крайници не е бил спретната маршова стъпка, а хаотичен, продължил стотици милиони години процес на проби, грешки и механични компромиси. Когато извадите дигиталните модели на терен и ги сблъскате със суровата гравитация, се оказва, че природата е импровизирала много повече, отколкото класическите учебници са готови да признаят.

Когато костите и векторът на силата се разминат

Всичко изглежда изключително подредено, докато не започнете да пресмятате векторите на натоварване върху костната система. Традиционният разказ твърди, че предците на днешните бозайници просто са „прибрали“ крайниците си под тялото, за да постигнат по-висока енергийна ефективност и скорост. Всяка лабораторна симулация обаче показва, че физиката на твърдите тела не търпи подобни романтични съкращения. Екипът от Харвардския университет, воден от Питър Бишоп и Стефани Пиърс, се сблъсква с този проблем, когато започва да дигитализира и подлага на механичен стрес фосилните останки на осем изчезнали вида, покриващи времеви прозорец от близо 300 милиона години. Сред тях са както добре познатият Dimetrodon с неговото масивно платно на гърба, така и пермският хищник Lycaenops. Основната въпросителна тук никога не е била как изглежда скелетът в стъклена витрина, а какво количество сила са могли да приложат задните крайници срещу почвата, без да разкъсат ставите или да претоварят мускулатурата.

Тук се появява първата сериозна пробойна в класическата теория. За да може едно животно с тегло от над сто килограма да се движи ефективно с прибрани крайници, не е достатъчно просто да промени ъгъла на бедрената кост. Нужна е цялостна пренастройка на заловените мускули, хрущялните повърхности и центъра на тежестта. При Dimetrodon например лостовата система на крайниците е строго оптимизирана за разкрачена стойка. Ако принудите такъв модел да се движи вертикално, векторът на силата просто преминава покрай ставното ямче, което в реални условия означава незабавна дислокация и физическа неспособност за придвижване. Подобни механични ограничения показват, че преходът не е бил просто въпрос на натрупване на дребни изменения, а на сериозни конструктивни препятствия.

Архивното гробище на правата линия

Вместо плавно и последователно "изправяне", данните сочат към дълъг период на анатомично лутане. Анализът на фосилите показва, че в продължение на десетки милиони години различни линии синапсиди са експериментирали с най-различни комбинации от походки. Някои видове са придобивали по-изправена стойка, след което техни съществуващи потомци отново са се връщали към по-нисък, разкрачен модел на придвижване. Това е пряко доказателство, че изправеният ход не е бил някаква крайна цел на еволюцията, а просто една от многото налични стратегии, която в определени екологични ниши дори е била губеща. В среда с рохкава, кална почва или гъста растителност разкрачената стойка осигурява много по-висока стабилност и по-нисък разход на енергия при бавно придвижване, отколкото вертикално балансираното тяло.

Този лабиринт от анатомични решения обяснява защо палеонтолозите толкова често намират вкаменелости на предци на бозайниците в характерната "разперена" поза. Дълго време се смяташе, че това е просто деформация на скелета в резултат на натиска на седиментните скали след смъртта на животното. Анализът на ставните повърхности обаче разкрива, че за голяма част от тези видове това е била напълно естествена, функционална стойка. Те са били анатомично способни да коригират походката си според терена – подвижност, която днешните специализирани бозайници са загубили в полза на строгата вертикална специализация.

Сериозни аналози за подобни сложни преходи намираме и в други фундаментални палеонтологични изследвания, където промените в анатомията не следват права линия, а са подчинени на сурови екологични кризи. Именно тук се появява и друг неудобен факт: ключовите симметрични стави и пропорции на крайниците, които днес смятаме за даденост при конете, кучетата или хората, изобщо не са се развили като планирано подобрение. Те се появяват сравнително късно във фосилната хроника и изглежда са страничен продукт от катастрофални събития.