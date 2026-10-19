Защо Тутмос III чака двадесет години, за да изтрие Хатшепсут

/Поглед.инфо/ Две десетилетия след смъртта на царица Хатшепсут, каменоделците в Тeба получават длета, скелета и конкретна държавна задача: името ѝ трябва да изчезне. Не става дума за емоционален избух на млад владетел, а за студена, закъсняла държавна административна процедура. Докато по-старата научна литература търсеше тук сляпа омраза или дворцов реваншизъм, студената фактология от археологическите пластове сочат към нещо далеч по-прозаично и прагматично. Тутмос III чака цели двадесет години, преди да започне систематичното разбиване на нейната архитектурна и документална памет. Причините за това забавяне не лежат в сферата на митовете, а в пределно измерими икономически, династични и военни реалности.

Династичната сметка и прагматизмът на регентството

През XV век преди новата ера политическият механизъм в Тива не търпи сантименти. Смъртта на Тутмос II оставя след себе си незрял престолонаследник в лицето на Тутмос III — дете на около десет години, родено от второстепенна съпруга на име Исет. Хатшепсут, като законна дъщеря на Тутмос I и голяма царска съпруга, поема управляващата роля като регент. Тази практика не е нова за Нилската долина; тя осигурява плавен преход, когато царският стол остава празен.

Проблемът настъпва в седмата година от това регентство. Хатшепсут не simplemente продължава да управлява от името на момчето, а извършва правен и религиозен маньовър: тя приема пълната титулатура на фараон. По запазените папируси и стели от периода се вижда, че това не е било внезапен военен преврат, а постепенно бюрократично припокриване. Тя запазва момчето като съвладетел, поддържа съвместното датиране на документи, но изтласква младия си наследник във фонов режим — най-вече в сферата на военната подготовка и организирането на армията.

В древноегипетската концепция за държавност сакралният ред — маат — изисква начело да stoi мъжки елемент, способен да изпълнява специфични ритуални функции спрямо жреческата каста на Амон-Ра. За да затвори тази институционална пробойна, Хатшепсут започва да се изобразява на релефите с атрибутите на мъжки фараон: церемониална брада, клафт и изправена стойка. За тогавашния картограф, писар или чиновник това не е било въпрос на личностно себеизразяване, а на правен форматиращ механизъм. Държавата просто е имала нужда от физическо въплъщение на Амон, което да подписва решенията за данъците, зърнените резерви и строителните народи.

Ресурсният баланс: Тамян, електрум и логистика без войни

За разлика от агресивната експанзия, характерна за нейните баща и наследник, двадесетгодишното самостоятелно управление на Хатшепсут е фокусирано върху логистичното възстановяване на държавата след хиксоския период и интензификацията на търговските пътища. Известната експедиция до земята Пунт (най-вероятно разположена в района на днешна Източна Судан или крайбрежието на Еритрея) не е била лека плавателна разходка, а комплексна военна и търговска операция.

Флотили от пет масивни кораба, всеки с дължина над 20 метра и екипаж от десетки гребци, са транспортирани или сглобявани на Червено море, за да донесат в Тива живи смирнови дървета в саксии, слонова кост, злато, абанос и екзотични животни. По стените на Долната тераса в Дейр ел-Бахари тези събития са документирани с точността на счетоводен отчет. Смирната и тамянът са били от съдбовно значение за жреческата икономика — без тях ритуалите в Карнак и Луксор блокират.

Паралелно с търговията върви и непосилно скъпа занаятчийска и добивна дейност. Издигането на двата масивни 30-метрови обелиска в Карнак, изсечени от монолитни блокове червен гранит в кариерите на Асуан, изисква транспортирането на стотици тонове камък по течението на Нил с помощта на специално построени баржи. Облицоването на върховете им с електрум — сплав от злато и сребро — гълта огромни количества метал от нубийските мини. Страната натрупва богатство, което по-късно ще финансира именно военните походи на неин наследник.

Архитектурният отпечатък в скалите на Дейр ел-Бахари

Най-тежкият материален аргумент на Хатшепсут остава нейният погребален храм в Дейр ел-Бахари, проектиран от царския архитект и главен администратор Сененмут. Издигнат непосредствено до по-стария комплекс на Ментухотеп II от Средното царство, храмът се врязва в драматичните скали на западния бряг срещу Тива.

Неговата конструкция, реализирана в продължение на почти десетилетие, залага на три масивни тераси, свързани с рампи, и широки колонади от варовик. Изчислява се, че за подравняването на терена и изсичането на рампите са били ангажирани хиляди каменоделци и строителни работници. Строежът е организиран с математическа прецизност: варовикът е добиван от близките кариери, докато по-фините детайли и статурите са изработвани от гранит и пясъчник.

През онези години пред терасите не е имало само сух камък. Архитектурният план е включвал изкуствено напоявани градини, в които са били засадени донесените от Африка смирнови дървета, и изградени басейни, захранвани от Нил. Комплексът е функционирал като самодостатъчна структура, поддържана от специален жречески штат с отпуснати земи и дажби зърно.